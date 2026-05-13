Kilőttek a Magyar Telekom részvényei a gyorsjelentés után, a forint is erősen indította a napot
Újabb eseménydús nap vár a piacokra szerdán, a forint és a pesti tőzsde is optimista hangulatban indította a kereskedést. Az iráni háború fejleményei mellett az amerikai és a kínai elnök csúcstalálkozója ígérkezik a piacok számára legfontosabb tényezőnek szerdán. Donald Trump és Hszi Csin-ping a két gazdasági nagyhatalom közötti kereskedelmi kapcsolatokról is tárgyal majd. Az amerikai gazdasági élet színe-java, a legnagyobb cégek vezetői kísérik el Donald Trump elnököt pekingi útjára. A csúcstalálkozón témák széles körét vitatja majd meg a világ két legnagyobb gazdaságának vezetője, és az eredményt aggódva lesi az amerikai autóipar, energetikai szektor és a szójatermelők is.
Itthon megtartja első kormányülését a frissen megalakult Magyar-kormány, a kabinet döntései potenciális piacmozgató hatásúak lehetnek. Emellett a Magyar Telekom tegnapi gyorsjelentésére is ma tudnak reagálni a befektetők.
A BUX index 0,6 százalékos emelkedéssel, 133 316 ponton rajtolt. A vezető magyar részvények közül
- az OTP árfolyama 0,9 százalékkal 42 030 forintra erősödött,
- a Mol papírjai 1,1 százalékkal 4 144 forintra drágultak,
- a Richter kurzusa fél százalékkal 12 310 forintra csökkent,
- a Magyar Telekom pedig 1,9 százalékkal 2 464 forintig lőtt ki.
A távközlési társaság a várakozásokat is túlszárnyaló év eleji eredményszámokat közölt a keddi piaczárást követően. A másfél százalékkal apadó árbevétel ellenée az EBITDA AL négy százalékkal 101,4 milliárd forintra bővült, adózott eredménye pedig 8,9 százalékkal 59 milliárd forintra nőtt. A vezetőség a Magyar Telekom az idei évre szóló céljait is, az EBITDA AL soron már közepes egyszámjegyű növekedést, a módosított eredmény területén pedig kb. 10 százalékos növekedést vár.
A forint a tegnapi korrekció után erősödéssel kezdte a napot az euróval szemben. A jegyzés 0,2 százalékkal került lejjebb a tőzsdenyitásig, ekkor 357,3 forintot kértek a közös európai pénz egységéért.
A dollár eközben minimálisen erősödött a magyar pénzhez képest, a keresztárfolyam 304,9 forintig araszolt feljebb, 0,05 százalékkal.
A régiós devizákkal összevetve forintelőny mutatkozik, a cseh korona 0,2 százalékkal, a lengyel zloty 0,1 százalékkal kerül kevesebbe.
Az olajárakra nehezedő árnyomás némileg enyhült, de továbbra is hordónként a lélektani 100 dolláros szint felett jár az energiahordozó jegyzése. A Brent típusú északi-tengeri olajfajta 1,2 százalékkal hordónként 106,5 dollárra csökkent, az amerikai kontinensen irányadó WTI ára pedig 1,1 százalékkal 101 dollár/hordóra ereszkedett.