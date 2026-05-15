Kezd újra érdekessé válni a kínai technológiai szektor, különösen az Alibaba

Kína ma a globális számítási kapacitás mintegy 26 százalékát adja, miközben a vezető AI-kutatók közel fele kínai háttérrel rendelkezik. A kínai technológiai vállalatok értékeltsége azonban historikusan alacsony szinten maradt nyugati versenytársaikhoz képest.
Somlai-Kiss Máté, a Concorde Értékpapír Zrt. részvényelemzője
2026.05.15, 06:59

A kínai technológiai részvények az elmúlt években látványos tőkepusztításon mentek keresztül. A 2020 végén elindított szabályozói szigorítások súlyos nyomás alá helyezték az olyan óriásokat, mint az Alibaba, a Tencent vagy a JD.com. A befektetői bizalom megrendült, a szektor pedig évekre leszakadt az amerikai technológiai részvényektől és a Nasdaq-100 teljesítményétől. Most azonban egyre több jel utal arra, hogy a piac ismét elkezdte újraárazni a kínai technológiai sztorit.

A kínai technológiai cégek értékeltsége alacsony szinten maradt

Technikai oldalról javul a kép, a kínai internetes részvényeket követő KWEB ETF február óta először tudott érdemben az 50 napos mozgóátlaga fölé emelkedni. Rövid távon ráadásul a napokban zajló államfői találkozó is fontos katalizátor lehet, amely újabb lendületet adhat az árfolyamoknak.

A szabályozói környezet jelenleg kevésbé ellenséges, mint néhány évvel ezelőtt. A legsúlyosabb szigorítási hullám vélhetően lezárult, a kínai vezetés pedig 2023 óta fokozatosan a magánszektor támogatásának irányába mozdult el. 

Ezzel párhuzamosan a kínai technológiai vállalatok értékeltsége historikusan alacsony szinten maradt nyugati versenytársaikhoz képest. 

A KWEB és a Nasdaq-100 teljesítménye között kialakult jelentős szakadék legalább részleges záródása is komoly felértékelődési potenciált hordozhat.

A fundamentális háttér is egyre kedvezőbb. 

Kína 2030-ra több mint 140 milliárd dollárra bővítené a hazai AI-ipar méretét, miközben a kapcsolódó ágazatok összesített értéke egyes becslések szerint az 1,4 billió dollárt is elérheti. 

Bár ezek részben stratégiai célkitűzések, a kapacitásépítés már jelenleg is intenzív ütemben zajlik.

A 2025 elején bemutatott DeepSeek R-1 modell pedig azt is demonstrálta, hogy Kína képes globálisan versenyképes mesterségesintelligencia-modelleket fejleszteni, ráadásul az amerikai versenytársaknál jóval alacsonyabb költségszinten.

Különösen érdekes az Alibaba átalakulása

Különösen érdekes ebből a szempontból az Alibaba átalakulása. A vállalat legutóbbi gyorsjelentése és az arra adott piaci reakció azt mutatta, hogy a befektetők egyre kevésbé klasszikus e-kereskedelmi szereplőként tekintenek a cégre. A felhőüzletág éves alapon közel 40 százalékos növekedést ért el, elsősorban az AI-alkalmazásokhoz kapcsolódó tokenkereslet robbanásszerű bővülésének köszönhetően. 

A menedzsment ráadásul a következő negyedévekben is 40 százalék feletti növekedést vár a cloud- és AI-bevételek esetében.

A kínai napi AI-tokenfelhasználás két év alatt nagyjából ezerszeresére emelkedett, ami arra utal, hogy a vállalati AI-adaptáció már most tartós keresletet generál. Ez különösen fontos a cloudszolgáltatók számára, hiszen kiszámítható, ismétlődő bevételi forrást teremt.

Az Alibaba saját fejlesztésű modellcsaládja, a Qwen, több nemzetközi benchmarkon is versenyképes teljesítményt mutatott.

 Hosszabb távon ez nemcsak erősebb árazási pozíciót, hanem 

  • javuló profitabilitást 
  • és marginexpanziót is támogathat.

A kínai technológiai vállalatok pénzügyi pozíciója ráadásul konzervatívabb, mint amerikai versenytársaiké. A capex/free cash flow arány jellemzően 60 százalék körül mozog, szemben az amerikai hiperskálázók közel 90 százalékos szintjével. Több amerikai szereplő gyakorlatilag a teljes szabad készpénztermelését AI-beruházásokra fordítja.

Ez azért lényeges különbség, mert az Alibaba és több kínai technológiai vállalat jelentős további beruházási mozgástérrel rendelkezik anélkül, hogy érdemben rontaná a cash flow profilját.

Ez a pénzügyi rugalmasság különösen értékes lehet egy olyan piaci környezetben, ahol az AI-beruházások megtérülésével kapcsolatban továbbra is sok a bizonytalanság.

A befektetési sztori ugyanakkor továbbra sem kockázatmentes. A kínai állam jelenléte önmagában is szabályozói kockázatot jelent, és bár a legagresszívebb beavatkozási hullám vélhetően véget ért, a kiszámíthatatlan politikai döntések lehetősége továbbra is része maradhat a kínai technológiai részvények árazásának.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
