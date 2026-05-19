Azeri gázzal válna le az orosz energiáról Szlovákia: Magyarország is kulcsszerepet kaphat
Egy legalább tízéves gázvásárlási szerződésről egyeztet Tomas Taraba szlovák miniszterelnök-helyettese és környezetvédelmi miniszter azeri kollégájával. Az azeri Report hírügynökségnek azt mondta, hogy már csak a gáz szállítási útvonaláról kell dönteni. A tárgyalások arról folynak, hogy mely csővezetékeket lehet használni, és milyen mennyiségben az azeri gáz eljuttatásához Szlovákiába.
Egy korábbi hírben azonban már volt szó a lehetséges szállítási útvonalról. Az MTI 2023-ban azt írta Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter szófiai közlésére hivatkozva, hogy Szlovákia, Bulgária, Románia és Magyarország megállapodott az e szállítást is szolgáló úgynevezett Szolidaritási Gyűrű fejlesztéséről. Ehhez az érintett országok uniós támogatást is szerettek volna kapni, hiszen „az újabb energiaforrások bevonása valódi európai ügy, ezért ez európai kötelezettség is”.
A miniszter tudatta, hogy a magyar átviteli rendszerirányító (az FGSZ Zrt.) készen áll, ahogyan a kormány is kész minden szükséges fejlesztésre, hogy évi ötmilliárd köbméteresre bővítse a Szolidaritási Gyűrű Romániából Szlovákiába tartó magyar szakaszának kapacitását. A Szolidaritási Gyűrűvel kapcsolatos hazai előkészületekről a Világgazdaság korábban többször beszámolt.
A friss szlovákiai terveket taglaló hírben azonban még nem szerepel a beszerzendő azeri gáz mennyisége, márpedig ezen is múlik, hogy a szállításhoz mely vezetékeket lehet majd igénybe venni. Mindazonáltal egyszer már megoldották a kérdést: az azeri Socar 2024. december 1-jétől már juttatott földgázt Szlovákiába egy rövid távú kísérleti szerződés alapján. A megállapodás feltételeit, beleértve a szállítási szinteket és azok költségeit, nem hozták nyilvánosságra.
A Világgazdaság megkérdezte a hazai földgázrendszer irányítóját és üzemeltetőjét, hogy a Szlovákiába tartó 2024-es azeri gázszállítmány a társaság rendszerén haladt-e keresztül, illetve van-e szó arról, hogy majd Magyarországon keresztül továbbítják a fenti, legalább tíz évre szóló megállapodás alapján érkező gázt. A válasz szerint az FGSZ Zrt. a szállítórendszert üzemelteti, nincs információja földgázkereskedelmi szerződésekről. A társaság szállítórendszere entry-exit rendszer, a határkeresztező és belföldi pontokon a rendszerhasználók a szállítási igényükhöz a rendelkezésre álló kapacitásokat meghatározott aukciókon tudják lekötni, de azt nem kell közölniüük az FGSZ-szel, hogy milyen irányból milyen irányba milyen forrást terveznek szállítani.
A mostani hírben szereplő beszerzéssel Szlovákia az Európai Unió azon új jogszabályához igazodik, amely szerint a tagországoknak fokozatosan meg kell szüntetniük az orosz gáz beszerzését
– emlékeztet az Interfax. Az importőr Slovensky plynarensky priemysel (SPP) ezért eladók sorával egyeztet. Azerbajdzsán eddig 16 országgal kötött gázszállítási szerződést, közülük 13 európaival. Ezek Olaszország, Görögország, Bulgária, Románia, Magyarország, Szerbia, Szlovénia, Horvátország, Szlovákia, Észak-Macedónia, Németország, Ukrajna és Ausztria. Arról, hogy Szlovákia hogyan készül az orosz gáz nélküli időkre, a Világgazdaság februárban írt részletesen.
Az azeri gáz tarol Európában
Az éves azeri kivitel fokozatosan 15 terawattórára fog nőni, ez körülbelül 1,5 milliárd köbmétert takar. Ebbe már beleértendők az Olaszországgal, Görögországgal és Bulgáriával kötött, fix szállítási volumenű hosszú távú szerződések, valamint a német Securing Energy for Europe GmbH-val (SEFE) kötött, tíz évre szóló szerződések. A többi országgal olyan szerződéseket írtak alá, amelyekben nem szerepelnek pontos beszerzési mennyiségek.
Azerbajdzsán gázt exportál továbbá Törökországba
- a Transzanatóliai földgázvezetéken (TANAP)
- és a Dél-kaukázusi vezetéken (SCP),
- valamint Grúziába az SCP és a Hajigabul-Gazakh vezetéken.
Tavaly augusztus 2-án megkezdte szíriai kivitelét is napi 3,4 millió köbméterrel, a mennyiség majd 6 millió köbméterre nő.
Az orosz gáz a Török Áramlat vezetéken jut el Szlovákiába, az útvonal Törökországot, Bulgáriát, Szerbiát és Magyarországot érinti. Viszont az azeri a Déli Gázfolyosón (SGC): Törökországba a TANAP-on keresztül jut a gáz, onnan a TAP-on, az Adriai-tengeren át Görögországba.
A Török Áramlat és az SGC útvonalai nem keresztezik egymást még Törökországban sem.
Korábban tárgyalások folytak a TAP és a Török Áramlat összekapcsolásáról Bulgária és Görögország között, de a Görögország–Bulgária Interkonnektor (IGB) elindult, míg az orosz és az azerbajdzsáni gázútvonalakat nem kötötték össze.
Ez a hajó már elment
Szlovákiának elvben nem kell feltétlenül hazáig fuvaroztatnia az azeri gázt, mert élhet a gázcsere lehetőségével is. Ezt Robert Fico szlovák miniszterelnök két éve jelentette ki azeri tárgyalásain Bakuban. A lehetőség azért csak elvi, vagy legalábbis nehezen megvalósítható, mert a tárgyalt swappont a mellőzendő Oroszország bevonásával történhetett volna, továbbá, mert Oroszországnak együtt kellett volna működnie a tranzitban Ukrajnában. Robert Fico 2024-ben az Ilham Shaban bakui energiaügyi tanácsadó cég egyik partnere szerint azt ajánlotta, hogy Azerbajdzsán egy meglévő fővezetéken juttasson gázt Oroszország déli részére, Oroszország pedig hasonló mennyiségűt engedjen az Ukrajnával közös nyugati határán a további tranzit céljából Szlovákiába.