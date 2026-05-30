Kármán András bemondta: legkorábban ekkor indulhatnak Magyarországra az uniós pénzek

Az uniós pénzek hazahozataláról közölt újabb részleteket Kármán András, a Tisza-kormány pénzügyminisztere, aki a források érkezésének várható időpontját is elárulta legfrissebb Facebook-posztjában.

Kármán András pénzügyminiszter gyors tempóval számol, így még az idén megérkezhetnek az uniós pénzek / Fotó: Bruzák Noémi

A tárcavezető szerint a héten zajló brüsszeli tárgyalások nyomán az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született hazánk számára. Mintegy 16,4 milliárd eurós uniós forrás felszabadításáról állapodtunk meg az Európai Bizottsággal, ami erős bizalmat jelez Magyarország iránt.

Az új kormány legfőbb választási ígéretének számító megállapodás az uniós források három különböző területét érinti:

a Covid-járvány és az azt követő energiaválság következtében felállított Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) esetében 10 milliárd euróról beszélünk, amiből 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás és 3,5 milliárd euró kedvezményes kamatozású hitel.

A jogállamisági eljáráshoz kötött kohézió források esetében: 4,2 milliárd euró,

az akadémiai szabadsághoz kapcsolódó források esetében pedig 2,2 milliárd euró vissza nem térítendő forrás felszabadításáról született tegnap politikai megállapodás.

A nagyságrendileg 6000 milliárd forintnyi uniós pénz a jelenlegi magyar költségvetés közel 13 százaléka. A megállapodás Kármán András szerint több ezer milliárd forinttal növelheti Magyarország költségvetési mozgásterét, és új lehetőségek nyílhatnak beruházások és fejlesztések finanszírozására is.

A következő időszak feladata, hogy ezt a lehetőséget kézzelfogható eredményekké alakítsuk

– hangsúlyozta a pénzügyminiszter.

A legsürgősebb teendők az RRF-források esetében vannak. Itt a következő kormányzati lépés a felülvizsgált magyar program hivatalos benyújtása lesz, amelyet az Európai Bizottság várhatóan júniusban, míg az uniós pénzügyminisztereket tömörítő EcoFin-tanács júliusban tud majd elfogadni.

Kármán András azt is előrevetítette, hogy a programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig kell teljesíteni, és miután a fizetési kérelmeket szeptemberben elküldik,

2026 utolsó negyedévében megindulhat az uniós pénzek konkrét kifizetése is.

Az uniós pénzek magyarországi lehívásáról és az ehhez szükséges reformokról megszólalt az előző kabinet legnagyobb kirtikusának számító Daniel Freund zöldpárti EP-képviselő és az Európai Bizottság igazságügyi és jogállamiságért felelős biztosa is. Mindkét politikus azt hangsúlyozta, hogy egyelőre politikai megállapodás született, az érdemi munka pedig csak most kezdődik Magyar Péter kormánya számára. Az uniós forrásokhoz való hozzájutás így még sok időt vehet igénybe.