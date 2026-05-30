Ukrajna lecsap: orosz olajlétesítményeket támadtak drónokkal, lángba borult a tengerpart

Orosz ellenőrzés alatt álló olajlétesítményekre mértek csapást az ukránok szombat hajnalban. Az ukrán drónok gyakori "vendégek" a rosztovi régióban.
VG
2026.05.30, 13:01
Frissítve: 2026.05.30, 13:02

Az ukrán hadsereg péntek éjjel támadást hajtott végre különböző orosz, illetve orosz ellenőrzés alatt álló területek olajipari infrastruktúrája ellen – írja a Kyiv Independent orosz Telegram-csatornák beszámolóira hivatkozva.

Orosz olajipari létesítményekre csaptak le az ukrán drónok / Fotó: Anelo

A helyi lakosok által a közösségi médiára feltöltött fotók és videók alapján úgy tűnik, hogy az ukránok nagyszabású dróncsapást mértek az oroszországi Rosztovi területen fekvő Taganrog városára.

Jurij Szluszar, a Rosztovi terület kormányzója a Telegramon arról számolt be, hogy egy ukrán dróncsapás következtében kigyulladt egy üzemanyagtartály, egy olajszállító tartályhajó és egy közigazgatási épület a taganrogi kikötőben. Szluszar továbbá azt állította, hogy a támadás során két ember megsérült a városban.

Svetlana Kambulova, Taganrog polgármestere arról számolt be, hogy a drónok a mólón található rakodási infrastruktúrát támadták meg, a keletkezett tüzet azonban sikerült gyorsan megfékezni.

Egy másik, krími Telegram csatorna beszámolója szerint helyi idő szerint hajnali 3:20 körül robbanások hallatszottak a megszállt Krím-félszigeten fekvő Feodosia városában is, a lakosok egy égő olajraktárról számoltak be.

Taganrog egy jelentős orosz kikötőváros az Azovi-tenger partján, a Rosztovi régióban, alig több mint 40 kilométerre az Ukrajna jelenleg rosz megszállás alatt álló Donyecki régiójával közös államhatártól. A várost gyakran támadják meg ukrán drónok, legutóbb május 27-én éjjel jelentettek robbanásokat a környéken.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
