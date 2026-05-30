Deviza
EUR/HUF353,98 0% USD/HUF303,49 0% GBP/HUF408,33 0% CHF/HUF388,65 +0,04% PLN/HUF83,63 0% RON/HUF67,38 0% CZK/HUF14,57 0% EUR/HUF353,98 0% USD/HUF303,49 0% GBP/HUF408,33 0% CHF/HUF388,65 +0,04% PLN/HUF83,63 0% RON/HUF67,38 0% CZK/HUF14,57 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Horvátország
inflációs
áremelkedés

Megint drága lehet az adriai nyaralás a magyaroknak: zabolátlanul emelkedik az infláció Horvátországban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Horvátországban áprilisban átlagosan 5,8 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. A horvát kormány ezt nem hagyhatta annyiban, inflációellenes intézkedéscsomagot jelentett be.
VG
2026.05.30, 10:01
Frissítve: 2026.05.30, 10:16

Nem csillapodik az infláció a magyarok kedvenc üdülőhelyén. Horvátországban áprilisban 5,8 százalékra gyorsult a fogyasztói árindex, ezért a kormány új inflációellenes intézkedéscsomagot jelentett be, amelynek célja az áremelkedés ütemének lassítása, valamint a lakosságra és a gazdaságra nehezedő anyagi terhek mérséklése. A csomagot a horvát kormány csütörtökön elfogadta.

The Old Town, Rovinj, Istria, Croatia, Europe Horvátország horvát infláció
Horvátország is felveszi a kesztyűt az infláció ellenében / Fotó: Robert Harding / AFP

Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök a horvát RTL-nek adott interjújában az intézkedéscsomagot időszerűnek nevezte, hangsúlyozva, hogy az két alapelvre épül: a szolidaritásra és az igazságosságra. Kiemelte, hogy az intézkedések átfogóak és gazdaságilag megalapozottak, mindenekelőtt az állami kiadások kontrolljára összpontosítanak, miközben megőrzik a munkavállalók és a nyugdíjasok valamennyi megszerzett jogát.

Féken tartanák az inflációt a horvátok

Az egyik legfontosabb gazdaságpolitikai lépés, hogy moratóriumot vezetnek be minden olyan adminisztratív árra, amelyet az állam vagy állami tulajdonú vállalatok határoznak meg – mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy az adórendszer módosításait is előirányozták, hogy egyensúlyt teremtsenek a gazdasági tevékenység különböző területei között. Emlékeztetett arra is, hogy a horvát gazdaság immár húsz egymást követő negyedévben növekedést mutatott.

Az inflációellenes intézkedéscsomag legfontosabb elemei:

  • Az energiaárak befagyasztása és stabilizálása. Ennek érdekében fenntartják a villamosenergia- és gázár-támogatásokat. A cél a háztartásokat és egyes vállalkozásokat megvédeni az túlzott energiaár-emelkedéstől.
  • Költségvetési szigorítások és az állami kiadások visszafogása. A horvát kormány szerint mintegy 1,3 milliárd euró megtakarítás érhető el ezzel. (Ez a szám a miniszterelnöki interjúban elhangzott, de a részletes hivatalos dokumentum egyelőre nem került nyilvánosságra.)
  • Adminisztratív árak és díjak befagyasztása 2027-ig, valamint a közüzemi, állami díjak, illetékek emelésének elhalasztása.
  • A szociális juttatások és bérek olyan kezelése, hogy ne fokozzák tovább az inflációs nyomást.
  • A kormány extraprofitadót vezet be a közepes és nagyvállalatokra.
  • A turisztikai szektorban működős cégek egy része esetében módosítják az adózási szabályokat.
  • A nyugdíjasok személyi jövedelemadójának eltörlése.

A kormányfő megjegyezte, hogy az árak alakulását nagymértékben befolyásolja a szélesebb geopolitikai környezet, különösen az energiahordozók esetében. Erős geopolitikai feszültségek tapasztalhatók, főleg a közel-keleti konfliktus esetében, és ott a Hormuzi-szoros lezárása feltornászta az üzemanyagárakat. Ez Horvátországban is erős nyomást gyakorol az árakra.

A magyar receptekből mazsoláznak a horvátok?

A magyar olvasók számára minden bizonnyal nem ismeretlenek a horvát inflációellenes intézkedéscsomag egyes elemei. Az orosz–ukrán háború, majd a közel-keleti konfliktus miatt a közelmúltban többször is jelentősen emelkedtek az árak, és az előző magyar kormány többször is igyekezett felvenni a kesztyűt az infláció ellenében.

Az extraprofitadó Magyarországon 2022. július elsején lépett hatályba. A kormány eredetileg átmeneti intézkedésként vezette be a háborús helyzetre és a költségvetési egyensúly megőrzésére hivatkozva, azóta azonban többször módosították és meghosszabbították.

Az energiaárak befagyasztása és stabilizálása szintén a hazai helyzetre hajaz. A 2013-ban bevezetett rezsicsökkentés, a 2026 januárjában alkalmazott egyszeri rezsistop, de a védett üzemanyagár is ebbe a kategóriába tartozik.

A nyugdíjasok személyi jövedelemadójának eltörlése szintén hasonlóvá teszi a horvát nyugdíjrendszert a magyarhoz. Eddig ugyanis délnyugati szomszédunknál nem volt teljesen szja-mentes a nyugdíjjövedelem.

Infláció

Infláció
596 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu