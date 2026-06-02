Tarr Zoltán előállt a nagy tervvel: így alakítanák át a közmédiát

„Két lépésben alakítjuk át a közmédiát, ennek részeként társadalmi egyeztetést is indítunk arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata. A szakemberek és a társadalom bevonására, párbeszédre van szükség: többek között erről beszéltem Michael McGrathtal, az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosával, aki az évente esedékes jogállamisági jelentés előkészítése keretében látogatott el minisztériumunkba” – írta keddi Facebook-bejegyzésében Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter elmondta, hogyan tervezik átalakítani a közmédiát / Fotó: Máté Krisztián / Mediaworks

„A tárgyaláson elmondtam azt is, tudjuk, hogy az emberek azonnali változást akarnak a közmédia ügyében: ezen az úton el is indultunk, de a változtatást a törvények, az Alkotmány betartásával tehetjük meg. Beszéltünk arról is, hogy a közmédia átvilágítása elindult, a jogállami keretek betartásával a kormány megalakulása után elkezdtük munkánkat. Ennek végén egy olyan közmédia jöhet létre, amely méltó Magyarországhoz, a demokráciához és az európai értékekhez is” – tette hozzá a politikus.

Tarr Zoltán kiemelte, hogy a közmédiának az embereket kell szolgálnia, nem a politikusokat és nem hatalmi érdekeket, és ezt felejtették el sokan az elmúlt években.

„Az előremutató találkozón ebben mind egyetértettünk. A közmédia függetlensége mellett a teljes magyar sajtó helyzete fontos számunkra: Magyarország szabad, független médiát érdemel, nem háborús hergelést és hazugságokat. A sajtóetika szabályai szerint működő, független magyar újságírók pedig azt, hogy 16 év után végre már nem egy őket lehallgató, kémlelő, elnyomó rendszer alatt dolgoznak, hanem egy szabad országban szolgálhatják tovább a nyilvánosságot” – zárta gondolatait a tárcavezető.

Több kérdés is felmerült a közmédia átvilágítása körül

Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterre bízta a közmédia átvilágítását. A Magyar Nemzet ugyanakkor arról írt, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint a kormány nem rendelhet el és nem folytathat vizsgálatot az MTVA-nál.