Repülni akar a fél kontinens, miközben a világ túlsó oldalán már üzemanyagpánik van

Európa legnagyobb repülőterén áprilisban 5 százalékkal csökkent az utasforgalom, így összesen 6,7 millió utast regisztráltak. A Heathrow üzemeltetője szerint a visszaesés hátterében elsősorban az elhúzódó közel-keleti konfliktus áll. A számok ugyanakkor kettős képet mutatnak. Azoknak az utasoknak a száma, akik közvetlenül a Közel-Keletre utaztak volna, drámai mértékben, mintegy 50 százalékkal zuhant vissza. Ennek ellenére a Heathrow teljes utasforgalma az év első négy hónapjában még mindig 1,2 százalékos növekedést mutatott éves összevetésben. Ez arra utal, hogy az európai utazási kedv továbbra is erős, és az emberek a bizonytalanság ellenére sem mondanak le a külföldi utazásokról – írja összegzésében az Origo.

Most is forgalmas a Heathrow, de érdemes a számok mögé nézni

A lap cikkében az áll, hogy az átszálló utasok száma áprilisban 10 százalékkal emelkedett. Sokan Heathrow-n keresztül próbálnak eljutni Ázsiába vagy Óceániába, részben ellensúlyozva a Közel-Kelet irányába visszaeső forgalmat.

Az ázsiai útvonalak különösen erős növekedést produkáltak: áprilisban 5,6 százalékos bővülést mértek, éves szinten pedig már 10,6 százalékos az emelkedés.

Thomas Woldbye, a Heathrow vezérigazgatója szerint az utasok számára most a kiszámíthatóság a legfontosabb.

„Tudjuk, hogy az utasok biztonságosan és kiszámítható módon szeretnének eljutni nyári úti céljukhoz, ezért együttműködünk a kormánnyal és a légitársaságokkal” – fogalmazott a vállalatvezető. Hozzátette: bár a közel-keleti konfliktus rövid távú fennakadásokat okozott, a kereslet továbbra is erős, az üzemanyag-ellátás pedig egyelőre stabil.

Ám miközben az utasok többsége még nem érzékeli közvetlenül a problémát, az iparág szereplői egyre súlyosabb helyzetről beszélnek. Például Tony Fernandes, az AirAsia vezérigazgatója szerint a jelenlegi válság bizonyos szempontból még a Covid-időszaknál is nehezebb.

„Azt hittem, a Covid alatt már mindent láttam, de most, hogy a repülőgép-üzemanyag ára közel a háromszorosára emelkedett, sokkal rosszabb” – mondta.