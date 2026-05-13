Súlyos titokra derült fény: Iránra olyan helyről csaptak le, amitől megjelent a 200 dolláros olajár réme

Szaúd-Arábia titkos légi csapásokat hajtott végre Irán ellen válaszul azokra a támadásokra, amelyek a közel-keleti konfliktus során a királyságot érték – állítják nyugati és iráni források. Értesülések szerint a március végén végrehajtott akciók az első ismert, közvetlen szaúdi katonai műveletek voltak iráni területen, ami a két regionális rivális közötti konfliktus komoly eszkalációját jelzi. Hivatalos kormányzati források nem erősítették meg az értesüléseket, ugyanakkor az akciók jellegük ellenére hatással voltak az olajárakra.
2026.05.13, 13:25
Frissítve: 2026.05.13, 13:46

Szaúd-Arábia titkos légi csapásokat hajtott végre Irán ellen válaszul azokra a támadásokra, amelyek a közel-keleti konfliktus során a királyságot érték – állítják nyugati és iráni források. Az Origo a Reuters értesülései alapján azt írja, hogy a március végén végrehajtott akciók az első ismert közvetlen szaúdi katonai műveletek voltak iráni területen, ami a két regionális rivális közötti konfliktus komoly eszkalációját jelzi. A támadások pontos célpontjai nem ismertek, de az ügy jelentőségét mutatja, hogy az olajárak tartósan 100 dollár fölé emelkedtek. Elemzők szerint a háttérben zajló katonai akciók és az ezek nyomán kialakult bizonytalanság is hozzájárult az energiaárak megugrásához. Egyes becslések szerint a helyzet akár 200 dolláros olajárhoz is vezethetett volna.

Szaúd-Arábia március végén eddig titokban tartott légi csapásokat intézhetett Irán ellen (illusztráció) / Fotó: Anadolu via AFP

Szaúdi válaszcsapások Irán ellen: ez húzódott a háttérben

A tíz hete tartó háború során Szaúd-Arábia sebezhetővé vált az iráni drón- és rakétatámadásokkal szemben, annak ellenére, hogy szoros katonai kapcsolatban áll az Egyesült Államokkal. Március végéig több mint száz támadás érte a királyságot egyetlen hét alatt, köztük az Aramco létesítményeit és fontos olajvezetékeket is.

A konfliktusban az Egyesült Arab Emírségek is részt vett: a Wall Street Journal szerint Abu-Dzabi szintén hajtott végre katonai akciókat Irán ellen. Míg az Emírségek keményebb fellépést választott, Rijád nyilvánosan továbbra is a feszültség csökkentését hangsúlyozta, és diplomáciai kapcsolatban maradt Teheránnal.

A források szerint a szaúdi csapásokat intenzív diplomáciai egyeztetések követték, amelyek végül informális feszültségcsökkentési megállapodáshoz vezettek Irán és Szaúd-Arábia között. 

Ennek hatására jelentősen visszaesett a szaúdi célpontok elleni támadások száma, ami enyhítette a piacok aggodalmait is, többek között a 200 dolláros olajártól való félelmeket.

A szakértők szerint a titkos válaszcsapások paradox módon hozzájárultak a helyzet stabilizálásához: csökkent a háborús kockázati prémium az olajpiacon, és sikerült elkerülni egy még súlyosabb energiaválságot.

Further details can be read in the Origo article.

