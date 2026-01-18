Véget ért egy korszak a Star Warsnál: teljesült a rajongók álma, új vezetőt kapott a Lucasfilm – Kathleen Kennedy távozása meghozhatja a változást
A Lucasfilm történetében ritkán akad olyan vezetőváltás, amely egyszerre hordoz lezárást és újrakezdést. Kathleen Kennedy távozása pontosan ilyen pillanat: elsőre hirtelen irányváltásnak tűnhet, de ez inkább tudatos korszakváltás, főleg annak fényében, hogy a Disney vezérigazgatója, Bob Iger is nemsokára távozik pozíciójából. A Kathleen Kennedy távozása körüli folyamat nemcsak egy 14 éves vezetői ciklus lezárása, hanem annak a kérdésnek is a megválaszolása, hogy a Star Wars Disney-korszaka milyen irányba halad tovább a mozik és a streaming közötti egyensúlykeresésben.
Kathleen Kennedy távozása egy hullámzó korszak végét jelöli
Kennedy 2012-ben, a Disney Lucasfilmet érintő felvásárlását követően vette át a stúdió irányítását. A 4,05 milliárd dolláros (nagyjából ma 1340 milliárd forintos) üzlet után a feladata egyértelmű volt: a Star Warst újra globális mozis és kereskedelmi húzómárkává kellett tenni, miközben a franchise-nak alkalmazkodnia kellett a gyorsan változó médiapiaci környezethez. Az első évek ezt a stratégiát igazolták:
- az új trilógia nyitódarabja, az Ébredő Erő kasszasiker lett,
- a Zsivány Egyes pedig bebizonyította, hogy a Star Wars világában a fő történetszálon kívül is van mozgástér.
A Kennedy-éra azonban nem volt mentes a feszültségektől. A 2018-as Solo pénzügyi kudarca, valamint a folytatástrilógia megosztó fogadtatása rávilágított arra, hogy
a nagy költségvetésű mozifilmek esetében a kreatív kockázatok és az üzleti elvárások közötti egyensúly törékeny.
A stúdió erre részben stratégiai visszafogással reagált: a mozis bemutatók ritkultak, miközben a hangsúly egyre inkább az akkor induló Disney+ streamingplatformra helyeződött át. Ez a döntés üzletileg sikeresnek bizonyult, hiszen olyan sorozatok születtek, melyek új közönségrétegeket értek el, ugyanakkor tovább erősítették azt az érzést, hogy a Star Wars súlypontja átmenetileg eltolódott a nagyvászonról.
Ők veszik át a Lucasfilm vezetését – erre várt a legtöbb rajongó
A hivatalos kommunikáció szerint Kennedy nem távozik a Lucasfilmtől, hanem producerként folytatja a munkát, többek között a következő két mozifilm, A mandalóri és Grogu, valamint a Starfighter előkészítésében is részt vesz. Ez a megfogalmazás fontos: a Disney kommunikációja szerint ez nem kudarc, hanem szimplán átadja a stafétát. A háttérben ugyanakkor jól látható, hogy a vállalat új vezetési modellt vezet be, melyben a kreatív és az üzleti döntéshozatal élesebben válik szét.
Az új felállásban a Lucasfilm elnöki és kreatív irányítói szerepét Dave Filoni tölti be, míg a társelnöki, operatív és pénzügyi felelősség Lynwen Brennan kezébe kerül.
Ez a kettős struktúra jól illeszkedik a Disney jelenlegi stúdióvezetési filozófiájához: a történetmesélésért egy, a franchise világát belülről ismerő alkotó felel, miközben a költségvetési és működési fegyelem külön vezetői figyelmet kap.
Kennedy vezetői stratégiáját visszatekintve három pillér emelhető ki:
- Az első a franchise gyors és széles körű kiterjesztése volt: mozifilmek, streamingsorozatok, élményparkos fejlesztések és licencelt termékek egyszerre építették újra a márkát.
- A második a kiemelt alkotókra építő modell, mely ugyan látványos eredményeket hozott, de időnként kreatív törésekkel és produkciós nehézségekkel járt.
- A harmadik pedig az alkalmazkodás: amikor a mozis modell megingott, Kennedy nyitott a streaming felé, és ezzel biztosította, hogy a Star Wars folyamatosan jelen maradjon a közönség életében.
Megéri pénzügyileg Kathleen Kennedy távozása?
Filoni és Brennan várható stratégiája ebből a szempontból inkább finomhangolásnak tűnik, mint radikális irányváltásnak. Filoni eddigi pályája alapján a hangsúly a világépítésen és a történeti koherencián lehet: olyan Star Wars-univerzumon, ahol a különböző filmek és sorozatok szorosabban kapcsolódnak egymáshoz. Brennan szerepvállalása ugyanakkor arra utal, hogy
a Lucasfilm a jövőben óvatosabban bánhat a nagy költségvetésű projektek bejelentésével, és nagyobb hangsúlyt kaphat a tervezhetőség és a megtérülés.
Pénzügyi értelemben ez mérsékeltebb kockázatvállalást, kevesebb félbehagyott fejlesztést és átláthatóbb projektportfóliót jelenthet. Hozzáállásban pedig egy olyan korszak körvonalazódik, melyben a rajongói bizalom visszaépítése legalább olyan fontos, mint az új közönségek megszólítása. A következő évek mozis bemutatói – különösen a 2026-ra és 2027-re tervezett filmek – ebből a szempontból tesztnek tekinthetők: ezek mutatják majd meg, hogy a Lucasfilm képes-e egyszerre stabil üzleti alapokra és erős kreatív vízióra építeni.
Kathleen Kennedy távozása – akár tetszik a rajongóknak, akár nem – nem egy korszak bukásának, hanem lezárásának tekinthető. Az általa vezetett időszak új alapokra helyezte a Star Warst a Disney-n belül, még akkor is, ha nem volt mentes a vitáktól, stratégiai kanyaroktól és a rajongók dühétől. Az új vezetés feladata most az, hogy ebből az örökségből egy kiszámíthatóbb, egységesebb és hosszabb távon fenntartható Star Wars-korszakot formáljon – olyan módon, melyben a kreatív ambíciók és az üzleti realitások végre tartós egyensúlyba kerülnek.
A Disney elnöke nemsokára visszavonul, van egy kivételesen erős utódjelölt
A Disney történelmi bejelentése az abu-dzabi élménypark megépítéséről egybeesik azzal az időszakkal, amikor Bob Iger vezérigazgató távozása már kézzelfogható közelségbe került. Iger 2022-es visszatérése óta nyíltan készíti elő az utódlást, és a tervek szerint 2025-ben adhatja át a cég irányítását. Ebben a helyzetben az új, közel-keleti Disney-park nemcsak stratégiai terjeszkedés, hanem fontos referencia is lehet a leendő utód számára.
Különösen igaz ez Josh D’Amaróra, aki a Disney Experiences elnökeként kulcsszerepet kapott az abu-dzabi projekt kreatív és működési felügyeletében. A park sikere bizonyíthatja, hogy D’Amaro képes globális léptékű beruházásokat vezetni, miközben alkalmazkodik a helyi kulturális sajátosságokhoz. Mindez azt jelzi, hogy Bob Iger közelgő távozásával párhuzamosan a Disney-nél már nemcsak új park épül, hanem a következő vezérigazgató személye is formálódik.