Az osztrákoktól kapott segítséget a MÁV: Vitézy Dávid szerint enélkül káosz lenne a nyári szezon

Tíz InterCity-kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól – írta keddi Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Indoklása szerint az elmúlt évek vasútromboló politikájának egyik következménye az volt, hogy a MÁV egyszerűen képtelen volt kezelni a nyári balatoni szezon okozta forgalomnövekedést.

„A helyzet most is súlyos, hiszen a dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC-kocsi fővizsgák miatt a MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes InterCity-kocsija van, mint akár tavaly vagy tavalyelőtt” – hangsúlyozta Vitézy, hozzátéve, hogy ezért azonnal lépni kellett, a legjobb és leggyorsabb megoldás pedig a kölcsönzés volt.

A tárcavezető jelezte, hogy ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán, amit szinte a nulláról kell kezdeni, hiszen az erre vonatkozó tendereket a korábbi miniszter 2022 végén visszavonta. A miniszter értékelése szerint az osztrák vasúttal való tárgyalás már önmagában is jelentős fordulat a korábbi kormányzathoz képest, hiszen „Lázár János mindent megtett azért, hogy a lehető legrosszabb viszony alakuljon ki az osztrákokkal”.

2023 novemberében azonnali hatállyal menesztette a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (GYSEV) osztrák vezérigazgató-helyettesét, és megpróbálta az osztrákokat kitolni a GYSEV-ből, amire válaszul az osztrák állam beperelte a magyar felet – emlékeztetett a miniszter.

A miniszter hozzátette, hogy az elmúlt években gyakorlatilag beszélő viszony sem volt a két fél között. Ezt sikerült most néhány hét alatt annyira helyreállítani, hogy már ilyen megállapodások megkötése is lehetővé vált.

„Ez az eset is azt bizonyítja, hogy ha nem hatalmi arroganciával és gőggel közelítünk minden kérdéshez, hanem az együttműködés és a megoldás szándékával, akkor gyorsan lehet érdemi eredményeket elérni” – fogalmazott. Mint írta, azért is látogatnak a héten Magyar Péterrel és a kormány több tagjával Bécsbe, hogy ennél még nagyobb és fontosabb ügyekben is új alapokra helyezzék a kétoldalú kapcsolatokat.