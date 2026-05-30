Szombaton legalább nyolc órára lezárták a forgalom elől a Brenner-hágót. Az autóknak nagy kerülőt kell tenniük a környéken – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Megint áll a bál két szomszédos uniós ország között: lezárták a határátkelőt, Brüsszel is felszólítást kapott

A helyi lakosoknak az ausztriai Brenner autópálya forgalma elleni tiltakozása miatt szombaton egész nap lezárták az Olaszországba vezető fő közlekedési összeköttetést. 11:00 és 19:30 között a személygépkocsik nem használhatták a rendszerint nagy forgalmú alpesi átkelőt, a teherautók számára a tilalom 9:00 órakor lépett hatályba.

Az ADAC (Német Autóklub) és a berlini német külügyminisztérium előzetesen figyelmeztetett, hogy vasárnapig forgalmi dugókra kell számítani az alternatív útvonalakon. Közlekedési káosz azonban nem következett be, szombat reggel nyugodt volt a helyzet a régió útjain.

Jelenleg nincsenek forgalmi dugók a német oldalon a Brenner autópálya lezárása miatt

– közölte az ADAC szóvivője ma reggel az AFP hírügynökséggel. Péntek este az A93-as úton a Kiefersfelden határátkelő felé akár 16 kilométeres torlódás is kialakult a forgalomban, ami akár egyórás késéseket is eredményezett. Az ADAC szombaton több forgalomfigyelőt is kiállít a helyszínre motorkerékpárokon, hogy tanácsokat adjanak és segítséget nyújtsanak, ha szükséges.

Az Osztrák Autó-, Motorkerékpár- és Túraklub (ÖAMTC) szombat reggel arról számolt be, hogy jelenleg „egyáltalán nincsenek jelentős forgalmi dugók”, és hogy „eddig nagyon csendes”. „Többre számítottunk” – tették hozzá. Úgy tűnik, sok sofőr megfogadta a tanácsot, hogy szombaton ne utazzanak át az Alpokon.

Jelzést küldenek Brüsszelnek

Az Olaszország felé vezető fő közlekedési összeköttetés lezárása több német tartományban egybeesik a pünkösdi ünnepekkel. A Brenner autópályát a helyi lakosokra nehezedő nagy forgalom miatti terhelés elleni tiltakozásként zárták le, amelyet Karl Mühlsteiger, a szomszédos tiroli Gries város polgármestere magánjellegűen regisztrált. A tüntetés várhatóan 13:00 órakor kezdődik és 16:30-ig tart.

Mühlsteiger az AFP-nek elmondta, hogy a tüntetés célja az volt, hogy „jelzést küldjenek Brüsszelnek, és a bécsi szövetségi kormánynak, miszerint a térségünkben folyamatosan növekvő forgalom nem folytatódhat tovább”.

A hatalmas forgalom és annak következményei „már nem kezelhetők, már nem elviselhetők a lakosság számára”.