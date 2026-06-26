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kercsi híd
oroszországi támadás
Ukrajna

Pokollá vált Putyin büszkesége, autók ezrei torlódtak fel a Krími-hídnál, menekülnek az oroszok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Áramszünetek, üzemanyaghiány és egyre nehezebb ellátás fogadja a Krím lakóit, ahol az ukrán hadsereg hónapok óta módszeresen támadja az orosz ellátási útvonalakat. A Krím-félszigeten kialakult helyzet már a gazdaságot és a turizmust is sújtja. A heves ukrán támadások Putyin egyik legfontosabb eredményét veszélyeztetik.
Lehoczky Milán
2026.06.26, 18:01

Egyre súlyosabb válság bontakozik ki a Krímben, ahol az ukrán drón- és rakétatámadások már az áramellátást, a vízszolgáltatást és az üzemanyag-ellátást is megbénítják. A turisták elmaradnak, a közlekedés akadozik, miközben elemzők szerint a félsziget elveszíti azt a stabilitást, amely hosszú éveken át Vlagyimir Putyin egyik legfontosabb politikai sikerének számított – tudósít a Bloomberg.

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Egyre nagyobb kárt okoznak az ukrán drónok a krími infrastruktúrában. / Fotó: Anelo / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A forgalom a Krími hídon – amely stratégiai összeköttetést biztosít az Oroszország által annektált félsziget és az orosz szárazföld között – ezen a héten rekordot ért el, a híd két végén lévő ellenőrzőpontoknál autók ezrei torlódtak fel, utasaik számára akár öt órába is telhet az átkelés.

Ukrán össztűz a krími infrastruktúrán

Oroszország számára egyre súlyosabb következményekkel jár az Ukrajna elleni háború a 2014-ben annektált Krím-félszigeten. Az ukrán drón- és rakétacsapások az elmúlt hónapokban jelentősen meggyengítették az orosz ellátási útvonalakat, miközben az energia-infrastruktúra ellen végrehajtott támadások áramszüneteket, vízellátási problémákat és üzemanyaghiányt okoznak. A kialakult helyzet már a turizmust és a helyi gazdaságot is érzékenyen érinti.

Az ukrán hadsereg az utóbbi időszakban egyre következetesebben támadja a Krímbe vezető logisztikai útvonalakat. A célpontok között 

  • hidak, 
  • kompátkelők, 
  • vasúti összeköttetések, 
  • üzemanyagraktárak 
  • és katonai ellátóbázisok 

szerepelnek. A támadások következtében az orosz utánpótlás egyre nagyobb mértékben szorul a Kercsi hídra, amely jelenleg gyakorlatilag az egyetlen megbízható összeköttetést jelenti Oroszország és a félsziget között.

Az ukrán vezetés deklarált célja a hadműveletekkel, hogy a Krímet teljesen elszigeteljék. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ennek kapcsán azt közölte, hogy a félszigeten naponta mélyül az üzemanyag-, logisztikai és közigazgatási válság. Az orosz megszálló hatóságok maguk is elismerik: egyre kevésbé képesek kezelni a kialakult problémákat – fűzte hozzá.

Fogyó benzin, lajtos kocsiból osztott víz, ellehetetlenülő közlekedés, virágzó feketepiac

A hét elején végrehajtott támadások az áramszolgáltatást is súlyosan érintették. Szevasztopolban, az orosz Fekete-tengeri Flotta bázisának számító kikötővárosban több vízszivattyú-állomás is leállt, ezért a hatóságok tartálykocsikkal szállítanak ivóvizet a lakosságnak.

A kétmillió lakosú Krímben az üzemanyagot már elsősorban az állami szolgáltatások számára tartják fenn.

A korlátozások miatt feketepiac alakult ki, ahol a benzin literenkénti ára csaknem a duplája az oroszországi átlagos kiskereskedelmi árnak. Sok autós hosszú órákat vár a kutaknál még a Kercsi híd előtt, hogy elegendő üzemanyaggal léphessen be a félszigetre.

A vasúti járatok számát jelentősen csökkentették, több szezonális összeköttetést pedig teljesen megszüntettek. A sporteseményeket szeptemberig felfüggesztették, Szergej Akszjonov, a Kreml által kinevezett krími vezető pedig bezáratta a nyári gyermektáborokat is.

A korlátozások a nyári turistaszezon közepén érik a félszigetet

Tavaly több mint 3,7 millió látogató érkezett Krímbe a nyári hónapokban, többségük autóval, a Kercsi hídon keresztül. Az idei szezonban azonban az utazást az üzemanyaghiány és a közlekedési nehézségek is visszafogják.

Jaltában a helyiek arról számolnak be, hogy a megszokott nyári tömeg elmaradt. Egy helyi lakos szerint élelmiszer továbbra is rendelkezésre áll, üzemanyagot viszont egyre nehezebb beszerezni, sokan hajnalban indulnak benzint keresni, gyakran eredménytelenül.

Veszélyben Putyin büszkesége?

A Krím 2014-es elfoglalása jelentősen megerősítette Vlagyimir Putyin hazai támogatottságát. Elemzők szerint a mostani ukrán támadások két olyan elemét is gyengítik a Kreml politikai üzenetének, amely hosszú éveken át meghatározta az orosz közvéleményt: azt az elképzelést, hogy a Krím végleg Oroszországhoz tartozik, valamint azt a képet, hogy Putyin a stabilitás garanciája.

Moszkvai katonai szakértők úgy látják, hogy Ukrajna az elmúlt hónapokban jelentősen meggyengítette az orosz légvédelmet a félszigeten, majd ezt követően módszeresen kezdte támadni a logisztikai, energetikai és üzemanyag-ellátási csomópontokat.

Ukrajna szerint az elmúlt félévben közel tízszeresére nőtt a közepes hatótávolságú drónokkal végrehajtott csapások száma az orosz logisztikai célpontok ellen. Zelenszkij időközben jóváhagyott egy negyvennapos műveletet is, amelynek célja, hogy Oroszországot a háború lezárására kényszerítse.

Sok orosz még keményebb fellépést vár Ukrajnával szemben

A nehézségek ellenére a közvélemény-kutatások nem utalnak arra, hogy az orosz társadalom tömegesen elfordulna Putyintól. A Levada Központ igazgatója szerint a háború miatt nőtt a feszültség az országban, ugyanakkor sokan még keményebb fellépést várnak Ukrajnával szemben.

A Kremlhez köthető Közvélemény Alapítvány júniusi felmérése szerint a Putyin iránti bizalom több mint egyéves mélypontra csökkent, ám a megkérdezettek 69 százaléka továbbra is bízik az orosz elnökben, miközben a bizalmatlanok aránya 18 százalékra emelkedett, ami egy év óta a legmagasabb érték.

A Krímben élők beszámolói egyre nehezebb hétköznapokról szólnak. Többen kimerültségről, bizonytalanságról és a családok szétszakadásáról beszélnek. Sokan biztonságosabb oroszországi területekre küldték gyermekeiket, miközben ők maguk a félszigeten maradtak idős hozzátartozóik mellett. Többen ugyanakkor továbbra is támogatják az orosz fennhatóság fennmaradását.

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