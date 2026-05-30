Magyar Péter péntek este talált még kétmilliárd euró uniós forrást, amit hazahozna

Történelmi győzelemnek nevezte az uniós forrásokról szóló pénteki tárgyalásokat szombat reggeli Facebook-bejegyzésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az utolsó órákban is sikerült növelni a felszabadított uniós források összegét.

Magyar Péter minden cent hazánknak járó uniós forrást hazahozna / Fotó: NurPhoto via AFP

Kőkemény tárgyalásokon vagyunk túl. Tegnap még az utolsó órákban is kétmilliárd euróval nőtt a felszabadított uniós források összege. Minden centet hazahozunk. Történelmi győzelem

– írta szombat délelőtti Facebook-bejegyzésében a kormányfő.

Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke tegnapi, közös sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy sikerült megállapodni 6000 milliárd forintnyi uniós forrás megnyitásáról Magyarország számára.

Rengeteg uniós pénz sorsa nyitott még

A mostani csomag elvileg 16,4 milliárd eurót jelenthet Magyarországnak.

Ennek legnagyobb része, 10 milliárd euró a helyreállítási alapból érkezne: ebből 6,5 milliárd támogatás, 3,5 milliárd pedig hitel lenne.

Emellett további 2,2 milliárd euró kapcsolódik az akadémiai szabadsággal összefüggő vitákhoz,

míg 4,2 milliárd euró kohéziós forrásként érkezhetne.

A pénzhez vezető út azonban továbbra sem egyszerű. Magyarországnak hivatalosan is módosított helyreállítási tervet kell benyújtania, amit még az Európai Bizottságnak és az uniós tagállamoknak is jóvá kell hagyniuk. Brüsszel ugyan gyorsított tempót szeretne, de a végleges döntések várhatóan csak júliusban születhetnek meg.

Egy magas rangú bizottsági tisztviselő a Politicónak arról beszélt, hogy „még egyáltalán nem állapodtak meg a pénzek folyósításáról”. Az EU szerint Budapestnek augusztus 31-ig kell végrehajtania a vállalt intézkedéseket, és csak ezután indulhat el ténylegesen a kifizetés folyamata.

Hasonlóan értékelte a magyar–uniós tárgyalásokat Orbán Viktor volt kormányfő egyik legnagyobb kritikusa, Daniel Freund zöldpárti német EP-képviselő is. Szerinte egyelőre csak egy ütemtervről született megállapodás, az igazi munka pedig most kezdődik Magyar Péter számára: neki és csapatának gyorsan át kell nyomniuk a szükséges jogszabályokat a magyar parlamentben. Csak a reformok elfogadása után indulhat meg az uniós források kifizetése.