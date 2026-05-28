Csőd szélén állnak a német logisztika óriásai, a Waberer’s nevethet a végén

A baden-württemberg-i Sonnenbühlből érkező hír szerint a Betz International GmbH – a sárga alapon kék feliratú ponyváiról felismerhető Willi Betz csoport operatív leányvállalata – csődeljárást kért a tübingeni bíróságtól. Néhány nappal később a szakportálok már arról írtak, hogy a méregzöld vontatóiról ismert bocholti Duvenbeck, Németország egyik legnagyobb autóipari logisztikai partnere felvásárlót keres, miközben a válságmenedzserek igyekeznek stabilizálni a működését.

Mint az elemzési igazgató rámutat: a két vállalat helyzete eltérő, a mögöttes okok azonban hasonlóak: a német ipar elhúzódó gyengélkedése, amely tovább növeli a nyomást az ellátási láncokon. A Magyarországon is aktív Duvenbeck ráadásul annyira mélyen beágyazódott az autóipari beszállítói rendszerbe, hogy egy hirtelen összeomlás közvetlen fennakadásokat okozhatna a Volkswagen, a BMW vagy a Mercedes gyártásában is.

A kérdés most az, hogy stratégiai befektető vagy újabb pénzügyi tulajdonos siet-e a cég segítségére, esetleg a romló helyzetet a versenytársak használják ki alkupozíciójuk erősítésére. Az sem kizárt ugyanakkor, hogy az évekkel ezelőtt hasonló helyzetből talpra álló Waberer’s számára nyílik új növekedési lehetőség

– vélekedik Bukta Gábor.

Hogyan futott falnak a Duvenbeck?

A Duvenbeck Unternehmensgruppe 1932-ben indult a német–holland határ menti Bocholtban. Thomas Duvenbeck 1992-ben, huszonhat évesen vette át a céget, és az ezt követő három évtizedben megtízszerezte az árbevételét. 2022-ben, amikor a Waterland magántőke-befektető többségi részesedést szerzett a vállalatban, a cég éves árbevétele megközelítette a 700 millió eurót, miközben 6000 embert foglalkoztatott nyolc ország 33 telephelyén.

Thomas Duvenbeck interjúkban azzal indokolta a döntést, hogy gyermekei nem kívánták átvenni a vállalatot, ezért felelős lépésnek tartotta, hogy professzionális pénzügyi befektetőre bízza annak jövőjét.

A Waterland belépésével az ambíciók is jelentősen megnőttek: a cél 2028-ra hárommilliárd eurós árbevétel elérése volt. Az új, kívülről igazolt vezérigazgató felvásárlásokba kezdett. Speditőrt és logisztikai csoportot is szerzett, terjeszkedett a Benelux-államokban és Litvániában, valamint ezer új kamionra szóló szerződést kötött az MAN-nel.

2025 tavaszán azonban kezdtek terjedni a rossz hírek. A krízis a hírek szerint Romániában kezdődött, majd Magyarországra átterjedve érte el egészen Németországot. Rosszul felmért szállítási volumenek, telített raktárkapacitások és az autógyártóknál jelentkező termelési fennakadások nehezítették a működést.