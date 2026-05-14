NIS: egy volt Mol-menedzser fejtette meg a szerb kavarás hátterét – ezért tűnhetett fel a semmiből egy rejtélyes milliárdos

Egy eddig alig ismert szerb üzletember kétszer akkora ajánlatot tett az NIS orosz részesedésére, mint a Mol, de a történet egyre több gyanút vet fel, mivel egy volt Mol-menedzser szerint a háttérben valójában továbbra is Budapest, Belgrád és az orosz tulajdonosok kemény alkudozása zajlik.

Újabb váratlan fordulat rázta meg a szerb olajipari óriás, az NIS privatizációs tárgyalásait. Miközben a magyar Mol-csoport hónapok óta tárgyal az orosz tulajdonrész megszerzéséről, hirtelen megjelent egy szinte ismeretlen szerb üzletember, Ranko Mimovic, aki kétmilliárd eurós ajánlatot tett az orosz részesedésre.

Ez az összeg a hírek szerint nagyjából kétszerese a Mol korábbi ajánlatának.

A történet azonban messze nem ilyen egyszerű. A volt Mol-vezető és energetikai szakértő, Holoda Attila szerint Mimovic ajánlata inkább politikai és tárgyalási nyomásgyakorlásnak tűnik, mint valóban komoly alternatívának.

Holoda az European Western Balkans híroldalnak nyilatkozva azt mondta: az az érzés alakul ki, hogy a szerb üzletember ajánlata „kevésbé komoly alternatíva”, amely inkább tovább bonyolítja az amúgy is erősen átpolitizált folyamatot. Szerinte erre utal az is, hogy az orosz Gazprom Neft korábban jelezte: más cégekkel nem folytat tárgyalásokat, miközben a szerb vezetés többször nyíltan elégedetlenségét fejezte ki a Mol ajánlata miatt.

Többről van szó, mint egy szimpla Mol-felvásárlás

A valódi vita ugyanis nem pusztán az árról szól. A szerb állam számára az egyik legfontosabb kérdés a pancsovai finomító jövője. A létesítmény a szerb üzemanyagpiac mintegy 80 százalékát látja el, ezért Belgrád vörös vonalnak tekinti, hogy a finomító teljes kapacitással működjön tovább.

Szerbiában attól tartanak, hogy a Mol – amelynek már most is több regionális finomítója van – a jövőben visszafoghatná a pancsovai feldolgozást. Ezt a félelmet a szerb energetikai miniszter, Dubravka Dedovic Handanovic is megerősítette, amikor arról beszélt: a magyar vállalat jelenlegi ajánlatai nem garantálják megfelelően a hazai ellátás biztonságát.