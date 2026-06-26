A drónoknál is nagyobb rettenetet eszelt ki az oroszok számára Ukrajna – ez nem kémballon

Ukrajna egy különleges, ballonról indított rakétát fejleszt, amelyet kifejezetten az orosz elektronikai zavarórendszerek kijátszására terveztek. Az olcsó, nehezen észlelhető rendszer a szél segítségével juthat mélyen orosz terület fölé, mielőtt támadásba lendülne.

A szél erejét is hadrendbe állítaná Ukrajna az Oroszország elleni mélységi csapásokhoz / Fotó: Anelo

Ukrajna egy új, szokatlan fegyverrendszer fejlesztésén dolgozik, amely a hagyományos indítási módszerek helyett magaslégköri ballonokat használ. A DART nevű rakétát nagyjából 11-18 kilométeres magasságba emelkedő ballon szállítja, amely a nyugatról kelet felé fújó szelek segítségével sodródik mélyen orosz terület fölé.

A rakéta leválás után műholdas navigációval halad tovább egészen körülbelül 6-7 kilométeres magasságig. Ekkor a navigációs rendszert kikapcsolják, és egy szilárd hajtóanyagú rakétamotor veszi át a szerepet, amely előre meghatározott pályán repíti tovább a fegyvert.

A fejlesztők szerint ez azért fontos, mert a navigáció kikapcsolása után az orosz elektronikai zavarórendszerek már nem tudják eltéríteni a rakétát.

A DART-ot az ukrán Center of Innovative Technologies Program fejleszti. A cél egy olcsó, csendes és nehezen felderíthető csapásmérő eszköz létrehozása volt, amely nem igényel repülőgépet vagy hagyományos indítóállást.

A rakéta mintegy 10 kilogrammos harci résszel rendelkezik. A beszámolók szerint grafitszálakat szórhat szét, amelyek rövidzárlatot idézhetnek elő elektromos hálózatokban. A fegyver ugyanakkor még nem kapta meg a hivatalos ukrán katonai rendszeresítési engedélyt.

Az ukrán hadsereg ballonokat eddig főként megfigyelési feladatokra és megtévesztésre alkalmazott. A nyugalmazott Viktor Kevliuk ezredes a DefenseNewsnak nyilatkozva elmondta, hogy már több mint ezer ilyen eszközt juttattak át Oroszország fölé. A ballonok olcsók, hosszú ideig a levegőben maradhatnak, radarokon nehezen észlelhetők, miközben különféle hasznos terheket képesek szállítani.

Drága mulatság lesz a védekezés Oroszországnak

A módszernek egy másik előnye is van. Az egyszerű ballonok gyakran arra késztetik az orosz légvédelmet, hogy több millió dollár értékű elfogórakétákat indítson ellenük, miközben maga a ballon mindössze néhány száz dollárba kerül. Ezzel nemcsak pénzügyi veszteséget okoznak, hanem a légvédelmi készleteket is fogyasztják.