Megfigyel a bankod? – Mennyi adatot tudnak rólunk a fintech cégek valójában?

Miközben a digitális bankolás kényelmesebb, gyorsabb és személyre szabottabb lett, egyre többen teszik fel a kérdést: vajon pontosan mennyit tudnak rólunk ezek a cégek? És hol húzódik a határ a hasznos személyre szabáshoz gyűjtött adatok és a pénzügyi megfigyelés között?

Adatokért figyelnek meg minket a fintech appok? / Fotó: NaMong Productions92 / Shutterstock

A telefonod több adatot tud rólad, mint a bankfiókod valaha

A hagyományos bankok régen legfeljebb azt látták, mennyi pénz érkezik a számlánkra és mire költünk. A modern fintech appok ennél sokkal mélyebbre látnak. Nemcsak a tranzakcióinkat figyelik, hanem azt is, hol vásárolunk, milyen gyakran rendelünk ételt, mennyit utazunk, milyen előfizetéseink vannak, sőt bizonyos esetekben még azt is, hogyan használjuk a telefonunkat. A digitális pénzügyek világában az adat lett az új valuta.

A digitális pénzügyek világában az adat lett az új valuta / Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Ebben kulcsszerepe van az úgynevezett open bankingnek , vagyis nyílt bankolásnak. Az Európai Unió PSD2 szabályozása lehetővé tette, hogy a felhasználók engedélyével külső fintech cégek is hozzáférjenek banki adatokhoz alkalmazásprogramozási interfészeken (API-kon) keresztül. Ez indította el az adatvezérelt pénzügyi szolgáltatások fejlődését Európában.

A fintech cégek számára ezek az információk óriási értéket képviselnek. Az adatokból ugyanis pontos pénzügyi profil építhető: mennyire vagyunk kockázatos ügyfelek, mikor fogy el a pénzünk, mire költünk impulzívan, vagy akár mikor lehet szükségünk hitelre? Egyre több kutatás szerint az open banking jövője már nemcsak a fizetésekről, hanem a teljes pénzügyi viselkedés elemzéséről szól.

A személyre szabás ára

A modern fintech appok ma már nemcsak követik a pénzügyeinket, hanem megpróbálják előre jelezni a viselkedésünket is. A mesterséges intelligencia (AI) és az úgynevezett prediktív analitika – vagyis múltbeli adatokból történő viselkedés-előrejelzés – segítségével a rendszerek folyamatosan elemzik a felhasználói aktivitást.

Ez teszi lehetővé az úgynevezett hiper személyre szabást (hyper-personalization). A fintech cégek már nem általános ajánlatokat küldenek, hanem egyéni pénzügyi profilt építenek rólunk tranzakciók, lokációs adatok, apphasználat és költési szokások alapján. Egy algoritmus például felismerheti, hogy sokat költünk utazásra vagy ételrendelésre, és ehhez igazítja a hitel- vagy biztosítási ajánlatokat.