Deviza
EUR/HUF357,53 -0,18% USD/HUF306,28 +0,18% GBP/HUF412,54 -0,25% CHF/HUF391,08 0% PLN/HUF84,32 -0,04% RON/HUF68,75 -0,01% CZK/HUF14,71 -0,09% EUR/HUF357,53 -0,18% USD/HUF306,28 +0,18% GBP/HUF412,54 -0,25% CHF/HUF391,08 0% PLN/HUF84,32 -0,04% RON/HUF68,75 -0,01% CZK/HUF14,71 -0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 426,66 +1,03% MTELEKOM2 522 +1,69% MOL3 870 -2,76% OTP42 050 +2,64% RICHTER12 630 +2,02% OPUS295,5 -1,34% ANY7 940 +2,72% AUTOWALLIS150 -1,64% WABERERS4 680 -0,21% BUMIX9 252,37 +0,27% CETOP4 524,34 +0,88% CETOP NTR2 846,76 +1% BUX132 426,66 +1,03% MTELEKOM2 522 +1,69% MOL3 870 -2,76% OTP42 050 +2,64% RICHTER12 630 +2,02% OPUS295,5 -1,34% ANY7 940 +2,72% AUTOWALLIS150 -1,64% WABERERS4 680 -0,21% BUMIX9 252,37 +0,27% CETOP4 524,34 +0,88% CETOP NTR2 846,76 +1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
OTP
Mol

Lefordult a Mol, szárnyal az OTP és a Richter

Kedvező nemzetközi hangulatban erősödött a BUX index. A Mol kivételével feljebb kerültek a hazai blue chipek.
Murányi Ernő
2026.05.14, 17:10
Frissítve: 2026.05.14, 17:33

Kedvező jelzések érkeztek csütörtökön a globális piacokra a nemzetközi politikából. Donald Trump amerikai elnök kínai látogatásának kezdetén Washington és Peking láthatóan igyekezett enyhíteni a feszültségeket. Trump a hivatalos fogadás után elismerően nyilatkozott Kína államfőjéről, Hszi Csin-pingről. Hszi viszont hangsúlyozta, hogy véleménye szerint a két ország közös érdekei fontosabbak, mint a konfliktusok.

Mol Mol
Lefordult a Mol, szárnyal az OTP és a Richter / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az amerikai részvényindexek a pozitív tartományban nyitottak és az európaiak is pluszban jártak a BUX kicsengetése magasságában. Sőt, a DAX nem kevesebb mint 1,28 százalékkal erősödött addig a nap folyamán.

A pesti börzén a csütörtöki zárásra a BUX nagyjából 1 százalékkal, 132 423 pontra erősödött.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom megközelítette a  25 milliárd forintot.

Az OTP részvényárfolyama  2,6 százalékkal,  42 050 forintra lőtt ki, a legnagyobb magyar bank éjfél után teszi ki az első negyedéves gyorsjelentését, illetve a mai napon közölte, hogy meddig lehet idei osztalékkal venni a részvényeit.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 42 050 HUF 0 / +2,64 %
Forgalom: 13 962 142 410 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa 2,8 százalékkal,  3870 forintra esett. 

Holott a Brent típusú kőolaj jegyzése 0,15 százalékkal, hordónként 105,8 dollárra nőtt a nemzetközi piacon. 

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 870 HUF 0 / -2,76 %
Forgalom: 4 230 794 140 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 2 százalékkal, 12 630 forintra drágult.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 630 HUF 0 / +2,02 %
Forgalom: 2 362 244 650 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom pedig 2522 forinton búcsúzott a csütörtöki kereskedéstől, ami 1,7 százalékos emelkedés szerdai záróárához mérten. 

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 522 HUF 0 / +1,69 %
Forgalom: 3 249 377 696 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A többi részvény közül a gyorsjelentését csütörtökön publikáló Masterplast 4,5 százalékkal, 2800 forintig vágtázott, míg a lapjait szintén ezen a napon kiterítő Waberer’s kurzusa 0,2 százalékkal 4680 forintra süllyedt. 

 MASTERPLAST részvény
MASTERPLAST részvény17:20:00
Árfolyam: 2 800 HUF 0 / +4,48 %
Forgalom: 37 547 350 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
 WABERERS részvény
WABERERS részvény17:20:00
Árfolyam: 4 680 HUF 0 / -0,21 %
Forgalom: 29 308 120 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Az eurót késő délután 357,4 forinton jegyezték a bankközi devizapiacon.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu