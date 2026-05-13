Kilőttek a Magyar Telekom részvényei a gyorsjelentés után, a forint is erősen indította a napot

Újabb eseménydús nap vár a piacokra szerdán, a forint és a pesti tőzsde is optimista hangulatban indította a kereskedést. Az iráni háború fejleményei mellett az amerikai és a kínai elnök csúcstalálkozója ígérkezik a piacok számára legfontosabb tényezőnek szerdán. Donald Trump és Hszi Csin-ping a két gazdasági nagyhatalom közötti kereskedelmi kapcsolatokról is tárgyal majd. Az amerikai gazdasági élet színe-java, a legnagyobb cégek vezetői kísérik el Donald Trump elnököt pekingi útjára. A csúcstalálkozón témák széles körét vitatja majd meg a világ két legnagyobb gazdaságának vezetője, és az eredményt aggódva lesi az amerikai autóipar, energetikai szektor és a szójatermelők is.

Itthon megtartja első kormányülését a frissen megalakult Magyar-kormány, a kabinet döntései potenciális piacmozgató hatásúak lehetnek. Emellett a Magyar Telekom tegnapi gyorsjelentésére is ma tudnak reagálni a befektetők.