Döbbenet: szétszóródtak a világ minden tájára a hantavírussal fertőzött hajó utasai – beindult a reménytelen keresés utánuk

Több országot érintő egészségügyi riasztássá nőtt a hantavírus-fertőzések ügye az MV Hondius nevű óceánjáró körül. Az Egészségügyi Világszervezet csütörtöki közlése szerint öt igazolt fertőzést azonosítottak a hajóhoz köthető személyek körében, miközben az érintett országok hatóságai gyors ütemben próbálják felkutatni és megfigyelés alá vonni azokat, akik kapcsolatba kerülhettek a vírussal.

Hantavírus-járvány ütötte fel a fejét egy óriáshajón / Fotó: StockTrek Images via AFP

Idősek az áldozatok között

A hajó múlt hónapban indult el Argentínából, azóta három ember meghalt. Az áldozatok között egy holland házaspár és egy német állampolgár van. Az első gyanús eset egy 70 éves holland férfi volt, aki a dél-afrikai egészségügyi tárca CNN-nek adott tájékoztatása szerint a fedélzeten lett rosszul: láz, fejfájás, hasi fájdalom és hasmenés jelentkezett nála.

A férfi április 11-én még a hajón meghalt.

Az MV Hondius üzemeltetője, az Oceanwide Expeditions csütörtökön azt közölte, hogy 23 országból összesen 146 ember továbbra is a fedélzeten tartózkodik, szigorú elővigyázatossági intézkedések mellett. A helyzetet bonyolítja, hogy legalább 30 utas április végén kiszállt a távoli dél-atlanti Szent Ilona szigetén, több súlyos állapotban lévő beteget pedig ezen a héten Európába szállítottak légi úton. A hajón maradt utasok a tervek szerint a hétvégén érkeznek meg Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetekre, ahonnan hazaszállítják őket saját országaikba.

A világ minden táját lefedik a vélhetően fertőzött utasok

A fertőzésgyanús vagy megfigyelés alatt álló utasok esetei már Európától Észak-Amerikán át Ázsiáig több országban is megjelentek. Hollandiába három embert szállítottak kezelésre az üzemeltető tájékoztatása szerint: egy brit állampolgárt, egy 65 éves német férfit és egy 41 éves holland legénységi tagot. Közülük ketten súlyos állapotban vannak, míg a harmadik evakuált személnek nincsenek tünetei,

de szintén orvosi ellátásban részesül.

Emellett egy holland kormányzati szóvivő arról tájékoztatta a CNN-t, hogy egy nő amszterdami kórházba ment vizsgálatra, miután lehetséges kitettsége volt a hajóhoz kapcsolódóan. Holland sajtóértesülések szerint a nő a KLM légitársaság személyzetének tagja, és kapcsolatba került azzal a 69 éves holland nővel, aki múlt hónapban Dél-Afrikában halt meg. Ha a tesztje pozitív lesz, ő lehet az első olyan fertőzött, aki nem utasként kapcsolódik az esethez.