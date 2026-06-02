Megszűnnek a kistelepülések önkormányzatai? Navracsics Tibor felkérdezte utódját, aki súlyos kijelentéseket tett egy interjúban

„Azt mondja Lőrincz Viktória miniszter asszony a mai Népszavának adott interjújában, hogy nincs olyan polgármester, aki 0–24 órában polgármester. Helyre kell igazítanom: csak olyan polgármester van, aki 0–24 órában polgármester” – írta Navracsics Tibor korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Facebook-oldalán, reagáltva Lőrincz Viktória tárcavezető Népszavának adott interjújára.

Navracsics Tibor szerint csak olyan polgármester létezik, aki 0–24 órában szolgálatban van / Fotó: NurPhoto via AFP

Navracsics azt is kifogásolta, hogy az utódja az interjúban az újságíró panaszos kérdésére, miszerint a pár tucat lakosú településeken miért van polgármester és képviselő-testület, a következőképpen válaszolt:

Ez most semmilyen szinten nem merült fel, de hosszú távon akár érdekes vizsgálat lehetne majd, hogy mekkora népességtől érdemes ezt a rendszert fenntartani.

A miniszter hozzátette, hogy szerinte előbb tisztázni kellene az önkormányzatok és a polgármesteri hivatalok közötti különbséget,

mert a nagy többségnek fogalma sincs róla, hogy a település napi működése az utóbbitól függ.

„Mire gondolt a miniszter? A kistelepüléseket nem illeti meg az önkormányzás alkotmányos joga?” – szúrt oda Lőrincz Viktóriának Navracsis Tibor, aki egyébként a választások után törölte Facebook-oldalát, ám a politikus most visszatért.