Sokkoló drágulás a budapesti taxiknál: augusztustól ennyivel kell többet fizetni – új reptéri díj is jön

Augusztus 1-jétől módosulnak a budapesti taxi hatósági tarifái, miután a Fővárosi Közgyűlés pénteken elfogadta a taxirendelet módosítását. A Karácsony Gergely főpolgármester által jegyzett előterjesztést 19 igen szavazattal, 10 tartózkodás mellett hagyta jóvá a testület.

Az új áremelést a taxis érdekképviseletek kezdeményezték / Fotó: Vémi Zoltán

A döntés értelmében az alapdíj 1100 forintról 1300 forintra, a kilométerdíj 440 forintról 521 forintra, míg a percdíj 110 forintról 130 forintra emelkedik. Emellett 800 forintos reptéri díjat is bevezetnek.

Három éve nem változtak a tarifák

A fővárosi taxitarifák legutóbb 2023 márciusában emelkedtek. Az elfogadott előterjesztés szerint az új áremelést a taxis érdekképviseletek kezdeményezték, köztük

a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete

és a Fővárosi Taxi Egyesület,

a javaslatot pedig a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) is támogatta.

Indoklásuk szerint az elmúlt három év inflációja és a működési költségek növekedése indokolttá tette a tarifa felülvizsgálatát.

Érezhetően drágább lesz egy átlagos fuvar is

Az új díjszabás a gyakorlatban több száz forintos drágulást jelenthet egy átlagos budapesti utazás esetében, míg a hosszabb, például repülőtérre vezető fuvarokért ennél is többet kell majd fizetni.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre tartó utasok ráadásul az új, 800 forintos reptéri díjjal is számolhatnak.

A taxisok ennél nagyobb emelést szerettek volna

A döntés előtt a taxis szakmai szervezetek ennél nagyobb tarifaemelést is indokoltnak tartottak. Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a javaslatok között magasabb kilométerdíj és alapdíj is szerepelt, azzal érvelve, hogy a szolgáltatók költségei az elmúlt években jelentősen emelkedtek. A főváros végül a kompromisszumosnak tekinthető tarifamódosítás mellett döntött, amely augusztus 1-jén lép hatályba.