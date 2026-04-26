Újabb hollywoodi sztár perel egy ravasz kereskedőt: Pedro Piscalt még ihatunk, de mi lett a sorsa Miel Gibsonnak és a Star Washnak?
Hollywood egyik legismertebb színésze, Pedro Pascal jogi lépéseket tett egy olyan vállalkozó ellen, aki „Pedro Piscal” néven dobott piacra egy alkoholos italt Chilében. A név kiejtése és megjelenése erősen emlékeztet a színészére, ami a sztár szerint egyértelműen a hírnevére próbál ráépíteni.
A chilei piacon megjelent ital gyorsan felkeltette a figyelmet, részben éppen a név miatt. A gyártó láthatóan arra játszott, hogy a fogyasztók összekapcsolják a terméket a világhírű színésszel, miközben formálisan elkerülte a pontos névhasználatot. Ez az úgynevezett „szürke zóna” az, amely miatt az ügy jogilag is izgalmassá válik.
Hollywood és a márkanevek csatája
A Hollywood sztárjai egyre gyakrabban szembesülnek azzal, hogy nevük vagy ahhoz hasonló márkák jelennek meg a piacon, sokszor engedély nélkül. A jogi viták középpontjában az áll, hogy
mennyire tekinthető megtévesztőnek egy név, amely nem azonos, de egyértelműen utal egy hírességre.
Pascal jogi csapata szerint a „Pedro Piscal” elnevezés kifejezetten a színész ismertségére épít, és a fogyasztók megtévesztésére alkalmas. A cél nemcsak a név levédése, hanem az is, hogy precedenst teremtsenek hasonló esetekre.
Nem ez az első furcsa ügy
A történet egyáltalán nem egyedi: az elmúlt években több hasonló, kreatív névhasználati eset kavart vihart. Korábban például megjelent a „Miel Gibson” nevű méztermék, amely nyilvánvaló utalás volt Mel Gibson nevére, miközben a gyártó azzal védekezett, hogy a „miel” spanyolul mézet jelent.
Hasonló logikát követett a „Star Wash” elnevezés is, amely egyértelműen a Star Wars univerzumára játszott rá, de formálisan elkerülte a pontos egyezést.
Az ilyen „félreérthető” márkák tipikusan arra építenek, hogy a fogyasztók automatikusan összekapcsolják őket az eredeti névvel, még ha jogilag nehéz is bizonyítani a közvetlen jogsértést.
Nemzetközi szinten még szélesebb a paletta: korábban volt már „Brad Soy Pitt” nevű szójaszósz-utánzat, amely Brad Pitt nevére utalt, illetve „Justin Biebier” feliratú sör is feltűnt, ami Justin Bieber ismertségét próbálta meglovagolni. Ezek az esetek rendre ugyanarra a trükkre épülnek: minimális változtatással, de jól felismerhető módon használják fel a sztárok nevét, így próbálva elkerülni a jogi következményeket.
A mostani „Pedro Piscal”-ügy tehát egy hosszabb trend része: a kreatív márkanevek és a hírességek hírnevének „félhivatalos” kihasználása egyre gyakoribb jelenség, amelyre a jog csak nehezen tud egyértelmű válaszokat adni.
A mostani ügy kulcskérdése az, hogy a bíróság mennyire tekinti megtévesztőnek a névhasználatot. Ha kimondják a jogsértést, az szigoríthatja az ilyen jellegű „kreatív” márkanevekkel szembeni fellépést. Ha viszont nem, az tovább bátoríthatja a hasonló próbálkozásokat.
Egyre több az ilyen ügy – a számok is ezt mutatják
A jelenség nem elszigetelt: a márkanevekhez és hírességekhez kapcsolódó jogviták száma világszerte emelkedik. A szellemi tulajdon védelmével foglalkozó nemzetközi szervezetek adatai szerint az elmúlt években folyamatosan nőtt a védjegybitorlási és „megtévesztő hasonlóságon” alapuló ügyek száma, különösen az élelmiszer- és italpiacon, ahol a márkázás kulcsszerepet játszik.
A szakértők szerint ennek egyik oka, hogy a sztárnevek önmagukban is komoly üzleti értéket képviselnek. Egy ismert névhez köthető márka akár 20–30 százalékkal is növelheti egy termék eladhatóságát, még akkor is, ha nincs hivatalos kapcsolat a hírességgel. Ez különösen a kisebb piacokon, például
- Latin-Amerikában
- vagy Délkelet-Ázsiában
jellemző, ahol a szabályozás és az ellenőrzés gyakran lazább. Közben a közösségi média is felgyorsítja a terjedést: egy-egy „vicces” vagy félreérthető márkanév gyorsan virálissá válhat, ami rövid idő alatt jelentős bevételt generálhat a gyártónak. Ez viszont még nehezebbé teszi a fellépést, mert mire a jogi eljárás lezárul, a termék már gyakran eltűnik a piacról – a profit viszont realizálódik.
Ezért is válik egyre fontosabb kérdéssé, hogy a jog mennyire tud lépést tartani a kreatív márkanevekkel: a „Pedro Piscál”-hoz hasonló ügyek ugyanis nem kivételek, hanem egy gyorsan terjedő üzleti modell részei.
A Marvel közelgő rebootja, a Fantasztikus Négyes főszereplőjeként Pedro Pascal immár hivatalosan is Hollywood egyik legértékesebb sztárja. A chilei-amerikai színész az elmúlt években nemcsak a kasszasikerek állandó szereplője lett, hanem a stúdiók számára is biztos megtérülést jelentő befektetés. Pascal szerződései, gázsijai és a nevéhez kötődő filmek bevételei alapján ma már egyértelműen a szórakoztatóipar elitligájába tartozik.