Vitézy tiszta vizet öntött a pohárba: ez lesz a Városligettel és az autóútjával
Ciklusokon átívelő vitának a végére tesz pontot Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A politikus elárulta, hogy egy kormánydöntés értelmében a Városliget zöldebb lehet mint valaha, azonban a jelenleg szünetelő fejlesztések véglegesen leállnak.
A döntés nem csupán a parkot érinti, a főváros egyik fontos forgalmi csomópontjának megközelítése is megváltozik.
Zöldebb Városliget, alacsonyabb átmenő forgalom
Vitézy Dávid szerint Budapesten európai viszonylatban alacsony az egy főre jutó zöldfelület aránya, ám ennek ellenére a Városliget egy része jelenleg a szünetelő beruházások miatt kihasználatlan. A park egy részét építési kordonok zárják el a látogatók elől, azonban ez hamarosan változhat, ám nem azért mert a beruházások felpörögnek majd:
A kormány szerdai ülésén úgy döntött, hogy elbontjuk a kordonokat, és elindítjuk az eddig elzárt területek parkosítását
− fogalmazott Vitézy egy közösségimédia-posztjában, amiben arról is írt, hogy
nem lesz több építkezés a Városligetben.
Ezzel egyidejűleg megkezdődik a Hősök tere teljes átalakításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezése is. Erre a közlekedési és beruházási miniszter szerint azért van szükség, mert
elfogadhatatlan, hogy Budapest legfontosabb és leglátogatottabb parkját kettévágja a Kós Károly sétány autóforgalma.
Vitézy Dávid azt is elárulta, hogy a már elkészült beruházások maradnak, valamint félkész épületekkel sem kell számolni, de új kulturális projektek nem érkezhetnek a Városligetbe:
Új kulturális célú épületekre szükség lehet, de nem Budapest legfontosabb közparkjában
− fogalmazott a miniszter, majd hangsúlyozta, hogy ezeknek a beruházásoknak véleménye szerint barnamezős fejlesztési területeken kell megvalósulni.
Karácsony Gergely is reagált
A hírre Budapest főpolgármestere is reagált, ami értehető, mivel a politikus már évek óta ellenzi a területen zajló beruházásokat:
Nagy öröm, hogy ma a kormány is kimondta: nem épül új épület a Ligetben
− írta egy posztjában a politikus, aki szerint a lebontott objektumok helyét parkosítani, a Kós Károly sétányt pedig autómentesíteni kell.
Karácsony Gergely arról is említést tett, hogy a jelenlegi pénzügyi helyzetben azt tartja reálisnak, hogy a szükséges munkálatok előkészítését az állam végzi el, azonban
a munkák befejeztével, valamint a város gazdasági helyzetének rendezése után Budapestnek vissza kell kapnia ligetét.
A főpolgármester posztjában arra nem tért ki, hogy milyen formában és milyen jogi keretek között kívánja a főváros megszerezni a Városligetet. A terület jelenleg is Budapest, illetve a XIV. kerület tulajdonában áll, azonban a Városliget-projekt keretén belül megvalósult és felújított épületek, mint például
- a Néprajzi Múzeum,
- a Magyar Zene Háza,
- illetve a Millennium Háza állami tulajdonban van.