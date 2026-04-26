Újabb hollywoodi sztár perel egy ravasz kereskedőt: Pedro Piscalt még ihatunk, de mi lett a sorsa Miel Gibsonnak és a Star Washnak?

Hollywood egyik legismertebb színésze, Pedro Pascal jogi lépéseket tett egy olyan vállalkozó ellen, aki „Pedro Piscal” néven dobott piacra egy alkoholos italt Chilében. A név kiejtése és megjelenése erősen emlékeztet a színészére, ami a sztár szerint egyértelműen a hírnevére próbál ráépíteni.

A chilei piacon megjelent ital gyorsan felkeltette a figyelmet, részben éppen a név miatt. A gyártó láthatóan arra játszott, hogy a fogyasztók összekapcsolják a terméket a világhírű színésszel, miközben formálisan elkerülte a pontos névhasználatot. Ez az úgynevezett „szürke zóna” az, amely miatt az ügy jogilag is izgalmassá válik.

Hollywood és a márkanevek csatája

A Hollywood sztárjai egyre gyakrabban szembesülnek azzal, hogy nevük vagy ahhoz hasonló márkák jelennek meg a piacon, sokszor engedély nélkül. A jogi viták középpontjában az áll, hogy

mennyire tekinthető megtévesztőnek egy név, amely nem azonos, de egyértelműen utal egy hírességre.

Pascal jogi csapata szerint a „Pedro Piscal” elnevezés kifejezetten a színész ismertségére épít, és a fogyasztók megtévesztésére alkalmas. A cél nemcsak a név levédése, hanem az is, hogy precedenst teremtsenek hasonló esetekre.

Nem ez az első furcsa ügy

A történet egyáltalán nem egyedi: az elmúlt években több hasonló, kreatív névhasználati eset kavart vihart. Korábban például megjelent a „Miel Gibson” nevű méztermék, amely nyilvánvaló utalás volt Mel Gibson nevére, miközben a gyártó azzal védekezett, hogy a „miel” spanyolul mézet jelent.

Hasonló logikát követett a „Star Wash” elnevezés is, amely egyértelműen a Star Wars univerzumára játszott rá, de formálisan elkerülte a pontos egyezést.

Az ilyen „félreérthető” márkák tipikusan arra építenek, hogy a fogyasztók automatikusan összekapcsolják őket az eredeti névvel, még ha jogilag nehéz is bizonyítani a közvetlen jogsértést.

Nemzetközi szinten még szélesebb a paletta: korábban volt már „Brad Soy Pitt” nevű szójaszósz-utánzat, amely Brad Pitt nevére utalt, illetve „Justin Biebier” feliratú sör is feltűnt, ami Justin Bieber ismertségét próbálta meglovagolni. Ezek az esetek rendre ugyanarra a trükkre épülnek: minimális változtatással, de jól felismerhető módon használják fel a sztárok nevét, így próbálva elkerülni a jogi következményeket.