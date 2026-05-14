Szigorú korlátozásokra készüljenek fel a magyarok, ha ebbe az országba indulnak nyaralni
Görögország körülbelül 6000 szigettel és 13 000 kilométer hosszan elnyúló mediterrán tengerparttal rendelkezik, így nem csoda, régóta kedvelt célpont a nyári hónapokban a magyar utazók számára is. A tengerparti nyaralások mellett sok turistát vonzanak az ókori történelemmel teli városlátogatások is, amelyek kedvelt helyszíne Athén, Delphoi vagy a Peloponnészosz-félsziget. De sok más európai úti célhoz hasonlóan Görögország is érzi a saját népszerűségének negatív hatásait, ezért a kormány úgy döntött, hogy közbelép – írta meg az Origo.
Korlátozások várhatók Görögország egyes régióiban
A görög környezetvédelmi, energiaügyi és turisztikai miniszterek felvázoltak egy új programcsomagot, amely a turizmushoz kapcsolódó fejlesztések módjának, helyének és idejének felülvizsgálatát tervezi – írja a Time Out utazási magazin.
A tervekről szóló közleményben így fogalmaztak: „A kulcs az átállás egy olyan fejlesztési modellre, amely ötvözi a minőséget és a fenntarthatóságot, tiszteletben tartva mind a természeti környezetet, mind az egyes régiók sajátosságait.”
Ez azt jelenti, hogy Görögország régióit öt kategóriába csoportosítják, ezek a következők:
- a turisztikai szempontból nagy nyomás alatt álló,
- a növekedési potenciállal rendelkező,
- a különleges státuszú területek,
- a szigeti úti célok
- és a szárazföld.
Az egyes kategóriáktól függően szükség esetén korlátozásokat és szabályokat vezetnek be a környezet megőrzése érdekében. Ahogy a Euronews kifejti, ezek az adott szigeten található turisztikai férőhelyek számának korlátozásától a tengerpart menti környezet megóvásáig terjedhetnek, például a partvonaltól 25 méteren belüli építmények betiltásáig.
A terv céljai között szerepel a görög történelmi örökség szempontjából fontos építmények és régészeti lelőhelyek védelme is.
Már több turisztikai korlátozás is érvényben van Görögországban.