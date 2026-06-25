Magyarország számára kulcsfontosságú autópályát adnak át hamarosan: megmozdult valami, végre halad az elátkozott sorsú gyorsforgalmi építése

Jelentős előrehaladást ért el az A3-as észak-erdélyi autópálya Magyarnádas és Nádasszentmihály közötti szakaszának építése – írja a Maszol.

Magyarország számára kulcsfontosságú autópályát adnak át hamarosan / Fotó: Tynka / Shutterstock (illusztráció)

Az erdélyi magyar lap szerint a két legfontosabb viadukt építése is a végéhez közeledik, de munkálatok más területeken is előrehaladott állapotban vannak: a földrengésvédelmi rendszerek és a hídsaruk kivitelezése már több mint 90 százalékban elkészült. A közel 995 millió lej (mintegy 80 milliárd forint) értékű projekt finanszírozását a 2021–2027-es közlekedési program biztosítja.

A fejlesztés egyik legfontosabb célja, hogy a Magyarnádas és Vaskapu közötti, 42,84 kilométeres szakasz elkészültével megszakítás nélkül lehessen autópályán közlekedni Vaskapu és Marosvásárhely között.

A magyarok számára a beruházás is kulcsfontosságú, ugyanis az A3-as, vagy közkeletű nevén az észak-erdélyi autópálya része. Azok, akik Székelyföldre utaznak, főleg ezt a gyorsforgalmit használják, amelynek története húsz éve húzódik és igazán szövevényes.

A Berettyószéplak és Bisztrasebes közötti szakasz megépítésére korábban két ízben vállalkoztak a románok, most úgy tűnik, harmadjára talán be is fejeződik az beruházás. A munkálatok ezen az autópálya-szakaszon 2013-ban szakadtak félbe, amikor a román állam szerződést bontott az amerikai Bechtellel. Ezt követően a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság, a CNAIR 2015-ben szerződést kötött egy spanyol vállalattal a munkálatok befejezéséről, de ezt 2016-ban felbontották, mert a cég nem haladt a kivitelezéssel.

Romániában korábban kifejezetten meglehetősen nyögvenyelősen haladtak az autópálya-projektek, ennek legjobb példája az észak-erdélyi A3-as története, amely Bukarestet kötné össze Nagyváraddal és Nyugat-Európával, és immáron 19 éve húzódik az építése. A 15,7 kilométeres Aranyosgyéres–Maroskece szakasz megépítésére szintén harmadjára írták ki a pályázatot 2022-ben.

Az elmúlt években felgyorsultak az autópálya-építések Romániában. Míg 2023-ban éppen átlépte az 1000 kilométert a gyorsforgalmi utak hossza, 2025 decemberében már 1416 kilométerre bővült. Ezzel az elmúlt két vben több mint 400 kilométernyi autópálya készült el. Idén hasonló ütemű átadásra lehet számítani: 2026-ra teljes egészében átadják a forgalomnak a Bukarestet körülvevő A0-s autópálya-körgyűrűt, az első igazi autópálya-alagúttal együtt. Az A3-ason pedig a tervek szerint 100 km-t adnak át.