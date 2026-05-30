Vámháború: előre megmondta Kína, ha az EU tovább szórakozik vele, azt azonnal megtorolja

Kemény üzenetet küldött szombaton a kínai kereskedelmi minisztérium az EU vezetésének. A távol-keleti nagyhatalom azt ígéri, megtorol minden olyan lépést, ami a kereskedelmi elszigetelésére irányul.
Járdi Roland
2026.05.30, 15:41

Kilátásba helyezte Kína, hogy megtorló lépésekkel válaszol, amennyiben az Európai Unió új kereskedelmi korlátozásokat léptet életbe vele szembe – írja a Bloomberg.

Fotó: amnat30 / Shutterstock

A kínai figyelmeztetés előzménye, hogy az Európai Bizottság május 29-én megbeszélést tartott a Kína-politikájáról.

Amennyiben az EU ragaszkodik ahhoz, hogy egyoldalúan új kereskedelmi eszközöket és diszkriminatív korlátozásokat vezessen be, Kína határozott ellenintézkedéseket fog tenni, és hatékony intézkedéseket fog elfogadni saját érdekeinek védelme érdekében

 – áll a Kereskedelmi Minisztérium szombati közleményében. Az EU kereskedelmi ügyeivel foglalkozó Európai Bizottság pénteken tartott megbeszélésén megvitatták, hogyan lehet kezelni a kínai gazdasági verseny fokozódását, beleértve a számos európai iparágat aláásó termékek áradatát. A megbeszélések tükrözik az EU azon szándékát, hogy újragondolja gazdasági kapcsolatait Kínával – de egyben a blokk jelenlegi nehéz helyzetét is.

A Kereskedelmi Minisztérium közleménye szerint Kína és az EU közötti kommunikációs csatornák továbbra is nyitva állnak, és mindkét fél vizsgálja egy kereskedelmi és befektetési konzultációs mechanizmus létrehozását.
 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
