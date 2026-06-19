Vitézy tiszta vizet öntött a pohárba: ez lesz a Városligettel és az autóútjával

Ciklusokon átívelő vitának a végére tesz pontot Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A politikus elárulta, hogy egy kormánydöntés értelmében a Városliget zöldebb lehet mint valaha, azonban a jelenleg szünetelő fejlesztések véglegesen leállnak.

Vitézy tiszta vizet öntött a pohárba: ez lesz a Városligettel / Fotó: NurPhoto via AFP

A döntés nem csupán a parkot érinti, a főváros egyik fontos forgalmi csomópontjának megközelítése is megváltozik.

Zöldebb Városliget, alacsonyabb átmenő forgalom

Vitézy Dávid szerint Budapesten európai viszonylatban alacsony az egy főre jutó zöldfelület aránya, ám ennek ellenére a Városliget egy része jelenleg a szünetelő beruházások miatt kihasználatlan. A park egy részét építési kordonok zárják el a látogatók elől, azonban ez hamarosan változhat, ám nem azért mert a beruházások felpörögnek majd:

A kormány szerdai ülésén úgy döntött, hogy elbontjuk a kordonokat, és elindítjuk az eddig elzárt területek parkosítását

− fogalmazott Vitézy egy közösségimédia-posztjában, amiben arról is írt, hogy

nem lesz több építkezés a Városligetben.

Ezzel egyidejűleg megkezdődik a Hősök tere teljes átalakításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezése is. Erre a közlekedési és beruházási miniszter szerint azért van szükség, mert

elfogadhatatlan, hogy Budapest legfontosabb és leglátogatottabb parkját kettévágja a Kós Károly sétány autóforgalma.

Vitézy Dávid azt is elárulta, hogy a már elkészült beruházások maradnak, valamint félkész épületekkel sem kell számolni, de új kulturális projektek nem érkezhetnek a Városligetbe:

Új kulturális célú épületekre szükség lehet, de nem Budapest legfontosabb közparkjában

− fogalmazott a miniszter, majd hangsúlyozta, hogy ezeknek a beruházásoknak véleménye szerint barnamezős fejlesztési területeken kell megvalósulni.

Karácsony Gergely is reagált

A hírre Budapest főpolgármestere is reagált, ami értehető, mivel a politikus már évek óta ellenzi a területen zajló beruházásokat:

Nagy öröm, hogy ma a kormány is kimondta: nem épül új épület a Ligetben

− írta egy posztjában a politikus, aki szerint a lebontott objektumok helyét parkosítani, a Kós Károly sétányt pedig autómentesíteni kell.