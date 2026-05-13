Deviza
EUR/HUF359,32 +0,47% USD/HUF306,94 +0,71% GBP/HUF415,11 +0,62% CHF/HUF392,46 +0,51% PLN/HUF84,5 +0,46% RON/HUF69,05 +0,43% CZK/HUF14,75 +0,39% EUR/HUF359,32 +0,47% USD/HUF306,94 +0,71% GBP/HUF415,11 +0,62% CHF/HUF392,46 +0,51% PLN/HUF84,5 +0,46% RON/HUF69,05 +0,43% CZK/HUF14,75 +0,39%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 526,9 +0,79% MTELEKOM2 494 +3,05% MOL4 108 +0,19% OTP41 950 +0,69% RICHTER12 420 +0,4% OPUS315 +5,24% ANY7 600 +1,32% AUTOWALLIS152 0% WABERERS4 660 -1,93% BUMIX9 255,96 +0,25% CETOP4 451,48 -1,26% CETOP NTR2 812,91 +0,54% BUX133 526,9 +0,79% MTELEKOM2 494 +3,05% MOL4 108 +0,19% OTP41 950 +0,69% RICHTER12 420 +0,4% OPUS315 +5,24% ANY7 600 +1,32% AUTOWALLIS152 0% WABERERS4 660 -1,93% BUMIX9 255,96 +0,25% CETOP4 451,48 -1,26% CETOP NTR2 812,91 +0,54%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdenyitás
forint
Magyar Telekom
tőzsde
euró

Kilőttek a Magyar Telekom részvényei a gyorsjelentés után, a forint is erősen indította a napot

Kedvező hangulatban, jelentős emelkedéssel kezdődött a szerdai kereskedés a pesti tőzsdén, a Magyar Telekom árfolyama megugrott a tegnap közzétett erős eredményszámokra. A forint is javítani tudott az euróval szemben, a dollár viszont makacsul tartja magát a Trump-Hszi találkozó előtt.
K. T.
2026.05.13, 09:12

Újabb eseménydús nap vár a piacokra szerdán, a forint és a pesti tőzsde is optimista hangulatban indította a kereskedést. Az iráni háború fejleményei mellett az amerikai és a kínai elnök csúcstalálkozója ígérkezik a piacok számára legfontosabb tényezőnek szerdán. Donald Trump és Hszi Csin-ping a két gazdasági nagyhatalom közötti kereskedelmi kapcsolatokról is tárgyal majd. Az amerikai gazdasági élet színe-java, a legnagyobb cégek vezetői kísérik el Donald Trump elnököt pekingi útjára. A csúcstalálkozón témák széles körét vitatja majd meg a világ két legnagyobb gazdaságának vezetője, és az eredményt aggódva lesi az amerikai autóipar, energetikai szektor és a szójatermelők is.

forint, tőzsde, Magyar Telekom
Jó hangulat a pesti tőzsdén, a Magyar Telekom szárnyal szerda reggel, erősödéssel kezdett a forint is / Fotó: Vémi Zoltán

Itthon megtartja első kormányülését a frissen megalakult Magyar-kormány, a kabinet döntései potenciális piacmozgató hatásúak lehetnek. Emellett a Magyar Telekom tegnapi gyorsjelentésére is ma tudnak reagálni a befektetők.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény10:31:52
Árfolyam: 2 494 HUF +76 / +3,05 %
Forgalom: 1 034 829 820 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A BUX index 0,6 százalékos emelkedéssel, 133 316 ponton rajtolt. A vezető magyar részvények közül 

  • az OTP árfolyama 0,9 százalékkal 42 030 forintra erősödött, 
  • a Mol papírjai 1,1 százalékkal 4 144 forintra drágultak, 
  • a Richter kurzusa fél százalékkal 12 310 forintra csökkent, 
  • a Magyar Telekom pedig 1,9 százalékkal 2 464 forintig lőtt ki.

A távközlési társaság a várakozásokat is túlszárnyaló év eleji eredményszámokat közölt a keddi piaczárást követően. A másfél százalékkal apadó árbevétel ellenée az EBITDA AL négy százalékkal 101,4 milliárd forintra bővült, adózott eredménye pedig 8,9 százalékkal 59 milliárd forintra nőtt. A vezetőség a Magyar Telekom az idei évre szóló céljait is, az EBITDA AL soron már közepes egyszámjegyű növekedést, a módosított eredmény területén pedig kb. 10 százalékos növekedést vár.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint a tegnapi korrekció után erősödéssel kezdte a napot az euróval szemben. A jegyzés 0,2 százalékkal került lejjebb a tőzsdenyitásig, ekkor 357,3 forintot kértek a közös európai pénz egységéért.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollár eközben minimálisen erősödött a magyar pénzhez képest, a keresztárfolyam 304,9 forintig araszolt feljebb, 0,05 százalékkal.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós devizákkal összevetve forintelőny mutatkozik, a cseh korona 0,2 százalékkal, a lengyel zloty 0,1 százalékkal kerül kevesebbe.

Az olajárakra nehezedő árnyomás némileg enyhült, de továbbra is hordónként a lélektani 100 dolláros szint felett jár az energiahordozó jegyzése. A Brent típusú északi-tengeri olajfajta 1,2 százalékkal hordónként 106,5 dollárra csökkent, az amerikai kontinensen irányadó WTI ára pedig 1,1 százalékkal 101 dollár/hordóra ereszkedett.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1607 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu