Lefordult a Mol, szárnyal az OTP és a Richter
Kedvező jelzések érkeztek csütörtökön a globális piacokra a nemzetközi politikából. Donald Trump amerikai elnök kínai látogatásának kezdetén Washington és Peking láthatóan igyekezett enyhíteni a feszültségeket. Trump a hivatalos fogadás után elismerően nyilatkozott Kína államfőjéről, Hszi Csin-pingről. Hszi viszont hangsúlyozta, hogy véleménye szerint a két ország közös érdekei fontosabbak, mint a konfliktusok.
Az amerikai részvényindexek a pozitív tartományban nyitottak és az európaiak is pluszban jártak a BUX kicsengetése magasságában. Sőt, a DAX nem kevesebb mint 1,28 százalékkal erősödött addig a nap folyamán.
A pesti börzén a csütörtöki zárásra a BUX nagyjából 1 százalékkal, 132 423 pontra erősödött.
Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 25 milliárd forintot.
Az OTP részvényárfolyama 2,6 százalékkal, 42 050 forintra lőtt ki, a legnagyobb magyar bank éjfél után teszi ki az első negyedéves gyorsjelentését, illetve a mai napon közölte, hogy meddig lehet idei osztalékkal venni a részvényeit.
A Mol kurzusa 2,8 százalékkal, 3870 forintra esett.
Holott a Brent típusú kőolaj jegyzése 0,15 százalékkal, hordónként 105,8 dollárra nőtt a nemzetközi piacon.
A Richter 2 százalékkal, 12 630 forintra drágult.
A Magyar Telekom pedig 2522 forinton búcsúzott a csütörtöki kereskedéstől, ami 1,7 százalékos emelkedés szerdai záróárához mérten.
A többi részvény közül a gyorsjelentését csütörtökön publikáló Masterplast 4,5 százalékkal, 2800 forintig vágtázott, míg a lapjait szintén ezen a napon kiterítő Waberer’s kurzusa 0,2 százalékkal 4680 forintra süllyedt.
Az eurót késő délután 357,4 forinton jegyezték a bankközi devizapiacon.