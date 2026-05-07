Döbbenet: szétszóródtak a világ minden tájára a hantavírussal fertőzött hajó utasai – beindult a reménytelen keresés utánuk
Több országot érintő egészségügyi riasztássá nőtt a hantavírus-fertőzések ügye az MV Hondius nevű óceánjáró körül. Az Egészségügyi Világszervezet csütörtöki közlése szerint öt igazolt fertőzést azonosítottak a hajóhoz köthető személyek körében, miközben az érintett országok hatóságai gyors ütemben próbálják felkutatni és megfigyelés alá vonni azokat, akik kapcsolatba kerülhettek a vírussal.
Idősek az áldozatok között
A hajó múlt hónapban indult el Argentínából, azóta három ember meghalt. Az áldozatok között egy holland házaspár és egy német állampolgár van. Az első gyanús eset egy 70 éves holland férfi volt, aki a dél-afrikai egészségügyi tárca CNN-nek adott tájékoztatása szerint a fedélzeten lett rosszul: láz, fejfájás, hasi fájdalom és hasmenés jelentkezett nála.
A férfi április 11-én még a hajón meghalt.
Az MV Hondius üzemeltetője, az Oceanwide Expeditions csütörtökön azt közölte, hogy 23 országból összesen 146 ember továbbra is a fedélzeten tartózkodik, szigorú elővigyázatossági intézkedések mellett. A helyzetet bonyolítja, hogy legalább 30 utas április végén kiszállt a távoli dél-atlanti Szent Ilona szigetén, több súlyos állapotban lévő beteget pedig ezen a héten Európába szállítottak légi úton. A hajón maradt utasok a tervek szerint a hétvégén érkeznek meg Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetekre, ahonnan hazaszállítják őket saját országaikba.
A világ minden táját lefedik a vélhetően fertőzött utasok
A fertőzésgyanús vagy megfigyelés alatt álló utasok esetei már Európától Észak-Amerikán át Ázsiáig több országban is megjelentek. Hollandiába három embert szállítottak kezelésre az üzemeltető tájékoztatása szerint: egy brit állampolgárt, egy 65 éves német férfit és egy 41 éves holland legénységi tagot. Közülük ketten súlyos állapotban vannak, míg a harmadik evakuált személnek nincsenek tünetei,
de szintén orvosi ellátásban részesül.
Emellett egy holland kormányzati szóvivő arról tájékoztatta a CNN-t, hogy egy nő amszterdami kórházba ment vizsgálatra, miután lehetséges kitettsége volt a hajóhoz kapcsolódóan. Holland sajtóértesülések szerint a nő a KLM légitársaság személyzetének tagja, és kapcsolatba került azzal a 69 éves holland nővel, aki múlt hónapban Dél-Afrikában halt meg. Ha a tesztje pozitív lesz, ő lehet az első olyan fertőzött, aki nem utasként kapcsolódik az esethez.
Dél-Afrikában egy brit állampolgár áll intenzív kezelés alatt egy johannesburgi magánegészségügyi intézményben. A férfi április 27-én lett rosszul a hajón, majd átszállították a szárazföldre. Ő a második igazolt hantavírusos eset, állapota az Egészségügyi Világszervezet szerint javul.
Svájcban is kezelnek egy beteget. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója szerdán közölte, hogy egy utas, aki a hajó elhagyása után tért vissza Svájcba, pozitív tesztet produkált, és Zürichben kap ellátást.
Az Európai Unió területére is betörhet a vírus
Az Egyesült Királyságban az egészségbiztonsági hatóság két brit állampolgárról számolt be, akik április 24-én szálltak ki Szent Ilona szigetén, és lehetséges kitettség miatt elővigyázatosságból otthoni elkülönítésben vannak. A hatóság további öt brit állampolgárról is tud, akik ugyanazon a napon hagyták el a hajót; közülük négyen még mindig a szigeten tartózkodnak. Egy hetedik személy esetében, aki még nem tért vissza az Egyesült Királyságba,
folytatódik a kontaktkutatás.
Az Egyesült Államokban három olyan embert figyelnek meg az egészségügyi hatóságok, akik korábban elhagyták a hajót, és hazatértek. Georgia állam illetékesei szerint két lakos van megfigyelés alatt, de egyikük sem mutat tüneteket. Arizona egészségügyi hatóságai egy további, szintén tünetmentes személyről számoltak be. A MedPageToday értesülése szerint más amerikai utasok Texasba és Virginiába tértek vissza.
Szingapúr is kaphatott a hantavírus-járványból
Szingapúrban két, hatvanas éveiben járó férfi van önkéntes elkülönítésben, őket hantavírusra tesztelik. Az ország fertőző betegségekért felelős hatósága csütörtökön azt közölte, hogy egyiküknek folyik az orra, de egyébként jól van,
a másik férfi pedig tünetmentes.
Az ügy jelenlegi állása szerint a hatóságok egyszerre próbálják kezelni a már igazolt eseteket, megfigyelés alatt tartani a lehetséges fertőzötteket, és feltérképezni azok mozgását, akik a hajóról korábban kiszálltak. A legnagyobb kihívás az, hogy az MV Hondius utasai több kontinensre tértek vissza, miközben a fedélzeten továbbra is több mint száz ember tartózkodik elővigyázatossági intézkedések mellett.