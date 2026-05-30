Olajipar és mesterséges intelligencia: akkora hozományt jelenthet, amekkorát ritkán lát a világ

A mesterséges intelligencia (MI) hamarosan az olaj- és gázipar egyik legfontosabb stratégiai eszközévé válhat. A Rystad Energy elemzése szerint a digitalizáció és az MI 2026 és 2030 között közel 500 milliárd dollárnyi többletértéket teremthet a kutatással és kitermeléssel foglalkozó olaj- és gázipari vállalatok számára.
VG
2026.05.30, 14:45

Az elemzés szerint a technológiai áttörés elsősorban három területen hozhat látványos eredményeket az olaj- és gáziparban: csökkenhetnek az üzemeltetési költségek, nőhet a kitermelés hatékonysága, valamint rövidülhetnek a fejlesztési és fúrási időszakok. Ez azt jelenti, hogy az olajvállalatok gyorsabban indíthatják el projektjeiket, miközben kevesebb pénzből termelhetnek ki több nyersanyagot – áll az Origo cikkében.

Óriási szerep juthat a mesterséges intelligenciának az olaj- és gáziparban (illusztráció)
Fotó: James Jones Jr / Shutterstock

Óriási összegeket hozhat az MI az energiaszektornak, készülhet az olajipar

A lap a Rystad Energy elemzése alapján arról számol be, hogy azok a vállalatok, amelyek már most komoly összegeket fordítanak digitalizációra és mesterséges intelligenciára, 2030-ra évente akár 80 milliárd dollárral nagyobb értéket termelhetnek a 2025-ös szinthez képest.

Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az energiaszektor geopolitikai feszültségekkel és növekvő költségekkel néz szembe. 

Az iráni konfliktusok és a globális bizonytalanságok miatt az olajcégek számára minden hatékonyságnövelő megoldás felértékelődik.

A technológia ráadásul már most kézzelfogható eredményeket hoz. Példáulé az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata, az ADNOC 2023-ban már 500 millió dollárnyi MI-alapú értékteremtésről számolt be, miközben 1,5 milliárd dolláros digitális beruházási programot indított.

Hasonló eredményeket ért el a norvég Equinor is: a vállalat 2021 és 2024 között mintegy 200 millió dollárt takarított meg mesterséges intelligenciára épülő megoldásokkal, majd 2025-ben további 130 millió dolláros eredményt könyvelt el.

A fúrásoknál jöhet a legnagyobb áttörés

A szakértők szerint az olaj- és gáziparban a legnagyobb kihasználatlan potenciál továbbra is a felszín alatti folyamatokban rejlik. Ide tartozik a kitermelhető mennyiségek növelése, valamint a fúrási költségek csökkentése.

Különösen az amerikai palaolaj-kitermelésben látszik jól a technológiai változás hatása. A vezető vállalatok már közel járnak a fizikai teljesítőképesség határaihoz, ezért a legnagyobb fejlődést nem a csúcsteljesítmény további növelése, hanem az átlagos kutak hatékonyságának javítása hozhatja.

A becslések szerint az amerikai szárazföldi kutaknál átlagosan közel 10 százalékos javulás érhető el, míg a mélytengeri projektek esetében extrém helyzetekben akár 50 százalékot meghaladó megtakarítás is elképzelhető.

A fejlődés azonban jelentős beruházásokat igényel. Az iparági szereplők tavaly becslések szerint mintegy 25 milliárd dollárt költöttek digitalizációs és mesterséges intelligencia-megoldásokra. Ugyanakkor a piac növekedése gyorsulhat: 2030-ra az ilyen technológiákhoz kapcsolódó globális piac éves mérete meghaladhatja a 35 milliárd dollárt, 2035-re pedig megközelítheti az 50 milliárdot.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
