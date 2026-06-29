Deviza
EUR/HUF354,36 +0,14% USD/HUF310,17 -0,19% GBP/HUF411,02 +0,21% CHF/HUF383,88 +0,08% PLN/HUF82,61 +0,12% RON/HUF67,59 +0,09% CZK/HUF14,6 +0,09% EUR/HUF354,36 +0,14% USD/HUF310,17 -0,19% GBP/HUF411,02 +0,21% CHF/HUF383,88 +0,08% PLN/HUF82,61 +0,12% RON/HUF67,59 +0,09% CZK/HUF14,6 +0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 081,97 -0,51% MTELEKOM2 646 -1,71% MOL3 676 +0,77% OTP45 520 -0,98% RICHTER12 070 -0,58% OPUS358 +2,29% ANY7 940 +0,25% AUTOWALLIS146 +1,39% WABERERS4 670 -0,64% BUMIX9 346,89 +0,9% CETOP4 577,53 -0,23% CETOP NTR2 928,09 -0,23% BUX139 081,97 -0,51% MTELEKOM2 646 -1,71% MOL3 676 +0,77% OTP45 520 -0,98% RICHTER12 070 -0,58% OPUS358 +2,29% ANY7 940 +0,25% AUTOWALLIS146 +1,39% WABERERS4 670 -0,64% BUMIX9 346,89 +0,9% CETOP4 577,53 -0,23% CETOP NTR2 928,09 -0,23%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Duna Aszfalt Zrt
M85
elnök
építőipar

Hivatalos döntés: váratlanul átalakították Magyarország legnagyobb autópálya-építő cégét, mostantól ő az új elnök – sokat köszönhetnek neki az autósok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Június 26-i hatállyal teljesen átalakul a vezetői struktúra. A Duna Aszfalt megszűnteti az elnök-vezérigazgatói pozíciót, az igazgatóság élére új elnök került. A szakember korábbi munkái között szerepel a várpalotai elkerülő projekt irányítása és a soproni M85-ös alagút építése is.
VG
2026.06.29, 18:40
Frissítve: 2026.06.29, 19:15

A Duna Aszfalt Zrt igazgatósága 2026. június 26-i hatállyal új vezetési struktúráról döntött. A változás részeként az igazgatóság élére Kerékgyártó Attila került, aki elnöki tisztségében vezeti tovább a vállalatot, mivel az elnök-vezérigazgatói pozíció megszűnt – írta meg a Magyar Építők a Duna Aszfalt közleményére hivatkozva.

Kerékgyártó Attila, a Duna Aszfalt Zrt.
Kerékgyártó Attila, a Duna Aszfalt Zrt. új elnöke. / Fotó: Nagy Mihály/magyarepitok.hu

Magas színvonalú mérnöki gondolkodás jellemzi a Duna Aszfalt új elnökét

A társaság közlése alapján a módosítás a hosszú távú stratégiai célokhoz igazodik, és a működés stabilitását, valamint a további fejlődési pályát szolgálja. A vállalat hangsúlyozta, hogy az irányítási átalakítás a Duna Group működésében is a folyamatosságot erősíti.

A vállalat közleménye méltatja Kerékgyártó Attila szakmai hozzáállását, amelyet magas színvonalú mérnöki gondolkodás és felelős vezetői szemlélet jellemez. Munkamódszerében hangsúlyos szerepet kap az együttműködés, az innováció és a komplex feladatok közös megoldása. 

Kerékgyártó Attila szakmai hitvallása szerint a tartós eredményeket felkészült szakemberek, bizalomra épülő szervezeti kultúra és folyamatos fejlődés iránti elkötelezettség biztosítja.

A Duna Group jövőbeni működésével kapcsolatban a közlemény arra utal, hogy a menedzsment és az igazgatóság közös célja a piaci pozíció további erősítése. A hangsúly a szakmai kiválóságon, az innovatív megoldásokon és a fenntartható fejlődésen marad, amelyek hosszú távon értéket teremtenek a partnerek és a munkavállalók számára.

A szakember több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezik az építőmérnöki és vezetői területen. Pályafutása során jelentős szerepet vállalt hazai infrastrukturális beruházások előkészítésében és megvalósításában, köztük közúti projektekben és komplex kivitelezésekben.

 Korábbi munkái között szerepel

  • a várpalotai elkerülő projekt irányítása
  • és a soproni M85-ös alagút építése is 

Ez utóbbi kapcsán lapunk korábban megírta: 2024 júniusában készült el az M85-ös gyorsforgalmi út kétszer két sávos szakaszának alagútpárja. Lázár János akkori közlekedésügyi miniszter Facebook-bejegyzésében arról tájékoztatott: ez az első olyan magyarországi gyorsforgalmi úti alagút, amely tisztán állami beruházásban valósult meg. 

Kapcsolódó

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu