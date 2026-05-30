Debreceni BMW-gyár: óriási siker az iX3, hamarosan indulhat a harmadik műszak, ami megtolhatja a magyar gazdaságot is
Nagyon nehéz időszakon van túl a magyar járműgyártás, amelynek termelési színonala alaposan megsínylette az elmúlt évek megpróbáltatásait. Előbb a Covid, majd az ellátási láncok zavarai, 2024-től kezdve pedig a német gazdaság szenvedése és az erőtlen külső konjunktúra húzta vissza az ágazat teljesítményét. Ha mindez nem lett volna elég, tavaly jött a vámháború, ami ugyancsak visszavetette a magyar gazdaság húzóágazatának számító szektort. A debreceni BMW-gyár teljesítménye lehet az első reménysugár az elmúlt időszak nehészségei után.
A Dehir írt róla pénteken, hogy új álláshirdetések jelentek meg a BMW Group Gyár Debrecen karrieroldalán. Ebben még nem lenne semmi újdonság, hiszen folyamatosan toborozzák a munkatársakat,
csakhogy több pozícióra – többek között csoportvezetőkre, mechanikus és karbantartó technikusokra – kifejezetten az éjszakai műszakra írták ki a felhívásokat. Ez a lap szerint már arra utal, hogy a debreceni BMW-gyárban a harmadik műszak elindítását készítik elő.
A gyár a tervezettnél eleve hamarabb indította el a második műszakot, a Neue Klasse modellcsalád első, itt gyártott modellje, az iX3 iránt akkora ugyanis a kereslet, hogy arra még a BMW vezetői sem számítottak.
A lap emlékeztet rá, hogy Glenn Schmidt, a BMW Group globális fenntarthatóságért felelős alelnöke egy múlt heti budapesti sajtóbeszélgetésen azt mondta,
mintegy 50 ezer megrendelés érkezett eddig a BMW Group debreceni gyárában készülő iX3 modellre, és a kereslet várhatóan 2026 után is erős marad.
A debreceni BMW-k március eleje óta már ott vannak az európai szalonokban, az Egyesült Államokban pedig 2026 nyarán jelenik meg a piacon a modell, mely elnyerte az Év Magyar Autója 2026 díjat, valamint a Világ Év Autója és a Világ Év Elektromos Autója elismeréseket is.
A BMW Manufacturing Hungary Kft. dolgozói létszáma a februári 4437-ről 187 fővel 4624-re emelkedett.
Az első, kész autókat szállító vasúti szerelvény a BMW debreceni üzeméből márciusban indult el, a szállítmányok lebonyolítását a Waberer’s vasútlogisztikai leányvállalata, a PSP Rail végzi.
A Dehir korábbi közlés szerint 110 új fejlesztésű és gyártású, kifejezetten autószállításra optimalizált vasúti kocsi állt szolgálatba, amelyek a legmodernebb biztonsági és rögzítési technológiával rendelkeznek. A szállítást a legmodernebb Siemens Vectron típusú villamos mozdonyok segítik, garantálva a hatékonyságot és az alacsony károsanyag-kibocsátást a teljes európai útvonalon.
Ezért lehet népszerű az iX3 modell
Kezdettől fogva óriási érdeklődés jellemzi a modellt, nem mind Magyarországon, mind Németországban. Várkonyi Gábor, az ország egyik legismertebb és legelismertebb autóipari szakértője a Médiacentrum Debrecennek úgy fogalmazott:
ez az autó jelen pillanatban, a mostani tudásunk szerint szériagyártásban a legfejlettebb elektromos autónak számít világszinten.
A tisztán elektromos meghajtású BMW iX3 hatótávolsága 800 kilométer, és 10 perc töltéssel akár 350 kilométerre elegendő energiát is képes felvenni. A BMW Panoráma iDrive kijelző- és járművezérlő technológia a vezetéshez kapcsolódó összes releváns információt a vezető ideális látómezejében jeleníti meg.
Ennek is köszönhető, hogy az ára igazán borsos, ráadásul a nagy kereslet miatt még drágult is. Jelenleg 28,37 millió forintért kapható a modell.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még 2018. július 31-én jelentette be Budapesten, hogy a BMW – csaknem egymilliárd eurós beruházással – évi 150 ezer autó előállítására alkalmas gyárat épít Debrecenben, ezer munkahelyet teremtve.
Az üzem alapkövét 2022. június 1-jén tették le. A BMW Group Debrecenben, 400 hektárnyi területen egy teljes értékű autógyár építését kezdte el présüzemmel, karosszériaépítő részleggel, fényezőműhellyel és összeszerelő csarnokkal. Ezt követően nem sokkal, novemberben jelentették be, hogy a BMW egy akkumulátor-összeszerelő üzemet is létrehoz épülő debreceni gyárában.
Mint egy falat kenyér, úgy hiányzott ez a siker a magyar gazdaságnak és az autóiparnak
Túlzás nélkül állítható, hogy nem csak a német, hanem magyar járműgyártás számára is kulcsfontosságú a debreceni BMW-gyár sikere. Ugyan ez előző Orbán-kormány óriási erőforrásokat mozgatott meg a zöld átállás érdekében, jelentős állami támogatásokkal segítve az ágazatot, az elmúl években szinte semmi nem igazolta visssza a gazdaságpolitikai irány helyességét. Először az SK Innovation iváncsai gyára és a magyar akkugyártás mondott lényegében csődöt, majd szép lassan a járműgyártás szinte valamennyi szereplője megsínylette a gyenge európai konjunktúrát.
A kormány bajait pedig tetézte, hogy az elektromos átállásban jelentős elbizonytalanodás történt, miután a vártnál lassabban haladt a folyamat. Ezek fényében nem meglepő módon a magyar gazdaság sem tudott felpörögni, három éve gyakorlatilag befagyott állapotban volt. Az idei első negyedévben azonban mintha valami megváltozott volna, a GDP-növekedés elérte az 1,7 százalékot éves, és 0,8 százalékkal negyedéves bázison. Ilyen magas növekedésre utoljára három és fél éve volt képes a magyar gazdaság.