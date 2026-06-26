Földrengés rázta meg a híres tűzhányót, nyugtatnak, hogy nem lesz cunami, de leálltak a szupervonatok

A japán meteorológiai szolgálat előzetes adatai szerint a földrengés 5,6-os magnitúdójú volt, epicentruma a Yamanashi prefektúra térségében, mintegy 20 kilométeres mélységben helyezkedett el. A legerősebb, alsó 6-os intenzitást Fujikawaguchiko településen mérték, amely a Fudzsi-hegy közelében fekszik – írta a Nikkei Asia.

Egy földrengés azonnali fennakadást okozhat Japán közlekedésében / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A japán hetes skálán ez az intenzitás már azt jelenti, hogy az emberek számára nehéz talpon maradni, a nem rögzített bútorok felborulhatnak, az ablakok pedig megsérülhetnek. A hatóságok ugyanakkor nem adtak ki cunamiriadót.

A vasúti közlekedést is megbénította Japánban

A rengést követően elővigyázatosságból leállították a világ egyik legforgalmasabb nagysebességű vasútvonalának számító Tókaidó Sinkanszen Tokió és Sizuoka közötti szakaszát. Emellett automatikusan megálltak

a Tóhoku Sinkanszen,

a Jóecu Sinkanszen

és a Hokuriku Sinkanszen

szerelvényei is, amelyek azonban mintegy negyedóra elteltével újraindultak.

A nagysebességű vasúthálózat rövid leállása ugyan átmeneti volt, de jól mutatja, hogy már egy közepes erősségű földrengés is azonnali fennakadást okozhat Japán közlekedési infrastruktúrájában.

A turizmus szempontjából is érzékeny térséget érte a rengés

Gazdasági szempontból különösen figyelemre méltó, hogy a földrengés Japán egyik legfontosabb turisztikai régióját érintette. A Fudzsi-hegyet is magában foglaló Fuji–Hakone–Izu Nemzeti Park messze a leglátogatottabb nemzeti park az országban.

A japán környezetvédelmi minisztérium adatai szerint 2024-ben rekordszámú, 8,4 millió külföldi látogató kereste fel Japán nemzeti parkjait, közülük 3,9 millióan éppen a Fudzsi-hegy környékét magában foglaló Fuji–Hakone–Izu Nemzeti Parkot választották. Ez messze a legnépszerűbb természeti turisztikai célpont az országban.

Mindez azt jelenti, hogy bár a mostani földrengésről egyelőre nem érkeztek jelentések jelentős károkról, a térségben bekövetkező hasonló események a közlekedés mellett a turizmusra is érzékenyen hathatnak, különösen a nyári utazási szezonban, amikor a Fudzsi-hegy környéke turisták millióit vonzza a világ minden tájáról.