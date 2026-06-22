Fordulat: Vance szerint Irán mégis beengedi az atomellenőröket az országba
Jelentős sikerről számolt be az amerikai alelnök a béketárgyalások első fordulója után. J. D Vance beszámolója szerint a felek megvitatták a Hormuzi-szoros újranyitásának feltételeit, valamint a regionális tűzszünettel kapcsolatos részleteket is.
A múlt héten aláírt előzetes békemegállapodás értelmében a harcokat minden fronton hamarosan le kell zárni. Ez vonatkozik a libanoni frontra is.
J. D. Vance optimista szavai
Az alelnök szerint a tárgyalások kiváló alapot teremtettek a végleges rendezésről szóló egyeztetésekhez:
A nukleáris kérdés az, amely miatt rendkívül bizakodóak vagyunk
− mondta Vance, majd hozzátette, hogy ez egy jelentős mérföldkő, valamint az első lépés annak irányába, hogy véglegesen megszűnjön az iráni atomfenyegetés.
Habár a perzsa állam konzekvensen ragaszkodott ahhoz, hogy nukleáris programja kizárólag polgári célokat szolgál a nemzetközi közösség számos tagja szkeptikusan állt a kérdéshez. Fordulópontot az jelentett, amikor Irán felfüggesztette az együttműködést az IAEA-val, az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) nukleáris ellenőrei pedig elhagyták az országot. Most úgy tűnik azonban, hogy a szakértők visszatérhetnek:
A folyamat a héten elindul
− számolt be Vance a fejleményekről, majd bizakodóan annyit mondott: a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (IAEA) folytatott egyeztetések akár azonnal megkezdődhetnek.
Az atomenergia kérdése
A teheráni vezetés hosszú ideje azt állítja, hogy nem célja atomfegyverek fejlesztése, azonban ezt a kijelentést a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szkepticizmussal kezelte. Annak érdekében, hogy Irán ne juthasson atomfegyverhez az Egyesült Államok, Kína, Franciaország, Oroszország, Németország és az Egyesült Királyság 2015-ben megállapodást kötött az országgal, ami a korlátozás mellett lehetővé tette, hogy az IAEA szakemberei ellenőrizhessék a nukleáris létesítményeket.
Donald Trump szerint az egyezmény (JCPOA) hiányos volt, valamint nem korlátozta Irán ballisztikusrakéta-programját, ezért még 2018-ban kiléptette az Egyesült Államokat a megállapodásból. A lépésre válaszul Teherán fokozatosan megvonta az IAEA hozzáférését a nukleáris létesítményekhez. Az ENSZ felügyeleti szerve pedig 2025 júliusában, az izraeli-amerikai bombázásokat követően vonult ki az országból.
Ez az évek óta húzódó feszült helyzet rendeződhet hamarosan Vance szerint.
A libanoni kérdés
A kiadott nyilatkozat értelmében a felek a Hormuzi-szoros megnyitásán kívül megállapodtak a libanoni helyzet rendezésében is. A tervek szerint hamarosan létrejöhet egy olyan koordinációs csoport, amely a katonai műveletek teljeskörű lezárásán dolgozik majd, ám ez nagy kihívás elé állíthatja a delegációkat:
Ez egy valódi próbatétel lesz
− mondta Szejjed Abbász Aragcsi, iráni külügyminiszter, utalva a várható nehézségekre.
Az előzetes békemegállapodás ugyan előírta a harcok azonnali berekesztését minden fronton, de Izrael nem állította le a libanoni hadműveleteket. Becslések szerint az első sikeres tárgyalások óta az izraeli hadsereg légicsapásai legalább 67 ember halálát okozták, míg a Hezbollah fegyveresei öt izraeli katonával végeztek.