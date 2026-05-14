Kedvező jelzések érkeztek csütörtökön a globális piacokra a nemzetközi politikából. Donald Trump amerikai elnök kínai látogatásának kezdetén Washington és Peking láthatóan igyekezett enyhíteni a feszültségeket. Trump a hivatalos fogadás után elismerően nyilatkozott Kína államfőjéről, Hszi Csin-pingről. Hszi viszont hangsúlyozta, hogy véleménye szerint a két ország közös érdekei fontosabbak, mint a konfliktusok.

Lefordult a Mol, szárnyal az OTP és a Richter / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az amerikai részvényindexek a pozitív tartományban nyitottak és az európaiak is pluszban jártak a BUX kicsengetése magasságában. Sőt, a DAX nem kevesebb mint 1,28 százalékkal erősödött addig a nap folyamán.