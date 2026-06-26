Brüsszelben leállt a klíma a rekordhőségben, de a dolgozókat bent tartják – kitört a botrány az Európai Bizottság székházában
A rendkívüli hőhullám miatt pénteken leállították a légkondicionáló rendszert az Európai Bizottság brüsszeli központjának alsóbb szintjein. A döntés komoly felháborodást váltott ki, miután a felső emeleteken tovább működött a hűtés.
A rendkívüli európai hőhullám már az Európai Bizottság működésére is hatással van. Pénteken kénytelenek voltak leállítani a légkondicionáló rendszert a brüsszeli Berlaymont épület első hét emeletén, miután az extrém időjárási körülmények miatt a rendszer nem tudott tovább biztonságosan működni.
A Politico értesülései alapján a dolgozók dél körül SMS-ben kaptak értesítést arról, hogy az elsőtől a hetedik emeletig a nap hátralévő részében nem lesz légkondicionálás.
Az intézkedés több ezer alkalmazottat érintett.
A 13 emeletes Berlaymont épület az Európai Bizottság központja, ahol mintegy 3000 ember dolgozik. Itt található az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek, valamint a 26 uniós biztosnak az irodája is. Az elnök a 13. emeleten dolgozik, a biztosok többsége pedig a nyolcadik emelet fölött kapott helyet.
Éppen ez váltotta ki a legnagyobb felháborodást. Mivel a leállás csak az alsóbb szinteket érintette, a felső emeleteken tovább működött a hűtés. Több alkalmazott szerint ez elfogadhatatlan különbséget teremtett a dolgozók között.
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A klímák és más nagy energiaigényű berendezések fokozott használata komoly terhelést jelent az energiahálózatra. Kapitány István szerint már néhány egyszerű lépés is érezhető segítséget jelenthet.
Egy névtelenséget kérő bizottsági tisztviselő úgy fogalmazott, hogy az egész helyzet "olyan, mint a feudalizmus". Egy másik dolgozó egyszerűen "szégyennek" nevezte a kialakult állapotot. Még azok sem voltak teljesen elégedettek, akiknél működött a légkondicionálás. Egy nyolcadik emeleti alkalmazott szerint a klíma ellenére is csaknem 26 Celsius-fokos hőmérséklet uralkodott az irodában.
Brüsszelt sem kerülte el az extrém hőhullám
Az Európai Bizottság már a hét elején figyelmeztette munkatársait a veszélyes hőségre. A belső útmutató azt javasolta, hogy lehetőleg kerüljék a szabadban tartózkodást a legmelegebb órákban, fogyasszanak rendszeresen vizet, és aki teheti, kezdje korábban a munkanapját.
A tanácsok azonban sokaknál nem arattak sikert. Több dolgozó arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Bizottság több épületében egyáltalán nincs légkondicionáló, így számukra ezek az ajánlások nem jelentenek valódi megoldást.
A történtek ismét ráirányították a figyelmet arra, hogy Európában még mindig viszonylag alacsony a légkondicionálók elterjedtsége.
A kontinensen a háztartásoknak mindössze körülbelül egyötöde rendelkezik klímaberendezéssel. Belgiumban a vasúti közlekedést is megnehezíti a hőség: a vonatok mintegy ötöde nem légkondicionált, ezért a belga vasúttársaság több csúcsidős járatot is kénytelen volt törölni.
A rendkívüli energiaigény más uniós intézményeket is érint. Az Európai Parlament épületében a héten több áramszünet is előfordult, miután a hűtőrendszerek működtetése jelentősen megemelte az áramfogyasztást.
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A megújuló energiaforrások önmagukban nem oldják meg az ellátás problémáit. A hőség idején különösen láthatóvá válik, mennyire fontos lenne az energiatárolók és a villamos hálózatok fejlesztése.