Új energiaforrás írhatja át a piacot: akár 170 ezer évre elegendő hidrogén rejtőzhet a föld mélyén

A hidrogént régóta az energiaszektor egyik legígéretesebb megoldásaként tartják számon, különösen azokban az iparágakban, amelyek szén-dioxid-kibocsátását nehéz csökkenteni. A jelenleg elérhető zöldhidrogén-technológiák azonban magas költségük miatt csak korlátozott szerepet töltenek be a globális energiatermelésben. A szakértők figyelme most egy új lehetőségre, a geológiai hidrogénre irányul. Ez a hidrogénforma természetes módon található meg a földkéreg egyes kőzetformációiban, előállítása helyett elegendő lehet a feltárása és kitermelése – írja az Origo.

A Magyar Földgáztároló Zrt. kardoskúti föld alatti gáztároló telephelyén az Akvamarin hidrogénprojekt alapkövének lerakása 2022-ben / Fotó: Móricz-Sabján Simon (illusztráció)

Olcsóbb lehet a zöldhidrogénnél a geológiai hidrogén

Az amerikai energiaügyi minisztérium becslése szerint a geológiai hidrogén akár kilogrammonként 1 dollár alatti költséggel is előállítható lehet. Ez jóval előnyösebb lenne a jelenlegi zöldhidrogén-technológiákkal szemben, amelyek költsége kilogrammonként jellemzően 3,5–6 dollár között mozog.

Ha a technológia ipari méretekben is működőképessé válik, a hidrogén a fosszilis energiahordozók valódi versenytársává léphet elő, különösen a nehézipar, a kohászat és a közlekedés egyes szegmenseiben.

A lap azt írja, hogy a témával foglalkozó kutatók szerint egyre intenzívebb nemzetközi verseny bontakozik ki a hidrogénforrások feltárásáért. Barbara Sherwood Lollar, a Torontói Egyetem professzora szerint az elmúlt évek kutatásai nagyban segítették a geológiai hidrogén előfordulásának és gazdasági potenciáljának megértését, ami új kutatási és beruházási lehetőségeket nyithat meg világszerte.

Kanada lehet az egyik nyertes

Különösen kedvező helyzetben lehet Kanada, ahol a Kanadai-pajzs területén jelentős természetes hidrogénkészletek találhatók. Az Oxfordi Egyetem, a Durhami Egyetem és a Torontói Egyetem kutatói korábban arra a következtetésre jutottak, hogy megfelelő befektetői háttérrel ezek a készletek gazdaságosan kitermelhetők.

A piaci lehetőségeket már startupok is igyekeznek kihasználni. Például a kanadai Vema Hydrogen két kísérleti kutat létesített Québec tartományban, ahol természetes hidrogéntermelési eljárásokat tesztelnek. A vállalat célja, hogy víz- és vastartalmú kőzetek reakciójával nagy mennyiségű tiszta hidrogént állítson elő. A cég vezetése szerint a technológia globális jelentőségű lehet, mivel hasonló geológiai adottságok a világ számos régiójában kimutathatók.