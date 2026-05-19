Aszályhelyzet: folytatja a reménytelen küzdelmét a magyar vízügy – így áll a nyári felkészüléssel

Egymást követik a vízmegtartást célzó magyarországi projektek, de az egyre jellemzőbb csapadékhiány folyamatosan nehezíti a feladatot. A vízhiány az elmúlt öt évben halmozottan 462 milliméterre nőtt 2026. április végére, de a Tisza-völgy több térségben a 900 millimétert is meghaladja az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) adatai szerint. Így a talajvízkészlet továbbra is tartósan az átlagos szint alatt van, a talajvízszint a 30 éves átlaghoz viszonyítva az Alföld jelentős részén 1-2 méterrel süllyedt.

A Tisza-tó a hazai vízgazdálkodás egyik fontos eszköze

Sikerült megmenteni egy kis vizet, de az még kevés

A vízügyi ezért már az őszi–téli vízmegtartást szabályozottan, a korábbi üzemrendek módosításával hajtotta végre. Ez

műtárgyak lezárását,

az érkező vizek lehető legnagyobb mértékű megtartását

és az öntözőcsatornák téli feltöltését

jelentette. Az intézkedések eredményeként a duzzasztott vízterekben (Tisza-tó, Körös-völgy), a csatornák medrében és a tározókban a megtartott víz május eleji együttes mennyisége 615 millió köbméter volt, 140 millió köbméterrel több az egy évvel korábbinál. A vízügyi igazgatóságok az elmúlt hónapokban már ezekre a vízkészletekre, valamint a vízfolyások aktuális vízhozamára támaszkodva pótolták a vizet térségi és helyi szinten, az utóbbiakon gyakran nemzeti parkokkal, civilekkel együttműködve.

Mivel az egyre súlyosbodó aszályhelyzet csak a vízügyi igazgatóságok összehangolt munkájával kezelhető, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter elrendelte, hogy 2026. május 14-én reggel 8 órától az Országos Vízügyi Koordinációs Központ fogja össze a vízhiány elleni védekezést – olvasható az OVF közleményében.

Az addig lehullott, illetve az azt következő hat napra előre jelzett csapadék révén némileg emelkedhet a víz szintje a hazai vízfolyásokon. Az első összehangolt intézkedések e többletvizek minél nagyobb arányú megtartását szolgálják a vízügy rendelkezésére álló területeken.

Korlátozás helyett vízmenetrend

A védekezés keretében a további beavatkozások jelentős hányada vízvisszatartási célú, mint például holtágak és harmadlagos (nem állami tulajdonban lévő) művek, belvízcsatornák feltöltése, ökológiai célú vízpótlások biztosítása. A Vizet a tájba program keretében – amelyben a területek tulajdonosai ajánlhatják fel ingatlanaikat – elárasztásokat is végez a vízügy a rendelkezésre álló vízkészletek felhasználásával. Mindemellett a térségi vízpótlások bővítéséhez vízépítési beavatkozások szükségesek, ilyen a vízkormányzásra, vízvisszatartásra szolgáló műtárgyak (zsilipek, fenéklépcsők) felújítása, építése.