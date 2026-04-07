Új tejhatalom született Magyarország szomszédjában: jóváhagyták a gigantikus üzletet, összeolvad két agrárcég – megváltozik a gazdák sorsa

Az Osztrák Szövetségi Versenyhivatal engedélyezte a SalzburgMilch és a Pinzgau Milch összeolvadását, ezzel zöld utat adva Ausztria egyik legnagyobb tejipari fúziójának. A döntés nyomán a két cég egyesülésével Ausztria harmadik legnagyobb tejipari csoportja alakulhat meg, közel 3500 tejtermelő gazda jövőjét téve kiszámíthatóbbá.
VG
2026.04.07, 06:45
Frissítve: 2026.04.07, 07:08

Az Osztrák Szövetségi Versenyhivatal (BWB) feltétel nélkül jóváhagyta a SalzburgMilch és a Pinzgau Milch egyesülését. A döntés zöld utat adott a két osztrák tejipari cég fúziójának, amely közel 3500 tejtermelő gazda jövőjét teheti kiszámíthatóbbá. Az osztrák tejiparban zajló koncentrációs folyamat újabb jelentős lépéséhez érkezett – írja az Agroinform.

Az egyesülés nyomán Ausztria harmadik legnagyobb tejipari csoportja jön létre / Fotó: AFP

A Salzburg tartományi két meghatározó szereplő hivatalosan is egyesítheti erőit, miután a versenyhatóság akadálytalanul engedélyezte az összeolvadást. Ez a konszolidáció nem előzmény nélküli Ausztriában: 2025-ben az alsó-ausztriai NÖM már átvette a Vorarlberg Milch vállalatot. A tranzakció keretében a SalzburgMilch veszi át az irányítást.

Első lépésként a cég megszerezi a Pinzgau Milch Produktions GmbH részvényeinek 40 százalékát a HMP Immobilien Holding GmbH-tól. Ezt követően a Pinzgau Milch operatív irányítása is a SalzburgMilch GmbH vezetése alá kerül. A két vállalat teljes strukturális integrációját 2026 szeptemberére tervezik lezárni.

Az egyesülés nyomán Ausztria harmadik legnagyobb tejipari csoportja jön létre, amely közel 3500 tejszállító gazdát tömörít. A nagyobb piaci súlynak köszönhetően az új vállalat erősebb pozícióból tárgyalhat a piacon, ami a tervek szerint stabilabb tejárakat és kiszámíthatóbb üzleti környezetet biztosíthat a termelők számára. A tulajdonosi struktúrában megjelenik a Hans-Michael Piech érdekeltségébe tartozó HMP Immobilien Holding is.

A Salzburgi Tejmegoldásként is emlegetett együttműködés elsősorban a stabilitás megteremtését célozza a jelenlegi bizonytalan gazdasági körülmények között. 

Mindkét üzem az utóbbi években nehéz kihívásokkal küzdött: az emelkedő energiaköltségek, a csökkenő tejfogyasztás és a szükséges technológiai beruházások egyaránt nehezítették a működést. Az összefogástól a költségek csökkentését, a struktúrák egyszerűsítését és a hatékonyabb piaci megjelenést várják.

A mezőgazdasági érdekképviseletek óvatos optimizmussal fogadták a hírt. Rupert Quehenberger, a mezőgazdasági kamara elnöke szerint az összefogás biztonságot nyújthat a családi gazdaságoknak a mindennapi működéshez. Bár egyes szakértők aggódnak amiatt, hogy a nagyobb egységek kialakulása gyengítheti a gazdák érdekérvényesítő képességét, a piaci stabilitás és a hatékonyabb közös fellépés jelenleg elsődleges szempontnak tűnik az osztrák tejtermelők körében.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
