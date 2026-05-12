Romániának befellegzett: akkora bajban van a gazdaság, hogy idén szinte biztosan recesszióba csúszik

Románia gazdasága idén mérsékelt recesszióba sodródhat a globális válságok és a belpolitikai instabilitás együttes hatásai miatt – vélik a Babes-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának szakértői. A kutatók 0,5 százalékos GDP-visszaesést várnak 2026-ra.

A közgazdászok szerint azonban megvannak a feltételei a gazdaság fokozatos helyreállásának is: a politikai helyzet esetleges stabilizálódása hozzájárulhat a gazdasági növekedés újraindulásához, ezért a 2027-re vonatkozó előrejelzések továbbra is pozitívak, és Románia GDP-jének 2,2 százalékos növekedését vetítik előre – számolt be róla az EconoMedia román gazdasági hírportál.

„A globális és az európai gazdaság nehéz időszakon megy keresztül, amelyet több válság egyidejű fennállása jellemez – az orosz–ukrán háborútól és a közel-keleti konfliktustól kezdve az energiaválságon át az inflációs nyomásig. Ezek együtt jelentős terhet rónak valamennyi nemzetgazdaságra, és egy olyan ország számára, amely szorosan kapcsolódik a világgazdasághoz, különösen az európai gazdasághoz, a belső stabilitás fenntartása létfontosságúvá válik. Mivel a globális folyamatokat érdemben nem tudja befolyásolni, minél biztosabb belső stabilitásra van szüksége ahhoz, hogy gazdaságilag ellenálló maradjon, és kezelni tudja a világválságok sokrétű következményeit” – magyarázta Bálint Csaba, a Babes-Bolyai Tudományegyetem kutatócsoportjának tagja.

Románia jelenleg elhúzódó belpolitikai krízissel néz szembe, ami május 5-én a parlamentben benyújtott és elfogadott bizalmatlansági indítványban, valamint az Ilie Bolojan vezette kormány leváltásában csúcsosodott ki. A közgazdászok szerint ilyen helyzetekben a politikai bizonytalanság nem csupán a politikai osztály problémája, hanem gyorsan átterjed a teljes gazdaságra is:

gyengíti a befektetői bizalmat,

késlelteti a beruházási döntéseket

és növeli a pénzügyi piacok volatilitását.

Emellett tovább nehezíti a költségvetési hiány kezelését és a szükséges reformok végrehajtását.

„Az első hatások közvetlenül a bizalmatlansági indítvány benyújtásának bejelentése után jelentkeztek, amikor az euró árfolyama jelentősen emelkedett, és néhány nap alatt történelmi csúcsra, 5,27 lejre nőtt. A feszültségek hamar átterjedtek az államadósság-finanszírozási piacra is: az állami hitelfelvétel költségei emelkedtek, a CDS-felárak növekedtek, és továbbra is fennáll annak közvetlen veszélye, hogy a hitelminősítő intézetek Románia besorolását a spekulatív, bóvli kategóriába sorolják vissza. Ilyen körülmények között a hiány finanszírozása drágábbá válik, miközben a befektetők állampapírok iránti érdeklődése csökkenhet, ami tovább fokozza a román pénzügyi és költségvetési stabilitásra nehezedő nyomást” – fejtette ki Rácz Béla-Gergely, Babes-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának egyetemi adjunktusa.