Már előkészítés alatt az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, fontos dátumok jelentek meg

Magyar Péter miniszterelnök kormánya az első kormányülés napján, 2026. május 14-én tizenkét határozatot fogadott el, amelyek széles körű vizsgálatokat rendelnek el, illetve egyes területeken azonnali jogalkotási lépéseket írnak elő.

Magyar Péter kormánya tizenkét határozatban jelölte ki első lépéseit / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Európai Ügyészség és vagyonadó

Kiemelkedő lépésként a kormány indokoltnak minősítette Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, amelynek előkészítésére az igazságügyi miniszternek 2026. június 1-jéig kell javaslatot tennie. Magyarország az uniós tagállamok közül az utolsók egyikeként maradt kívül az Európai Ügyészségen.

Magyar Péter már a győzelmi beszédében több, azonnali politikai és intézményi változást is kilátásba helyezett, köztük azt, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. A Tisza Párt vezetője szerint a választók példátlan felhatalmazást adtak a kormányzásra, amely lehetővé teszi az állami rendszer átalakítását.

Úgy fogalmazott, hogy az új kormány „helyreállítja a fékek és ellensúlyok rendszerét”, és ennek részeként csatlakozik az Európai Ügyészséghez, valamint garantálja a demokratikus működést. Itt nem állt meg: élesen fogalmazott a jelenlegi állami vezetőkkel kapcsolatban is. Magyar Péter kijelentette, hogy azoknak, akik a „rendszer részei, tartóoszlopai voltak”, távozniuk kell a közéletből.

Mi jelent meg még a közlönyben?