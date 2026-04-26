Újabb hollywoodi sztár perel egy ravasz kereskedőt: Pedro Piscalt még ihatunk, de mi lett a sorsa Miel Gibsonnak és a Star Washnak?

Újabb híresség keveredett jogi csatába egy trükkös márkanévhasználat miatt. Hollywood világát ismét egy furfangos kereskedő és egy sztár közötti vita borzolja, amely túlmutat egy egyszerű névhasználati konfliktuson.
2026.04.26, 19:35

Hollywood egyik legismertebb színésze, Pedro Pascal jogi lépéseket tett egy olyan vállalkozó ellen, aki „Pedro Piscal” néven dobott piacra egy alkoholos italt Chilében. A név kiejtése és megjelenése erősen emlékeztet a színészére, ami a sztár szerint egyértelműen a hírnevére próbál ráépíteni.

London,,United,Kingdom,-,May,22,,2025:,Pedro,Pascal,Attends Pedro Pascal Hollywood
Pascal jogi csapata szerint a „Pedro Piscal" elnevezés kifejezetten a hollywoodi sztár ismertségére épít / Fotó: Fred Duval

A chilei piacon megjelent ital gyorsan felkeltette a figyelmet, részben éppen a név miatt. A gyártó láthatóan arra játszott, hogy a fogyasztók összekapcsolják a terméket a világhírű színésszel, miközben formálisan elkerülte a pontos névhasználatot. Ez az úgynevezett „szürke zóna” az, amely miatt az ügy jogilag is izgalmassá válik.

Hollywood és a márkanevek csatája

A Hollywood sztárjai egyre gyakrabban szembesülnek azzal, hogy nevük vagy ahhoz hasonló márkák jelennek meg a piacon, sokszor engedély nélkül. A jogi viták középpontjában az áll, hogy

mennyire tekinthető megtévesztőnek egy név, amely nem azonos, de egyértelműen utal egy hírességre.

Pascal jogi csapata szerint a „Pedro Piscal” elnevezés kifejezetten a színész ismertségére épít, és a fogyasztók megtévesztésére alkalmas. A cél nemcsak a név levédése, hanem az is, hogy precedenst teremtsenek hasonló esetekre.

Nem ez az első furcsa ügy

A történet egyáltalán nem egyedi: az elmúlt években több hasonló, kreatív névhasználati eset kavart vihart. Korábban például megjelent a „Miel Gibson” nevű méztermék, amely nyilvánvaló utalás volt Mel Gibson nevére, miközben a gyártó azzal védekezett, hogy a „miel” spanyolul mézet jelent.

Hasonló logikát követett a „Star Wash” elnevezés is, amely egyértelműen a Star Wars univerzumára játszott rá, de formálisan elkerülte a pontos egyezést.

Az ilyen „félreérthető” márkák tipikusan arra építenek, hogy a fogyasztók automatikusan összekapcsolják őket az eredeti névvel, még ha jogilag nehéz is bizonyítani a közvetlen jogsértést.

Nemzetközi szinten még szélesebb a paletta: korábban volt már „Brad Soy Pitt” nevű szójaszósz-utánzat, amely Brad Pitt nevére utalt, illetve „Justin Biebier” feliratú sör is feltűnt, ami Justin Bieber ismertségét próbálta meglovagolni. Ezek az esetek rendre ugyanarra a trükkre épülnek: minimális változtatással, de jól felismerhető módon használják fel a sztárok nevét, így próbálva elkerülni a jogi következményeket.

A mostani „Pedro Piscal”-ügy tehát egy hosszabb trend része: a kreatív márkanevek és a hírességek hírnevének „félhivatalos” kihasználása egyre gyakoribb jelenség, amelyre a jog csak nehezen tud egyértelmű válaszokat adni.

A mostani ügy kulcskérdése az, hogy a bíróság mennyire tekinti megtévesztőnek a névhasználatot. Ha kimondják a jogsértést, az szigoríthatja az ilyen jellegű „kreatív” márkanevekkel szembeni fellépést. Ha viszont nem, az tovább bátoríthatja a hasonló próbálkozásokat.

Egyre több az ilyen ügy – a számok is ezt mutatják

A jelenség nem elszigetelt: a márkanevekhez és hírességekhez kapcsolódó jogviták száma világszerte emelkedik. A szellemi tulajdon védelmével foglalkozó nemzetközi szervezetek adatai szerint az elmúlt években folyamatosan nőtt a védjegybitorlási és „megtévesztő hasonlóságon” alapuló ügyek száma, különösen az élelmiszer- és italpiacon, ahol a márkázás kulcsszerepet játszik.

A szakértők szerint ennek egyik oka, hogy a sztárnevek önmagukban is komoly üzleti értéket képviselnek. Egy ismert névhez köthető márka akár 20–30 százalékkal is növelheti egy termék eladhatóságát, még akkor is, ha nincs hivatalos kapcsolat a hírességgel. Ez különösen a kisebb piacokon, például

  • Latin-Amerikában
  • vagy Délkelet-Ázsiában

jellemző, ahol a szabályozás és az ellenőrzés gyakran lazább. Közben a közösségi média is felgyorsítja a terjedést: egy-egy „vicces” vagy félreérthető márkanév gyorsan virálissá válhat, ami rövid idő alatt jelentős bevételt generálhat a gyártónak. Ez viszont még nehezebbé teszi a fellépést, mert mire a jogi eljárás lezárul, a termék már gyakran eltűnik a piacról – a profit viszont realizálódik.

Ezért is válik egyre fontosabb kérdéssé, hogy a jog mennyire tud lépést tartani a kreatív márkanevekkel: a „Pedro Piscál”-hoz hasonló ügyek ugyanis nem kivételek, hanem egy gyorsan terjedő üzleti modell részei.

Pedro Pascal, a nézők kedvence: így lett a színész Hollywood aranytojást tojó tyúkja

A Marvel közelgő rebootja, a Fantasztikus Négyes főszereplőjeként Pedro Pascal immár hivatalosan is Hollywood egyik legértékesebb sztárja. A chilei-amerikai színész az elmúlt években nemcsak a kasszasikerek állandó szereplője lett, hanem a stúdiók számára is biztos megtérülést jelentő befektetés. Pascal szerződései, gázsijai és a nevéhez kötődő filmek bevételei alapján ma már egyértelműen a szórakoztatóipar elitligájába tartozik.

