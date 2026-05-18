Veszélyben a reggeli kávénk? – A klímaváltozás potenciális hatásai a kávé elérhetőségére és árára

Az éghajlatváltozás által leginkább fenyegetett szektorok körébe tartozik a mezőgazdaság, amelyet egyaránt befolyásolhat a globális átlaghőmérséklet emelkedése, a szélsőséges időjárási események fokozódása, valamint az élősködők egyre gyorsabb terjedése. Mindez érinti a trópusi, egyenlítőközeli területeken termesztett kávé jövőjét is, és hatással lehet az európai ellátásra és az árak alakulására.

Kávéárak változása – a klímaváltozás potenciális hatásai / Fotó: Reuters

A kávé termesztési sajátosságai

Alapvetően az úgynevezett kávéövben koncentrálódik a termesztés, egy szűk területen a Ráktérítő és a Baktérítő között. Elsődlegesen Észak-, Dél- és Közép-Amerika, a karibi régió, Kelet- és Nyugat-Afrika, az Arab-félsziget, valamint Ázsia bizonyos területeit foglalja magában. A 2024–2025-ös időszakban Brazília felelt a globális termesztés 37 százalékáért, melyet Vietnám (17 százalék), majd Kolumbia (8 százalék) követett. Meghatározó termesztő ország még Etiópia, Indonézia (6-6 százalék), Uganda, India (4-4 százalék), Honduras (3 százalék), Mexikó és Peru (2-2 százalék). Ezen területeken kívül nem jellemző jelentős termesztés, mivel itt a legkedvezőbbek termesztési feltételek, vagyis megfelelő – kb. 18–24 Celsius-fok közötti – hőmérséklet, rendszeres csapadék és magas páratartalom. Ha adottak a természeti és éghajlati körülmények, a kávénövény akár száz évet is élhet, miközben teljes termelési potenciálját az ültetéstől számított ötödik évben érheti el, bár alapvetően 7–20 év között tekinthető a leginkább produktívnak. A két meghatározó kávéfaj az arabica és a robusta, az előbbi – főleg kellemesebb aromája miatt – a globális termelés 62 százalékát fedi le, míg az utóbbi 38 százalékát.

Növekvő fogyasztói igények és az európai kávépiac sajátosságai

A történelmi hagyományok szerint először Etiópia területén fogyasztottak kávét, mely a középkor idejére eljutott a Közel-Keletre is, ahonnan a 17. században hódító útra indult a nyugatabbra fekvő országokba is. Napjainkra a kávé az egyik legnépszerűbb serkentő itallá vált, ami növekvő fogyasztói igényeket eredményez. Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) adatai szerint 2000 és 2010 között – elsősorban a feltörekvő piacokkal rendelkező országokban – 3,4 százalékkal nőtt az egy főre jutó évi kávéfogyasztás. Világszinten a legnagyobb fogyasztás az európai régióban tapasztalható. Az EU lakossága 2024-ben 53,7 millió 60 kilogrammos zsáknak megfelelő kávébabot fogyasztott, elsősorban Brazíliából, Vietnámból, Ugandából és Hondurasból importálva. 2023–2024-ben Európa felelt a globális kávéfogyasztás 30,7 százalékáért. Ezt követte Ázsia és Óceánia (24,8 százalék), majd Észak-Amerika (17,5 százalék) és Dél-Amerika (15,8 százalék).

Több vizsgálat is alátámasztja a fogyasztói igények egyre erőteljesebb növekedését, különösen Ázsiában, ahol 2018 és 2024 között 14,5 százalékos emelkedés volt tapasztalható.

Egy az USA-ra fókuszáló 2024-es felmérés arra mutatott rá, hogy az amerikai felnőttek 67 százaléka fogyasztott kávét az elmúlt napokban, miközben 2004-ben csak a megkérdezettek 49 százaléka válaszolta ezt.