Brutális leszámolás történt az éjjel Monacóban: kegyetlen módszerrel robbantották fel az ukrán oligarchát, aki az oroszokkal üzletelt – szökésben a gyilkos

Három ember sérült meg, közülük ketten életveszélyes állapotba kerültek, miután robbanás történt egy lakóépület bejáratánál Monacóban, a francia határ közelében – közölték a hatóságok. Közlésük nyomán a Deutsche Welle azt írja, hogy a sérültek között nagy valószínűséggel ott van Vadim Jermolajev ukrán oligarcha is. Az AFP hírügynökség szerint a vélhetően szándékos robbantásban egy nő szintén súlyosan megsérült, mindketten életveszélyes állapotban vannak. Christophe Mirmand monacói államminiszter tájékoztatása szerint egy 13 éves gyermek, egy kislány is megsérült, aki nagy valószínűséggel rokoni kapcsolatban áll a párral. Emellett további négy ember sokkot kapott, illetve az ablakok betörése miatt könnyebb vágási sérüléseket szenvedett. Mirmand az esetet „szándékosan előidézett robbanásnak” nevezte.

Robbantást hajtottak végre Monacóban, a célpont vélhetően egy ukrán oligarcha volt

Fotó: Valery Hache/AFP

Elítélte a robbantást a monacói herceg

II. Albert monacói herceg „aljas bűncselekményként” értékelte a történteket, hozzátéve, hogy az egész monacói közösséget megrázta az incidens. A francia oldalon, Monaco szomszédságában fekvő Nizza polgármestere szolidaritását fejezte ki, és úgy fogalmazott: a tragédia egész Monacót sújtja.

Sajtóértesülések szerint a robbanást egy robbanószerkezet okozta, amely csavarokat és söréteket is tartalmazott.

A BFMTV francia televízió helyi biztonsági forrásaira hivatkozva azt közölte, hogy a robbanás előtt egy ismeretlen személy hátizsákot helyezett el a helyszínen, majd elmenekült. A térfigyelő kamerák felvételein egy sötét sapkát viselő férfi látható, amint elszalad. Stéphane Thibault ügyész szerint a gyanúsított az épület előcsarnokában hagyta a táskát.

Mirmand közölte, hogy az elkövető a támadást követően gyalog lépte át a francia határt. Hozzátette: a férfit Monaco, valamint a szomszédos francia Beausoleil település térfigyelő kamerái is rögzítették.

A hatóságok egyelőre nem találtak olyan körülményt, amely magyarázatot adna arra, miért éppen ezt az épületet vették célba.

Az államminiszter elmondta, hogy az 50-es vagy 60-as éveikben járó házaspár életveszélyes sérüléseket szenvedett, míg a hozzájuk nagy valószínűséggel rokoni kapcsolatban álló 13 éves gyermek könnyebb sérülésekkel megúszta. A sérültek személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra. „Tudomásom szerint a hercegség történetében még soha nem történt hasonló cselekmény” – fogalmazott.