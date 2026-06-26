Komoly figyelmeztetés a Videotontól: az erős forint már nemcsak a profitot viszi, a jövőbeli megrendeléseket is veszélyezteti
Vállalatunk már egyértelműen érzi a forint erősödésének negatív következményeit – mondta a Világgazdaságnak Sinkó Ottó, a Videoton Holding Zrt. vezérigazgatója. Úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi árfolyam rövid távon jelentősen rontja az exportáló vállalatok eredményességét.
A cégvezető szerint különösen azok a vállalkozások vannak nehéz helyzetben, amelyek költségeinek jelentős része forintban merül fel – ilyen például a bérköltség –, miközben bevételeik döntően euróban keletkeznek. Ilyenkor az erősebb forint közvetlenül csökkenti a nyereséget.
Sinkó Ottó arra is felhívta a figyelmet, hogy a probléma nem áll meg az aktuális eredményességnél:
hosszabb távon az árfolyam a versenyképességet is gyengíti, mert megnehezíti az új exportmegrendelések megszerzését.
Megítélése szerint a jelenlegi helyzet leginkább a hazai tulajdonú, exportra termelő és euróban számlázó kis- és középvállalkozásokat sújtja.
Súlyos problémára figyelmeztet a Videoton
A vezérigazgató szerint az erős forint a vállalatok üzleti döntéseit is befolyásolja. Az új megrendelések árazásánál egyre nagyobb szerepet kap az árfolyamkockázat, miközben a költségek csökkentése sok cégnél már nem választás, hanem a fennmaradás feltétele. Hozzátette, hogy a
a romló eredményesség a finanszírozást is megnehezítheti. A hitellel rendelkező vagy új hitelt felvenni kívánó vállalkozások magasabb kamatokkal szembesülhetnek, de akár az is előfordulhat, hogy egyes cégek hitelképessége romlik.
A Videoton vezérigazgatója kiemelte, hogy ez pedig tovább csökkentheti az új beruházások megvalósításának esélyét.
A következő hónapok kilátásairól szólva úgy fogalmazott, hogy a vállalkozások kénytelenek együtt élni a jelenlegi árfolyammal. Szerinte a globális konjunktúra egyre gyengébb, Európa pedig számos gazdasági nehézséggel küzd, amelyre Magyarországon további terhet jelent a forint erősödése.
Nem könnyű ma Magyarországon exportálónak lenni
– fogalmazott Sinkó Ottó, hozzátéve, hogy ez nemcsak az exportpiacokon, hanem az euróban elszámolt hazai üzleteknél is érezhető.
A VOSZ szerint gyors segítségre lehet szükség
A Videoton tapasztalatai nem egyediek. Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára a Világgazdaságnak korábban arról beszélt, hogy a forint gyors erősödése sok exportáló vállalkozást rendkívül nehéz helyzetbe hozott. Mint mondta,
több cégnél már veszteségessé vált az exporttevékenység, különösen ott, ahol a bevételek euróban, a költségek viszont jellemzően forintban jelentkeznek.
A főtitkár szerint az árfolyamváltozásra a vállalkozások nem tudnak egyik napról a másikra reagálni. Az új szerződések átárazása, a termelékenység javítása vagy új piacok keresése hosszú folyamat, miközben a veszteséget már most el kell viselniük a cégeknek. Éppen ezért úgy véli, átmeneti, célzott intézkedésekre is szükség lehet.
Megeszi a forint a profitot, mentőövért kiált a VOSZ – nem a hitelkamat a legnagyobb gond az exportban
A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukcióinak drágulása ugyan érzékenyen érintheti a vállalkozásokat, de a vállalkozók szerint jelenleg nem ez jelenti a legnagyobb kihívást. A VOSZ főtitkára úgy látja, hogy az exportőrök helyzete egyre nehezebb, ezért akár célzott beavatkozásokra is szükség lehet.
A felvetések között szerepel az is, hogy az exportáló vállalkozások bizonyos adó- és járulékfizetési kötelezettségeiket euróban teljesíthessék, ami részben mérsékelhetné az árfolyamkockázatot. Perlusz László ugyanakkor hangsúlyozta, hogy
nem minden vállalkozást érint egyformán a helyzet, ezért a beavatkozásoknak is célzottaknak kell lenniük.
A VOSZ főtitkára szerint hosszabb távon nem rendkívüli támogatásokra, hanem kiszámítható makrogazdasági környezetre van szükség. Úgy fogalmazott: ha tartósan alacsony marad az infláció, miközben a forint is erős marad, akkor ősszel akár érdemi kamatcsökkentés is indokolttá válhat. Ez mérsékelhetné a finanszírozási költségeket, és közvetve a forint árfolyamára is hatással lehetne, javítva az exportőrök versenyképességét.
Az MKIK szerint nem minden exportőr helyzete egyforma
Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke a Világgazdaságnak adott nyilatkozata alapján szintén úgy látja, hogy az erős forint komoly kihívást jelent a magyar exportőrök egy részének, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az árfolyamhatás vállalatonként és ágazatonként jelentősen eltér.
Mint rámutatott, azok a cégek érzik meg leginkább a forint erősödését, amelyek euróban értékesítenek, miközben költségeik jelentős része, elsősorban
- a bérek
- és a hazai szolgáltatások
forintban merül fel. Ezzel szemben azoknak a vállalatoknak, amelyek importból szerzik be alapanyagaik vagy alkatrészeik jelentős részét, az erős forint részben ellensúlyozhatja a bevételkiesést.
Az MKIK elnöke szerint ezért nem lehet egységes receptet alkalmazni az exportőrök problémáira:
sokkal inkább olyan célzott gazdaságpolitikai megoldásokra van szükség, amelyek figyelembe veszik az egyes ágazatok eltérő működését és költségszerkezetét.
Nagy Elek ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az árfolyam önmagában csak egy tényező a vállalatok versenyképességében. Legalább ilyen fontos
- a termelékenység javítása,
- az innováció,
- a magasabb hozzáadott értékű termelés
- és az exportpiacok diverzifikálása,
amelyek hosszabb távon ellenállóbbá tehetik a magyar vállalkozásokat az árfolyam-ingadozásokkal szemben.
Már nem csak a nyereségről szól a vita
A Videoton, a VOSZ és az MKIK megszólalásai alapján az erős forint kérdése ma már jóval túlmutat azon, hogy az exportőrök mekkora nyereséget tudnak elérni egy-egy üzleten.
A vállalatok szerint az árfolyam a versenyképességet, az új megrendelések megszerzését, a hitelképességet és végső soron a beruházási döntéseket is befolyásolja.
Miközben az importőrök és a lakosság számára az erősebb forint számos előnnyel járhat, a kivitelre termelő vállalkozások egy része egyre nagyobb nyomás alá kerül.
Különösen igaz ez azokra a hazai tulajdonú cégekre, amelyek euróban értékesítik termékeiket, miközben költségeik döntő része forintban merül fel.
A vállalkozói érdekképviseletek egyelőre nem általános mentőcsomagokat sürgetnek, hanem olyan célzott intézkedéseket, amelyek átsegíthetik a leginkább érintett exportőröket a jelenlegi időszakon. Abban ugyanakkor egyetértenek, hogy hosszabb távon a kiszámítható gazdasági környezet, a megfelelő kamatkörnyezet és a vállalatok versenyképességének javítása jelenthet tartós megoldást.
A Világgazdaság cikksorozatában a következő napokban további jelentős magyar exportőröket kérdez meg arról, hogyan alakítja át működésüket az erős forint, milyen üzleti döntésekre kényszerülnek, és milyen árfolyamra lenne szükségük ahhoz, hogy versenyképességüket hosszabb távon is megőrizzék.