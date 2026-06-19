Deviza
EUR/HUF352,73 +0,07% USD/HUF307,6 -0,03% GBP/HUF407 +0,2% CHF/HUF381,24 -0,27% PLN/HUF82,75 -0,05% RON/HUF67,31 -0,02% CZK/HUF14,56 0% EUR/HUF352,73 +0,07% USD/HUF307,6 -0,03% GBP/HUF407 +0,2% CHF/HUF381,24 -0,27% PLN/HUF82,75 -0,05% RON/HUF67,31 -0,02% CZK/HUF14,56 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 227,36 -0,13% MTELEKOM2 738 -0,07% MOL3 828 +2,14% OTP44 120 -1,65% RICHTER11 840 +1,35% OPUS380,5 +1,45% ANY7 930 +0,38% AUTOWALLIS146,5 -0,68% WABERERS4 940 +1,21% BUMIX9 293,96 -0,18% CETOP4 641,72 -1,19% CETOP NTR2 957,82 -0,27% BUX138 227,36 -0,13% MTELEKOM2 738 -0,07% MOL3 828 +2,14% OTP44 120 -1,65% RICHTER11 840 +1,35% OPUS380,5 +1,45% ANY7 930 +0,38% AUTOWALLIS146,5 -0,68% WABERERS4 940 +1,21% BUMIX9 293,96 -0,18% CETOP4 641,72 -1,19% CETOP NTR2 957,82 -0,27%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Városliget
átalakítás
fejlesztés

Vitézy tiszta vizet öntött a pohárba: ez lesz a Városligettel és az autóútjával

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Úgy tűnik eldőlt a Városliget jövője. A terület megújulása több mint egy évtizeddel ezelőtt kezdődött, azonban a nagyszabású kulturális és szabadidős projektnek csupán egy része készült el. A munkálatok 2019-ben, egy közgyűlési döntés nyomán lassultak le, majd a 2020-as éveket jellemző gazdasági nehézségek negatív hatásai ellehetetlenítették a folytatást. A Tisza-kormány azonban most lépett, így a főváros parkjának fejlesztése új irányt vesz. Értelmezhető úgy is: a fejlesztés leáll.
Nagy Krisztián
2026.06.19, 13:06
Frissítve: 2026.06.19, 13:36

Ciklusokon átívelő vitának a végére tesz pontot Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A politikus elárulta, hogy egy kormánydöntés értelmében a Városliget zöldebb lehet mint valaha, azonban a jelenleg szünetelő fejlesztések véglegesen leállnak.

Vitézy tiszta vizet öntött a pohárba: ez lesz a Városligettel
Vitézy tiszta vizet öntött a pohárba: ez lesz a Városligettel / Fotó: NurPhoto via AFP

A döntés nem csupán a parkot érinti, a főváros egyik fontos forgalmi csomópontjának megközelítése is megváltozik.

Zöldebb Városliget, alacsonyabb átmenő forgalom

Vitézy Dávid szerint Budapesten európai viszonylatban alacsony az egy főre jutó zöldfelület aránya, ám ennek ellenére a Városliget egy része jelenleg a szünetelő beruházások miatt kihasználatlan. A park egy részét építési kordonok zárják el a látogatók elől, azonban ez hamarosan változhat, ám nem azért mert a beruházások felpörögnek majd:

A kormány szerdai ülésén úgy döntött, hogy elbontjuk a kordonokat, és elindítjuk az eddig elzárt területek parkosítását

− fogalmazott Vitézy egy közösségimédia-posztjában, amiben arról is írt, hogy

nem lesz több építkezés a Városligetben.

Ezzel egyidejűleg megkezdődik a Hősök tere teljes átalakításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezése is. Erre a közlekedési és beruházási miniszter szerint azért van szükség, mert

elfogadhatatlan, hogy Budapest legfontosabb és leglátogatottabb parkját kettévágja a Kós Károly sétány autóforgalma.

Vitézy Dávid azt is elárulta, hogy a már elkészült beruházások maradnak, valamint félkész épületekkel sem kell számolni, de új kulturális projektek nem érkezhetnek a Városligetbe:

 Új kulturális célú épületekre szükség lehet, de nem Budapest legfontosabb közparkjában

− fogalmazott a miniszter, majd hangsúlyozta, hogy ezeknek a beruházásoknak véleménye szerint barnamezős fejlesztési területeken kell megvalósulni.

Karácsony Gergely is reagált

A hírre Budapest főpolgármestere is reagált, ami értehető, mivel a politikus már évek óta ellenzi a területen zajló beruházásokat:

Nagy öröm, hogy ma a kormány is kimondta: nem épül új épület a Ligetben

− írta egy posztjában a politikus, aki szerint a lebontott objektumok helyét parkosítani, a Kós Károly sétányt pedig autómentesíteni kell.

Karácsony Gergely arról is említést tett, hogy a jelenlegi pénzügyi helyzetben azt tartja reálisnak, hogy a szükséges munkálatok előkészítését az állam végzi el, azonban 

a munkák befejeztével, valamint a város gazdasági helyzetének rendezése után Budapestnek vissza kell kapnia ligetét.

A főpolgármester posztjában arra nem tért ki, hogy milyen formában és milyen jogi keretek között kívánja a főváros megszerezni a Városligetet. A terület jelenleg is Budapest, illetve a XIV. kerület tulajdonában áll, azonban a Városliget-projekt keretén belül megvalósult és felújított épületek, mint például

  • a Néprajzi Múzeum,
  • a Magyar Zene Háza,
  • illetve a Millennium Háza állami tulajdonban van.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu