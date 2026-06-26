Brüsszelben leállt a klíma a rekordhőségben, de a dolgozókat bent tartják – kitört a botrány az Európai Bizottság székházában

A rendkívüli hőhullám miatt pénteken leállították a légkondicionáló rendszert az Európai Bizottság brüsszeli központjának alsóbb szintjein. A döntés komoly felháborodást váltott ki, miután a felső emeleteken tovább működött a hűtés.

Nemcsak odakint volt elviselhetetlen a forróság Brüsszelben, hanem az Európai Bizottság székházának egy részében is, ahol lekapcsolták a légkondit / Fotó: AFP

A rendkívüli európai hőhullám már az Európai Bizottság működésére is hatással van. Pénteken kénytelenek voltak leállítani a légkondicionáló rendszert a brüsszeli Berlaymont épület első hét emeletén, miután az extrém időjárási körülmények miatt a rendszer nem tudott tovább biztonságosan működni.

A Politico értesülései alapján a dolgozók dél körül SMS-ben kaptak értesítést arról, hogy az elsőtől a hetedik emeletig a nap hátralévő részében nem lesz légkondicionálás.

Az intézkedés több ezer alkalmazottat érintett.

A 13 emeletes Berlaymont épület az Európai Bizottság központja, ahol mintegy 3000 ember dolgozik. Itt található az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek, valamint a 26 uniós biztosnak az irodája is. Az elnök a 13. emeleten dolgozik, a biztosok többsége pedig a nyolcadik emelet fölött kapott helyet.

Éppen ez váltotta ki a legnagyobb felháborodást. Mivel a leállás csak az alsóbb szinteket érintette, a felső emeleteken tovább működött a hűtés. Több alkalmazott szerint ez elfogadhatatlan különbséget teremtett a dolgozók között.

Kapitány István figyelmeztetést küldött a magyaroknak: tekerje le a légkondit ebben az időpontban A klímák és más nagy energiaigényű berendezések fokozott használata komoly terhelést jelent az energiahálózatra. Kapitány István szerint már néhány egyszerű lépés is érezhető segítséget jelenthet.

Egy névtelenséget kérő bizottsági tisztviselő úgy fogalmazott, hogy az egész helyzet "olyan, mint a feudalizmus". Egy másik dolgozó egyszerűen "szégyennek" nevezte a kialakult állapotot. Még azok sem voltak teljesen elégedettek, akiknél működött a légkondicionálás. Egy nyolcadik emeleti alkalmazott szerint a klíma ellenére is csaknem 26 Celsius-fokos hőmérséklet uralkodott az irodában.

Brüsszelt sem kerülte el az extrém hőhullám

Az Európai Bizottság már a hét elején figyelmeztette munkatársait a veszélyes hőségre. A belső útmutató azt javasolta, hogy lehetőleg kerüljék a szabadban tartózkodást a legmelegebb órákban, fogyasszanak rendszeresen vizet, és aki teheti, kezdje korábban a munkanapját.