A Lucasfilm történetében ritkán akad olyan vezetőváltás, amely egyszerre hordoz lezárást és újrakezdést. Kathleen Kennedy távozása pontosan ilyen pillanat: elsőre hirtelen irányváltásnak tűnhet, de ez inkább tudatos korszakváltás, főleg annak fényében, hogy a Disney vezérigazgatója, Bob Iger is nemsokára távozik pozíciójából. A Kathleen Kennedy távozása körüli folyamat nemcsak egy 14 éves vezetői ciklus lezárása, hanem annak a kérdésnek is a megválaszolása, hogy a Star Wars Disney-korszaka milyen irányba halad tovább a mozik és a streaming közötti egyensúlykeresésben.

Véget ért egy korszak a Star Warsnál: teljesült a rajongók álma, új vezetőt kapott a Lucasfilm – Kathleen Kennedy távozása meghozhatja a változást / Fotó: SPH Media via AFP

Kathleen Kennedy távozása egy hullámzó korszak végét jelöli

Kennedy 2012-ben, a Disney Lucasfilmet érintő felvásárlását követően vette át a stúdió irányítását. A 4,05 milliárd dolláros (nagyjából ma 1340 milliárd forintos) üzlet után a feladata egyértelmű volt: a Star Warst újra globális mozis és kereskedelmi húzómárkává kellett tenni, miközben a franchise-nak alkalmazkodnia kellett a gyorsan változó médiapiaci környezethez. Az első évek ezt a stratégiát igazolták:

az új trilógia nyitódarabja, az Ébredő Erő kasszasiker lett,

kasszasiker lett, a Zsivány Egyes pedig bebizonyította, hogy a Star Wars világában a fő történetszálon kívül is van mozgástér.

A Kennedy-éra azonban nem volt mentes a feszültségektől. A 2018-as Solo pénzügyi kudarca, valamint a folytatástrilógia megosztó fogadtatása rávilágított arra, hogy

a nagy költségvetésű mozifilmek esetében a kreatív kockázatok és az üzleti elvárások közötti egyensúly törékeny.

A stúdió erre részben stratégiai visszafogással reagált: a mozis bemutatók ritkultak, miközben a hangsúly egyre inkább az akkor induló Disney+ streamingplatformra helyeződött át. Ez a döntés üzletileg sikeresnek bizonyult, hiszen olyan sorozatok születtek, melyek új közönségrétegeket értek el, ugyanakkor tovább erősítették azt az érzést, hogy a Star Wars súlypontja átmenetileg eltolódott a nagyvászonról.

Ők veszik át a Lucasfilm vezetését – erre várt a legtöbb rajongó

A hivatalos kommunikáció szerint Kennedy nem távozik a Lucasfilmtől, hanem producerként folytatja a munkát, többek között a következő két mozifilm, A mandalóri és Grogu, valamint a Starfighter előkészítésében is részt vesz. Ez a megfogalmazás fontos: a Disney kommunikációja szerint ez nem kudarc, hanem szimplán átadja a stafétát. A háttérben ugyanakkor jól látható, hogy a vállalat új vezetési modellt vezet be, melyben a kreatív és az üzleti döntéshozatal élesebben válik szét.

Az új felállásban a Lucasfilm elnöki és kreatív irányítói szerepét Dave Filoni tölti be, míg a társelnöki, operatív és pénzügyi felelősség Lynwen Brennan kezébe kerül.

Ez a kettős struktúra jól illeszkedik a Disney jelenlegi stúdióvezetési filozófiájához: a történetmesélésért egy, a franchise világát belülről ismerő alkotó felel, miközben a költségvetési és működési fegyelem külön vezetői figyelmet kap.