Drámai változást jelentett be Kármán András, teljesen másképp készül ezután a költségvetés

A Eurócsoport elnöke, Kyriakos Pierrakakis, görög pénzügyminiszter pénteken Magyarországra látogatott. A politikus számos gazdasági kérdésről, többek között az esetleges magyar euróbevezetésről is tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel és Kármán András pénzügyminiszterrel. A magyar tárcavezető az eseményt követő sajtótájékoztatón több érdekes témáról is beszélt, érintve a költségvetést is.

Kármán András fontos részleteket árult el az idei és a jövő évi költségvetésrő is / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

„A kormány még ebben az évben benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítéséhez vezető utat is fel fogja vázolni” – jelentette ki Kármán András.

Ekkorra készül el a módosított költségvetés

A pénzügyminiszter elmondta, hogy a kormány most hétvégén egy informális ülésen tárgyalja az előző kormánytól örökölt költségvetési helyzetet, és annak felülvizsgálatának eredményeit, amelyről a nyilvánosságot is tájékoztatják majd. A tárcavezető szerint ez csak a kiindulópont lesz, hiszen az a cél, hogy az idei költségvetést reális alapokra helyezve, valós számokkal dolgozzák át.

A felülvizsgált és módosított 2026-os költségvetést augusztus végéig az országgyűlés elé fogják terjeszteni.

Hozzátette, hogy a jövő évi, 2027-es büdzsét októberben készítheti el a kormány.

Egyúttal szakítani kívánnak az előző kormány gyakorlatával, így nem a tavaszi, hanem az őszi parlamenti ülésszakban fogadhatják el a költségvetést.

Kármán András a sajtótájékoztatón az eurobevezetés kapcsán kérdésre válaszolva elmondta, hagy az ERM 2 rendszerhez való csatlakozás – és ugye minimum két évet el kell tölteni ebben az árfolyamrendszerben – az egyike a maastrichti kritériumoknak.

Magyarország esetében a legnehezebb feltétel a költségvetéshez kapcsolódó feltételek teljesítés, a hiány illetve az államadósság megfelelő pályára állítása. Ha ezek megvannak, akkor a többi feltétel teljesítése is könnyebb lesz. A pénzügyminiszter úgy gondolja, hagy az ERM 2 csatlakozással sem kell most még sietni.