Zelenszkij megint könyörög: légvédelmi rakétákat követel Trumptól

Az éjszakai orosz csapás legsúlyosabban Kijevet érintette, ahol több tucat lakóépület, valamint a civil infrastruktúra rongálódott meg. A következmények katasztrofálisak, Zelenszkij elnök szerint pedig Ukrajna egy ilyen volumenű támadás ellen, az Egyesült Államok segítsége nélkül, gyakorlatilag védtelen.

Zelenszkij amerikai segítséget kér

A támadásban 656 támadó drón és 73 különböző típusú rakéta zúdult Ukrajnára. Az eszközök között ballisztikus rakéták is voltak, melyek ellen a védekezés költséges és kifinomult technikát igényel:

Európának saját ballisztikus rakéták elleni védelemre van szüksége ahhoz, hogy ezt a háborút végre le lehessen zárni. Ehhez az Egyesült Államok által szállított Patriot-rendszerek elengedhetetlenek. Továbbra is számítunk partnereink támogatására, és várjuk a mai támadásra adott hatékony válaszreakciókat

− fogalmazott közösségimédia-posztjában Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

More than 500 personnel of the State Emergency Service have been involved in dealing with the aftermath of Russia’s overnight attack on our cities and communities. The main strike was on Kyiv, where dozens of residential buildings and other purely civilian infrastructure were… pic.twitter.com/EhcQ5yIKQU — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 2, 2026

A Patriot egy több elemből álló, közép-hatótávolságú légvédelmi rendszer, mely képes repülőgépek, cirkálórakéták, valamint ballisztikus rakéták elfogására. A rendszer ára megközelítőleg 360 millió és 1 milliárd dollár között mozog a fegyverek pontos specifikációjától és a védeni kívánt terület nagyságától függően. A kifinomult rakéták nagyjából 4-5 millió dollárba kerülnek, így az üzemeltetési költségek igen magasak, az amerikai gyártási kapacitások pedig limitáltak.

Az áldozatok száma tovább növekszik

A legsúlyosabb csapás Kijevet érte, ahol több tucat lakóépület rongálódott meg, Dnyipróban pedig egy négyszintes lakóházat ért találat. Az áldozatok száma folyamatosan növekszik, számos embert elveszettként tartanak számon, a halottak között pedig gyermekek is vannak:

a legfrissebb információk szerint Kijevben 38 embert ápolnak kórházban, a halálos áldozatok száma pedig három fő, míg

Dnyipróban 37 sebesültről és 11 halottról számolt be Olekszandr Hansa, a terület katonai közigazgatási vezetője.

Volodimir Zelenszkij posztjában emlékeztette a lakosságot arra, hogy semmi esetre se hagyják figyelmen kívül a légiriadókat, veszély esetén mindenki vonuljon az óvóhelyekre.