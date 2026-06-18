Megnyílik a Hormuzi-szoros, de a veszély nem múlt el: a tengeri kereskedelem továbbra sincs biztonságban – a németek már útnak indították a megoldást

Németország két hadihajót küldött a Vörös-tenger térségébe, hogy szükség esetén részt vehessen a Hormuzi-szoros aknamentesítésében. A Washington és Teherán közötti megállapodás ellenére ugyanis továbbra is komoly biztonsági kockázatok fenyegetik a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonalát.

Németország haditengerészeti egységeket és speciális aknamentesítő szakembereket vezényelt a frissen megnyitott Hormuzi-szoroshoz / Fotó: AFP

Németország haditengerészeti egységeket küldött a Közel-Kelet térségébe, hogy felkészüljön egy esetleges nemzetközi aknamentesítő műveletre a Hormuzi-szorosban. A bejelentést Boris Pistorius német védelmi miniszter tette csütörtökön Brüsszelben, a NATO-tagországok védelmi minisztereinek találkozójára érkezve.

A miniszter közölte, hogy a Fulda aknamentesítő hajó és a Mosel ellátóhajó már áthalad a Szuezi-csatornán, és a Vörös-tenger felé tart.

Berlin emellett víz alatti drónokat, búvárokat és hajóvédelmi egységeket is a térségbe vezényel.

A német lépés különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy mindössze néhány órával korábban Donald Trump amerikai elnök megállapodást írt alá Iránnal a konfliktus lezárásáról. Bár a diplomáciai áttörés csökkentette a közvetlen katonai összecsapás veszélyét, a hajózási és biztosítási szektor szereplői szerint a tengeri közlekedés normalizálása még korántsem garantált.

A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb stratégiai tengeri útvonala. A Perzsa-öbölből érkező olaj- és földgázszállítmányok jelentős része ezen a szűk átjárón halad keresztül. Bármilyen fennakadás azonnal megjelenhet az energiaárakban, és komoly hatással lehet a globális gazdaságra.

Azonnal be kell vetni a német aknamentesítőket

A Reutersnek nyilatkozó hajózási és tengeri biztonsági szakértők szerint az aknamentesítés akár hetekkel is eltolhatja a normál hajóforgalom visszaállítását. A veszély nem csupán az esetlegesen már telepített aknákból fakad, hanem abból is, hogy a kereskedelmi hajók üzemeltetői és a biztosítók csak akkor térnek vissza teljes kapacitással a térségbe, ha megbízható biztonsági garanciákat kapnak.

Utánaszámoltak az iráni olajállításnak, és valami nem stimmel – elviselhetetlen a nyomás, muszáj elindítani a szállításokat Irán tényleges olajtárolási képessége jóval kisebb, mint amit a hivatalos számok sugallnak. Bár a névleges szabad tárolókapacitás mintegy 40 millió hordó, a kondenzátum tárolására szolgáló infrastruktúra és az üzemeltetési korlátok miatt a nyersolaj számára ténylegesen rendelkezésre álló kapacitás mindössze 13,5 millió hordóra tehető a Kpler globális árupiaci elemző friss becslése szerint.

Franciaország és Nagy-Britannia régóta szorgalmaz egy nemzetközi haditengerészeti misszió létrehozását a térségben. A diplomáciai források szerint azonban Irán továbbra is határozottan ellenzi a külföldi katonai jelenlétet a szorosban. Egyes értesülések szerint Teherán akár tranzitdíjak bevezetését is megpróbálhatja elérni a hajóforgalom számára, amit az európai országok vörös vonalnak tekintenek.