A drónoknál is nagyobb rettenetet eszelt ki az oroszok számára Ukrajna – ez nem kémballon
Ukrajna egy különleges, ballonról indított rakétát fejleszt, amelyet kifejezetten az orosz elektronikai zavarórendszerek kijátszására terveztek. Az olcsó, nehezen észlelhető rendszer a szél segítségével juthat mélyen orosz terület fölé, mielőtt támadásba lendülne.
Ukrajna egy új, szokatlan fegyverrendszer fejlesztésén dolgozik, amely a hagyományos indítási módszerek helyett magaslégköri ballonokat használ. A DART nevű rakétát nagyjából 11-18 kilométeres magasságba emelkedő ballon szállítja, amely a nyugatról kelet felé fújó szelek segítségével sodródik mélyen orosz terület fölé.
A rakéta leválás után műholdas navigációval halad tovább egészen körülbelül 6-7 kilométeres magasságig. Ekkor a navigációs rendszert kikapcsolják, és egy szilárd hajtóanyagú rakétamotor veszi át a szerepet, amely előre meghatározott pályán repíti tovább a fegyvert.
A fejlesztők szerint ez azért fontos, mert a navigáció kikapcsolása után az orosz elektronikai zavarórendszerek már nem tudják eltéríteni a rakétát.
A DART-ot az ukrán Center of Innovative Technologies Program fejleszti. A cél egy olcsó, csendes és nehezen felderíthető csapásmérő eszköz létrehozása volt, amely nem igényel repülőgépet vagy hagyományos indítóállást.
A rakéta mintegy 10 kilogrammos harci résszel rendelkezik. A beszámolók szerint grafitszálakat szórhat szét, amelyek rövidzárlatot idézhetnek elő elektromos hálózatokban. A fegyver ugyanakkor még nem kapta meg a hivatalos ukrán katonai rendszeresítési engedélyt.
Az ukrán hadsereg ballonokat eddig főként megfigyelési feladatokra és megtévesztésre alkalmazott. A nyugalmazott Viktor Kevliuk ezredes a DefenseNewsnak nyilatkozva elmondta, hogy már több mint ezer ilyen eszközt juttattak át Oroszország fölé. A ballonok olcsók, hosszú ideig a levegőben maradhatnak, radarokon nehezen észlelhetők, miközben különféle hasznos terheket képesek szállítani.
Drága mulatság lesz a védekezés Oroszországnak
A módszernek egy másik előnye is van. Az egyszerű ballonok gyakran arra késztetik az orosz légvédelmet, hogy több millió dollár értékű elfogórakétákat indítson ellenük, miközben maga a ballon mindössze néhány száz dollárba kerül. Ezzel nemcsak pénzügyi veszteséget okoznak, hanem a légvédelmi készleteket is fogyasztják.
A ballonok és a precíziós fegyverek kombinációja már a gyakorlatban is megjelent. Májusban olyan felvételek kerültek nyilvánosságra, amelyeken egy amerikai gyártmányú Hornet csapásmérő drón ballonról válik le. A ballon több tíz kilométeren keresztül szállította a drónt, így az saját akkumulátorának csak kis részét használta fel, mielőtt elindult volna a célpont felé.
Az ukrán kezelők szerint ezzel a megoldással a Hornet drón hatótávolsága nagyjából megduplázható, körülbelül 150 kilométerről több mint 300 kilométerre.
A ballon által megtett távolság és a magas indítási pont jelentős előnyt biztosít a rendszernek.
A fejlesztések jól illeszkednek Ukrajna egyre intenzívebb mélységi csapásmérő stratégiájába. Az elmúlt hónapokban egyre több nagy hatótávolságú drón- és rakétatámadás érte az orosz hadiipart, logisztikai központokat és energia-infrastruktúrát, akár 1000 kilométernél is nagyobb távolságban.
A technológia iránt az Egyesült Államok is érdeklődik. Az amerikai hadsereg már saját ballonrendszereket tesztel, amelyek drónok felderítésére, kommunikációs átjátszóállomásként, illetve akár drónrajok indítására is alkalmasak lehetnek.
Oroszország szintén kísérletezik hasonló magaslégköri ballonokkal, azonban földrajzi okokból hátrányban van. A front térségében uralkodó szelek jellemzően nyugatról kelet felé fújnak, vagyis az Ukrajnából indított ballonokat Oroszország belseje felé sodorják. Az orosz oldalról felbocsátott ballonok viszont gyakran saját területük fölé sodródnak vissza, ami jelentősen csökkenti az ilyen rendszerek katonai értékét.
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