Számla nélkül is elszámolható az üzemanyagköltség – megérkeztek a NAV árai

A NAV nyilvánosságra hozta a 2026. június 1. és 30. között alkalmazható üzemanyagárakat. Ezek alapján a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek számla nélkül is elszámolhatják üzemanyagköltségeiket.
2026.05.30, 11:30
Frissítve: 2026.05.30, 11:55

A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat – emlékeztet a Hivatalos Értesítő 2026. májusi számában megjelent közlemény – számolt be az Üzletem.hu.

Elszámolható üzemanyagárak júniusban
Nyilvánosak a júniusban elszámolható üzemanyagárak / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az üzemanyagár számításának „módszertana”

Az alkalmazható, számított üzemanyagár három belföldi üzemanyag-forgalmazó társaság által alkalmazott, a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes fogyasztói üzemanyagár számtani átlagának literenként, kilogrammonként egy forinttal növelt összegében, forintra kerekítve került megállapításra.

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvényben szabályozott hatósági ár a benzinre és a gázolajra a magyar rendszámú gépjárművek részére biztosított. A hatósági árra jogosult adózók a piaci árszabás helyett a hatósági árat alkalmazhatják a költségelszámolás során. Az az adózó, aki nem jogosult a hatósági ár alkalmazására, számla nélkül a közzétett piaci árszabást veheti figyelembe.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
