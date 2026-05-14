Pánik a NATO keleti szárnyán? A Pentagon mégsem küld katonákat Európába – Lengyelország azonnal reagált
Komoly visszhangot váltott ki az amerikai sajtóban a hír, miszerint a Pentagon leállította mintegy 4000 amerikai katona Európába vezénylését. A lengyel vezetés azonban gyorsan reagált, és egyértelművé tette: a döntés nem Lengyelországot érinti.
A Wall Street Journal Pentagon-forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy
az érintett katonákat eredetileg egy kilenc hónapos lengyelországi rotációs misszióra tervezték küldeni, ám a folyamatot váratlanul megakasztották.
A lap szerint a döntést az amerikai hadsereg európai parancsnoksága, az EUCOM, valamint a szárazföldi haderő képviselőinek részvételével tartott egyeztetésen közölték. Az ügy azért is okozott feltűnést, mert az amerikai hadsereg még márciusban is arról beszélt, hogy a harci dandár a megszokott rotációs rendszer részeként érkezik Európába, leváltva más egységeket.
A jelentések szerint a felszerelések és a személyi állomány egy része már úton is volt, ezért több katonai tisztviselőt váratlanul ért a döntés. Ez tovább erősítette azokat a találgatásokat, hogy Washington átalakíthatja európai katonai jelenlétét, különösen a NATO keleti szárnyán.
A lengyel vezetés szerint nincs ok a pánikra
Varsó azonban szinte azonnal reagált a hírekre, és igyekezett egyértelművé tenni: Lengyelország nincs veszélyben, az amerikai katonai jelenlét továbbra is biztosított.
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter az X közösségi oldalon azt írta: az ügy „nem érinti Lengyelországot”, hanem az amerikai fegyveres erők európai jelenlétében korábban bejelentett változásokhoz kapcsolódik. Hangsúlyozta azt is, hogy a lengyel hadsereg gyors fejlődése és az amerikai csapatok jelenléte tovább erősíti a NATO keleti szárnyát.
Hasonlóan fogalmazott Tomasz Siemoniak, a lengyel különleges szolgálatok koordinátora is, aki külön kiemelte: „Nagyon fontos! Az amerikai hadsereg rotációjának törlése nem vonatkozik Lengyelországra.”
Cezary Tomczyk védelmi miniszterhelyettes még egyértelműbben fogalmazott. Szerinte a sajtóban megjelent információ valójában Németországot érinti, nem pedig Lengyelországot. A politikus hozzátette:
Varsó továbbra is következetesen dolgozik azon, hogy növelje az amerikai katonai jelenlétet az országban.
A háttérben komoly geopolitikai folyamatok húzódnak. Az Egyesült Államok 2014-ben, a Krím-félsziget orosz annektálása után indította el az Operation Atlantic Resolve nevű műveletet, amelynek célja a NATO keleti tagállamainak megerősítése és az orosz fenyegetés ellensúlyozása volt. A Task and Purpose védelmi portál szerint az érintett katonák főként lengyel partnererőkkel működtek volna együtt ebben a misszióban.
A mostani vita ráadásul nem előzmény nélküli. Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter alig két héttel ezelőtt mintegy ötezer amerikai katona kivonását rendelte el Németországból. Ez már akkor találgatásokat indított el arról, hogy Washington újragondolhatja európai katonai stratégiáját.
Lengyelország eközben éppen ellenkező irányba mozdulna. A varsói vezetés régóta igyekszik még több amerikai katonát és haditechnikai eszközt az országba vonzani. Karol Nawrocki lengyel elnök korábbi közlése szerint jelenleg közel tízezer amerikai katona állomásozik Lengyelországban, többségük rotációs rendszerben teljesít szolgálatot különböző európai amerikai támaszpontokon.
