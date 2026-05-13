Úgy járhat, aki euróban számol, mint a német óriás: meggyomrozta őket az árfolyam

A vártnál gyengébb eredményekről számolt be a Siemens szerdán, ami főként az euró erősödésének számlájára írható, ám a német ipari óriás egyúttal a rendelések gyors növekedéséről is beszámolt.

A Siemens is profitál az adatközpont építési boomból / Fotó: CFOTO via AFP

Az euró ereje húzta vissza a Siemens teljesítményét

A januártól márciusig tartó időszakban a Siemens bevétele 19,8 milliárd eurót tett ki, ami nagyjából megfelel a tavalyi év azonos időszakának, ám a devizahatást kiszűrve 6 százalékos növekedést jelent. A rendelések volumene 21,6 milliárd euróról 24,1 milliárd euróra nőtt, ami 11 százalékos (devizahatás nélkül 18 százalékos) növekedést jelent. Azonban az ipari tevékenység nyeresége 3,2 milliárd euróról 8 százalékot csökkent és hárommilliárd euró alatt alakult.

Részleteiben vizsgálva elmondható, hogy az ipari automatizációhoz és szoftverekhez köthető digitális ipar részlege mind a bevételt, mind a profitot képes volt jelentősen növelni, ahogy a rendeléseket is.

A nyereség 35 százalékos növekedése ezen a területen különösen biztató lehet a német óriáscég számára.

Szintén jól szerepelt a bevételek és a rendelések területén az okos infrastruktúra szegmens, ám a profitot és a marzsot megviselte a huzalozási üzletág értékesítése. A nyereség 20 százalékos csökkenése mellett a Siemens számára a rendelések közel 30 százalékos növekedése jelenthet vigaszt.

A közlekedési és egészségügyi részleg bukdácsol

A közlekedési üzletág mind a bevétel, mind a nyereség terén visszaesést mutatott, ám a vállalat rendelésállománya nagyot ugrott, amit egy konzorcium keretében elnyert automatizált dán vonatrendelés, franciaországi elektromos és akkumulátoros vonatrendelés és egy amerikai könnyű vasútrendelés kiterjesztése hajtott. A Siemens egészségügyi üzletága mind a bevétel, mind a nyereség, mind a rendelések területén visszaesést mutatott, amit a vállalat a magas tavalyi bázissal, a devizahatással és a kínai piaci környezet strukturális változásával magyarázott, míg a nyereséget a vámok is negatívan befolyásolták.

Az eredmények elmaradtak a vállalat által összegyűjtött elemzői konszenzustól, azonban a cég kilátásait kedvezően befolyásolhatja a rendelésállomány gyors növekedése.

A Siemens infrastruktúra megrendelései főként az amerikai adatközpontok építéséhez kapcsolódnak a vállalat szerint, így a német ipari óriás profitálhat a mesterséges intelligenciához kötődő fejlesztésekből.