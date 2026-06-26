Komoly figyelmeztetés a Videotontól: az erős forint már nemcsak a profitot viszi, a jövőbeli megrendeléseket is veszélyezteti

Vállalatunk már egyértelműen érzi a forint erősödésének negatív következményeit – mondta a Világgazdaságnak Sinkó Ottó, a Videoton Holding Zrt. vezérigazgatója. Úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi árfolyam rövid távon jelentősen rontja az exportáló vállalatok eredményességét.

Videoton vezérigazgató: a vállalkozások kénytelenek együtt élni a jelenlegi árfolyammal / Fotó: Videoton Holding

A cégvezető szerint különösen azok a vállalkozások vannak nehéz helyzetben, amelyek költségeinek jelentős része forintban merül fel – ilyen például a bérköltség –, miközben bevételeik döntően euróban keletkeznek. Ilyenkor az erősebb forint közvetlenül csökkenti a nyereséget.

Sinkó Ottó arra is felhívta a figyelmet, hogy a probléma nem áll meg az aktuális eredményességnél:

hosszabb távon az árfolyam a versenyképességet is gyengíti, mert megnehezíti az új exportmegrendelések megszerzését.

Megítélése szerint a jelenlegi helyzet leginkább a hazai tulajdonú, exportra termelő és euróban számlázó kis- és középvállalkozásokat sújtja.

Súlyos problémára figyelmeztet a Videoton

A vezérigazgató szerint az erős forint a vállalatok üzleti döntéseit is befolyásolja. Az új megrendelések árazásánál egyre nagyobb szerepet kap az árfolyamkockázat, miközben a költségek csökkentése sok cégnél már nem választás, hanem a fennmaradás feltétele. Hozzátette, hogy a

a romló eredményesség a finanszírozást is megnehezítheti. A hitellel rendelkező vagy új hitelt felvenni kívánó vállalkozások magasabb kamatokkal szembesülhetnek, de akár az is előfordulhat, hogy egyes cégek hitelképessége romlik.

A Videoton vezérigazgatója kiemelte, hogy ez pedig tovább csökkentheti az új beruházások megvalósításának esélyét.

A következő hónapok kilátásairól szólva úgy fogalmazott, hogy a vállalkozások kénytelenek együtt élni a jelenlegi árfolyammal. Szerinte a globális konjunktúra egyre gyengébb, Európa pedig számos gazdasági nehézséggel küzd, amelyre Magyarországon további terhet jelent a forint erősödése.

Nem könnyű ma Magyarországon exportálónak lenni

– fogalmazott Sinkó Ottó, hozzátéve, hogy ez nemcsak az exportpiacokon, hanem az euróban elszámolt hazai üzleteknél is érezhető.