A Hormuzi-szoros elméletben újra nyitva, de a hajótársaságok kivárnak: biztonsági garanciák kellenek
Már hónapok óta folynak a béketárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, azonban a felek most nagy lépést tettek egy valós megállapodás irányába. A közvetítő szerepet betöltő Pakisztán szerint az előzetes egyezség értelmében a Hormuzi-szoros azonnal hajózhatóvá vált, ám úgy tűnik a piaci szereplők egyelőre óvatosan reagálnak a hírekre.
Annak ellenére, hogy több, a térségben aktív hajózási társaság azonnal készen állna a munkára, a forgalom nem állt helyre. A vállalatok vezetői úgy vélik, nincsenek megteremtve a biztonságos üzemhez elengedhetetlen feltételek.
A Hormuzi-szoros nyitva, ám a helyzet továbbra is bonyolult
A következő napokban még számos kérdést kell tisztázni ahhoz, hogy világosan kiderüljön, pontosan hogyan működik majd ez a gyakorlatban − nyilatkozta Erik Hånell, a Stena Bulk vezérigazgatója a Dagens Industri újságírójának, majd hozzátette:
Egyszerűen megvárjuk, amíg egyértelmű tájékoztatást kapunk.
Erik Hånell arról is beszélt, hogy a svéd hajótársaságnak több járműve jelenleg is a térségben tartózkodik, és amennyiben a megállapodás kulcsfontosságú részletei tisztázódnak, ezek gyakorlatilag azonnal képesek útnak indulni:
Remélem, hogy a következő 24 órában kiderül, pontosan hogyan fog ez működni. Ha egyértelmű válaszokat kapunk, és biztonságos lesz, akkor elindulunk
− mondta a vezérigazgató, aki azt is elárulta, hogy más társaságok is hasonló állásponton vannak. Hånell úgy látja, hogy az ügyben egyetértés van az iparági szereplők között.
A legnagyobb problémát úgy tűnik, az jelenti, hogy továbbra sem világos, hogy szándékában áll-e Iránnak díjat szedni a Hormuzi-szoroson történő áthaladásért.
A másik nyitott kérdés pedig továbbra is a biztonság. Erik Hånell szerint a hajótársaságok nem kaptak felvilágosítást azzal kapcsolatban, hogy pontosan milyen szereplők és hogyan garantálják majd a hajók szabad mozgását és épségét.
Eltérő álláspontok
Donald Trump amerikai elnök Franciaországban, a G7-csúcstalálkozó ideje alatt írta alá a megállapodást, amely véleménye szerint egy globális gazdasági válság kirobbanását előzte meg. Ezzel egyidejűleg azonban arra is figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok készen áll egy újabb hadműveletre, amennyiben nem születik végleges egyezség.
Donald Trump álláspontja szerint a Hormuzi-szoros megnyitása azt eredményezi, hogy az áthajózási díjak teljesen megszűnnek. Erről korábban egy közösségimédia-posztban számolt be.
Az amerikai elnök állítását azonban Bagher Ghalibaf iráni parlamenti elnök és főtárgyaló cáfolta. A politikus arról számolt be, hogy Teherán értelmezése szerint a díjmentesség csupán a 60 napos, előzetes megegyezésben meghatározott időszakra vonatkozik:
A szoros nem lesz olyan, mint a háború előtt
− nyilatkozta Ghalibaf az iráni televíziónak, majd hozzátette, hogy Teheránnak joga van a Hormuzi-szorost ellenőrzése alatt tartani, valamint áthajózási díjat felszámolni. Ezzel egyidejűleg azt is hangsúlyozta, hogy az intézkedések a nemzetközi jog szabályai szerint kerülnek meghatározásra.
A gazdasági hatások és a jövő
Habár a pozitív piaci reakciók biztatóak lehetnek, a nyilatkozatok alapján megállapítható, hogy az ügy nem tekinthető lezártnak és további tárgyalások várhatóak. Mindeközben a hónapok óta tartó energiaválság negatív hatásai elkezdtek begyűrűzni a gazdaság több szegmensébe, ami inflációs nyomás alá helyezte a világgazdaság szereplőit.
Az ellátási láncok teljes helyreállítása akkor is időt vesz majd igénybe, amennyiben hamarosan sor kerül egy végleges megállapodásra, ezért úgy tűnik a nemzeti bankok vezetői továbbra is prudens monetáris politikát folytatnak majd. Az Európai Központi Bank (EKB) akár egy újabb kamatemelésre is készen áll, míg az amerikai jegybank (FED) nem vágott kamatot, a szakértők egy része pedig már nyíltan beszél egy lehetséges idei kamatemelésről.
Mindeközben továbbra is több tucat tankerhajó vesztegel a Perzsa-öbölben, ami hatalmas kapacitáskiesést jelent. A Stena Bulk flottája például 60 hajóból áll, amelyek összesített hordképessége megközelítőleg 4,51 millió tonna.