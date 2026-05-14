Deviza
EUR/HUF357,53 -0,18% USD/HUF306,28 +0,18% GBP/HUF412,54 -0,25% CHF/HUF391,08 0% PLN/HUF84,32 -0,04% RON/HUF68,75 -0,01% CZK/HUF14,71 -0,09% EUR/HUF357,53 -0,18% USD/HUF306,28 +0,18% GBP/HUF412,54 -0,25% CHF/HUF391,08 0% PLN/HUF84,32 -0,04% RON/HUF68,75 -0,01% CZK/HUF14,71 -0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 426,66 +1,03% MTELEKOM2 522 +1,69% MOL3 870 -2,76% OTP42 050 +2,64% RICHTER12 630 +2,02% OPUS295,5 -1,34% ANY7 940 +2,72% AUTOWALLIS150 -1,64% WABERERS4 680 -0,21% BUMIX9 252,37 +0,27% CETOP4 524,34 +0,88% CETOP NTR2 846,76 +1% BUX132 426,66 +1,03% MTELEKOM2 522 +1,69% MOL3 870 -2,76% OTP42 050 +2,64% RICHTER12 630 +2,02% OPUS295,5 -1,34% ANY7 940 +2,72% AUTOWALLIS150 -1,64% WABERERS4 680 -0,21% BUMIX9 252,37 +0,27% CETOP4 524,34 +0,88% CETOP NTR2 846,76 +1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kormány
kormányhatározat
Magyar Péter

Már előkészítés alatt az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, fontos dátumok jelentek meg

Tizenkét kormányhatározatot tettek közzé ma a Magyar Közlönyben Magyar Péter miniszterelnök aláírásával. Az intézkedések a bicskei gyermekotthon évtizedes jogsértéseitől a titkos állami szerződéseken át az Európai Ügyészséghez való csatlakozásig húzódnak.
VG
2026.05.14, 16:48
Frissítve: 2026.05.14, 17:40

Magyar Péter miniszterelnök kormánya az első kormányülés napján, 2026. május 14-én tizenkét határozatot fogadott el, amelyek széles körű vizsgálatokat rendelnek el, illetve egyes területeken azonnali jogalkotási lépéseket írnak elő.

SZONDI Vanda; MAGYAR Péter; KÖBÖL Anita; MAGYAR Éva Magyar Péter első kormányhatározatai: az új kormány átvilágítja a titkos szerződéseket és kivizsgálja a bicskei gyermekotthon ügyét
Magyar Péter kormánya tizenkét határozatban jelölte ki első lépéseit / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Európai Ügyészség és vagyonadó

Kiemelkedő lépésként a kormány indokoltnak minősítette Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, amelynek előkészítésére az igazságügyi miniszternek 2026. június 1-jéig kell javaslatot tennie. Magyarország az uniós tagállamok közül az utolsók egyikeként maradt kívül az Európai Ügyészségen.

Magyar Péter már a győzelmi beszédében több, azonnali politikai és intézményi változást is kilátásba helyezett, köztük azt, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. A Tisza Párt vezetője szerint a választók példátlan felhatalmazást adtak a kormányzásra, amely lehetővé teszi az állami rendszer átalakítását.

Úgy fogalmazott, hogy az új kormány „helyreállítja a fékek és ellensúlyok rendszerét”, és ennek részeként csatlakozik az Európai Ügyészséghez, valamint garantálja a demokratikus működést. Itt nem állt meg: élesen fogalmazott a jelenlegi állami vezetőkkel kapcsolatban is. Magyar Péter kijelentette, hogy azoknak, akik a „rendszer részei, tartóoszlopai voltak”, távozniuk kell a közéletből. 

Mi jelent meg még a közlönyben? 

  • A határozatok értelmében felülvizsgálat alá kerülnek Magyarország egyes kiemelt beruházásai és az azokhoz kapcsolódó döntéshozatali folyamatok, valamint a közszolgálati médiaszolgáltatás és annak finanszírozása is. Utóbbira a határidő július elseje.
  • A kormány jogalkotás előkészítését rendelte el a vagyonadóztatás szabályozására, egyúttal megszüntetni tervezi a bizalmi vagyonkezelés adómentességét, a pénzügyminiszternek június 5-ig kell javaslatot benyújtania. 
  • Az egyik legterjedelmesebb határozat a pénzügyminiszter jogköreit bővíti. Május 14-től az állami szervek ugyanis csak akkor költhetnek 250 millió forintnál többet egyetlen szerződésre, vagy vásárolhatnak 100 millió forintnál drágább eszközt, ha ahhoz a pénzügyminiszter előzetesen hozzájárul. A kormány a lépést azzal indokolta, hogy az államháztartás hiánya jóval meghaladja az évre tervezettet.
  • Több határozat is a korábbi időszak titkosított dokumentumainak felülvizsgálatát célozza. A kormány elrendelte Magyarország egyes titkosított nemzetközi szerződéseinek, valamint egyes nem nyilvános kormányhatározatok soron kívüli átvizsgálását.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu