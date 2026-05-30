Megint drága lehet az adriai nyaralás a magyaroknak: zabolátlanul emelkedik az infláció Horvátországban
Nem csillapodik az infláció a magyarok kedvenc üdülőhelyén. Horvátországban áprilisban 5,8 százalékra gyorsult a fogyasztói árindex, ezért a kormány új inflációellenes intézkedéscsomagot jelentett be, amelynek célja az áremelkedés ütemének lassítása, valamint a lakosságra és a gazdaságra nehezedő anyagi terhek mérséklése. A csomagot a horvát kormány csütörtökön elfogadta.
Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök a horvát RTL-nek adott interjújában az intézkedéscsomagot időszerűnek nevezte, hangsúlyozva, hogy az két alapelvre épül: a szolidaritásra és az igazságosságra. Kiemelte, hogy az intézkedések átfogóak és gazdaságilag megalapozottak, mindenekelőtt az állami kiadások kontrolljára összpontosítanak, miközben megőrzik a munkavállalók és a nyugdíjasok valamennyi megszerzett jogát.
Féken tartanák az inflációt a horvátok
Az egyik legfontosabb gazdaságpolitikai lépés, hogy moratóriumot vezetnek be minden olyan adminisztratív árra, amelyet az állam vagy állami tulajdonú vállalatok határoznak meg – mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy az adórendszer módosításait is előirányozták, hogy egyensúlyt teremtsenek a gazdasági tevékenység különböző területei között. Emlékeztetett arra is, hogy a horvát gazdaság immár húsz egymást követő negyedévben növekedést mutatott.
Az inflációellenes intézkedéscsomag legfontosabb elemei:
- Az energiaárak befagyasztása és stabilizálása. Ennek érdekében fenntartják a villamosenergia- és gázár-támogatásokat. A cél a háztartásokat és egyes vállalkozásokat megvédeni az túlzott energiaár-emelkedéstől.
- Költségvetési szigorítások és az állami kiadások visszafogása. A horvát kormány szerint mintegy 1,3 milliárd euró megtakarítás érhető el ezzel. (Ez a szám a miniszterelnöki interjúban elhangzott, de a részletes hivatalos dokumentum egyelőre nem került nyilvánosságra.)
- Adminisztratív árak és díjak befagyasztása 2027-ig, valamint a közüzemi, állami díjak, illetékek emelésének elhalasztása.
- A szociális juttatások és bérek olyan kezelése, hogy ne fokozzák tovább az inflációs nyomást.
- A kormány extraprofitadót vezet be a közepes és nagyvállalatokra.
- A turisztikai szektorban működős cégek egy része esetében módosítják az adózási szabályokat.
- A nyugdíjasok személyi jövedelemadójának eltörlése.
A kormányfő megjegyezte, hogy az árak alakulását nagymértékben befolyásolja a szélesebb geopolitikai környezet, különösen az energiahordozók esetében. Erős geopolitikai feszültségek tapasztalhatók, főleg a közel-keleti konfliktus esetében, és ott a Hormuzi-szoros lezárása feltornászta az üzemanyagárakat. Ez Horvátországban is erős nyomást gyakorol az árakra.
A magyar receptekből mazsoláznak a horvátok?
A magyar olvasók számára minden bizonnyal nem ismeretlenek a horvát inflációellenes intézkedéscsomag egyes elemei. Az orosz–ukrán háború, majd a közel-keleti konfliktus miatt a közelmúltban többször is jelentősen emelkedtek az árak, és az előző magyar kormány többször is igyekezett felvenni a kesztyűt az infláció ellenében.
Az extraprofitadó Magyarországon 2022. július elsején lépett hatályba. A kormány eredetileg átmeneti intézkedésként vezette be a háborús helyzetre és a költségvetési egyensúly megőrzésére hivatkozva, azóta azonban többször módosították és meghosszabbították.
Az energiaárak befagyasztása és stabilizálása szintén a hazai helyzetre hajaz. A 2013-ban bevezetett rezsicsökkentés, a 2026 januárjában alkalmazott egyszeri rezsistop, de a védett üzemanyagár is ebbe a kategóriába tartozik.
A nyugdíjasok személyi jövedelemadójának eltörlése szintén hasonlóvá teszi a horvát nyugdíjrendszert a magyarhoz. Eddig ugyanis délnyugati szomszédunknál nem volt teljesen szja-mentes a nyugdíjjövedelem.