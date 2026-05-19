Vészesen apad a Tisza, és ennek most sokan nem örülnek

A hazai kistermelők helyzete egyszerre kínál lehetőségeket és muta korlátokat – erről beszélt lapunknak Barát József őstermelő, a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület termelői közösségének képviselője a Kifli.hu magyar beszállítóival tartott sajtótájékoztatóján.

Egyre több hazai friss élelmiszer jut el közvetlenül a vásárlókhoz, és a kistermelők egy része már kézzelfogható növekedést tapasztal / Fotó: Tatevosian Yana

Az egyesület csaknem két évtizede épít rendszert a Tisza mentén: mintegy száz őstermelővel dolgoznak együtt, és olyan modellt alakítottak ki, amely a teljes hazai zöldség- és gyümölcskínálatot képes lefedni. A működés alapja a rugalmasság és a személyesség:

heti szintű kapcsolatban vannak a termelőkkel, folyamatosan reagálnak a piaci igényekre, és olyan fajtákat is visszahoznak a termelésbe, amelyek korábban eltűntek a kínálatból.

Az őstermelő lapunknak elmondta, hogy a rendszer egyik legnagyobb erőssége éppen az, ami a hagyományos kereskedelemben hiányzik: a kis tételek kezelése. Míg a nagy áruházláncok jellemzően kamionos mennyiségekben gondolkodnak, addig ez a modell akár néhány láda áruval is működőképes.

Kiszoruló kistermelők

A piaci környezet ugyanakkor továbbra sem kedvez a kisebb gazdaságoknak. „Ő harminc ládát tud szedni, a másik két kamiont kér” – válaszolta kérdésünkre Barát József őstermelő, utalva arra, hogy a nagy láncok struktúrája eleve kizárja a kistermelők jelentős részét.

A fennmaradó értékesítési csatorna sok esetben a nagybani piac, amely azonban kiszámíthatatlan és nehezen tervezhető. A termelők gyakran nem tudják előre, milyen áron tudják eladni az árujukat, ami ellehetetleníti a fejlesztést és a hosszabb távú tervezést. „Nem gazdálkodás, hanem szertartás, amit a kistermelők csinálnak” – mondta Barát József.

Víz nélkül nincs jövő

A helyzetet tovább súlyosbítja a környezeti kockázatok erősödése. A Tisza vízszintje az elmúlt időszakban rekordalacsonyra süllyedt, és a folyó egyes szakaszokon már nem hozza, hanem elvezeti a vizet a térségből. „Víz nélkül a tiszai menti élet el fog halni” – figyelmeztetett az őstermelő.

A vízhiány nemcsak a mezőgazdaságot érinti: a térségben szinte minden gazdasági tevékenység – a turizmustól a helyi gazdaság fejlesztéséig – a víz rendelkezésre állásától függ. Barát József szerint gyökeres szemléletváltásra és a vízvisszatartás megerősítésére van szükség.