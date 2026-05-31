Ausztria eddig segített az autósoknak, de ennek hétfőtől vége lehet
Éles feszültség várható az osztrák kormánykoalícióban, hatályát veszti ugyanis az üzemanyagár-stop fele. Jelentősen drágább árakkal szembesülnek az autósok hétfőn a kutakon, ha az utolsó pillanatban nem születik megállapodás. Ausztria is azon országok közé tartozik, ahol a kormány beavatkozott, hogy enyhítsen az iráni háború és a Hormuzi-szoros zárlata miatti energiasokkon.
Már március legelején úgy döntött az osztrák kormány, hogy a benzinkutak csak hétfőn, szerdán és pénteken emelhetnek árat, és részlegesen felszabadították a nemzeti olajtartalékokat is.
Áprilisban az OMV 56 ezer tonna nyersolajat vásárolt ebből a vésztartalékból, hogy előre beavatkozzon a rendszerbe.
Az Austrian Press internetes portál tudósítása szerint az üzemanyagár-fék az ásványolajadó ideiglenes csökkentését és a finomítók profitmarzsának korlátozásával ötvözi. Ezek az intézkedések együttesen azt jelenti, hogy az osztrák autósok tankonként jelenleg nagyjából öt eurót (1770 forintot) takarítanak meg.
Ausztria csak ideiglenesen enyhített
Az intézkedés azonban csak május végéig érvényes,
és a portál értesülése szerint a koalíción belüli vita élesebb, mint valaha. Az Osztrák Néppárt (ÖVP) és az Új Ausztria és Liberális Fórum (Das Neue Österreich und Liberales Forum – Neos) azt olajtársaságokra vonatkozó árréskorlát a tervek szerint szűnjön meg.
A szociáldemokraták (Sozialdemokratische Partei Österreichs – SPÖ) viszont ragaszkodik ahhoz, hogy az intézkedést életben kell tartani, mert a magas árak indokolják a folyamatos beavatkozást.
Ha nem születik megállapodás, akkor az üzemanyag június 1-jétől literenként körülbelül öt centtel (17,7 forinttal) drágul – ez nagyjából 2,50 eurós (885 forintos) emelkedést jelent egy 50 literes tank esetében.
Emelkednek az árak a kutakon
Az üzemanyagok ára pedig folyamatosan emelkedik Ausztriában, az E-Control adatai szerint május 25-én egy liter
- dízel 1,858,
- a szuper benzin 1,763
euróba került – ez 657,4, illetve 623,8 forintot jelent, és mindkettő valamivel magasabb az áprilisinál.
Philip Kucher, az SPÖ parlamenti vezetője szerint
a magasabb árak erősebb, nem pedig gyengébb fogyasztóvédelmi intézkedést igényelnek.
„Ha az árak magasabbak, mint egy hónappal ezelőtt, akkor az eszközeinknek nem szabad tompítaniuk az életüket” – mondta a Heute-nak.
Kucher figyelmeztet, hogy a haszonkulcs eltörlése inkább a „válságból profitálóknak” kedvezne, nem pedig az autósoknak.
A kormány valószínűleg nem hosszabbít
Az ÖVP-t képviselő Wolfgang Hattmannsdorfer gazdasági, energiaügyi és turizmusért felelő miniszter eddig elutasította a tárgyalások újranyitását. Szerinte
a piaci beavatkozásoknak rövid távúaknak és kivételeseknek kell maradniuk,
hogy elkerüljék a befektetési biztonság aláásását.
Karin Doppelbauer, a Neos energiaügyi szóvivője szintén elutasítja a hosszabbítást, azt állítva, hogy a korlátozás káros a kis benzinkutakra és torzítja a versenyt.
Az SPÖ vitatja ezt, mondván, hogy semmilyen bizonyíték nem támasztja alá az ilyen aggályokat.
A dolgok jelenlegi állás szerint a politikai patthelyzet a következőket jelenti: lejár a profitmarzs korlátozása, megmarad az ásványolajadó-csökkentés, és az üzemanyagárak literenként körülbelül 5 centtel emelkednek.