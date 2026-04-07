Új tejhatalom született Magyarország szomszédjában: jóváhagyták a gigantikus üzletet, összeolvad két agrárcég – megváltozik a gazdák sorsa

Az Osztrák Szövetségi Versenyhivatal (BWB) feltétel nélkül jóváhagyta a SalzburgMilch és a Pinzgau Milch egyesülését. A döntés zöld utat adott a két osztrák tejipari cég fúziójának, amely közel 3500 tejtermelő gazda jövőjét teheti kiszámíthatóbbá. Az osztrák tejiparban zajló koncentrációs folyamat újabb jelentős lépéséhez érkezett – írja az Agroinform.

A Salzburg tartományi két meghatározó szereplő hivatalosan is egyesítheti erőit, miután a versenyhatóság akadálytalanul engedélyezte az összeolvadást. Ez a konszolidáció nem előzmény nélküli Ausztriában: 2025-ben az alsó-ausztriai NÖM már átvette a Vorarlberg Milch vállalatot. A tranzakció keretében a SalzburgMilch veszi át az irányítást.

Első lépésként a cég megszerezi a Pinzgau Milch Produktions GmbH részvényeinek 40 százalékát a HMP Immobilien Holding GmbH-tól. Ezt követően a Pinzgau Milch operatív irányítása is a SalzburgMilch GmbH vezetése alá kerül. A két vállalat teljes strukturális integrációját 2026 szeptemberére tervezik lezárni.

Az egyesülés nyomán Ausztria harmadik legnagyobb tejipari csoportja jön létre, amely közel 3500 tejszállító gazdát tömörít. A nagyobb piaci súlynak köszönhetően az új vállalat erősebb pozícióból tárgyalhat a piacon, ami a tervek szerint stabilabb tejárakat és kiszámíthatóbb üzleti környezetet biztosíthat a termelők számára. A tulajdonosi struktúrában megjelenik a Hans-Michael Piech érdekeltségébe tartozó HMP Immobilien Holding is.

A Salzburgi Tejmegoldásként is emlegetett együttműködés elsősorban a stabilitás megteremtését célozza a jelenlegi bizonytalan gazdasági körülmények között.

Mindkét üzem az utóbbi években nehéz kihívásokkal küzdött: az emelkedő energiaköltségek, a csökkenő tejfogyasztás és a szükséges technológiai beruházások egyaránt nehezítették a működést. Az összefogástól a költségek csökkentését, a struktúrák egyszerűsítését és a hatékonyabb piaci megjelenést várják.

A mezőgazdasági érdekképviseletek óvatos optimizmussal fogadták a hírt. Rupert Quehenberger, a mezőgazdasági kamara elnöke szerint az összefogás biztonságot nyújthat a családi gazdaságoknak a mindennapi működéshez. Bár egyes szakértők aggódnak amiatt, hogy a nagyobb egységek kialakulása gyengítheti a gazdák érdekérvényesítő képességét, a piaci stabilitás és a hatékonyabb közös fellépés jelenleg elsődleges szempontnak tűnik az osztrák tejtermelők körében.